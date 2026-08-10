Seniorshop saapuu Uuraisille

Uuraisten Selma-tilassa kesän ajan toiminut Sesonkipuoti Selma sulki ovensa heinäkuun lopussa, mutta monikäyttötilassa riittää toimintaa ympäri vuoden.

Torstaina 13.8. Selma-tilaan saapuu aamupäivästä alkaen Diana Nurminen ja SeniorShop.

SeniorShop on vaatekauppa, jonka ydinajatuksena on tulla asiakkaan luo, eli pystyttää pop up -myymälä yhdeksi päiväksi myös pienille paikkakunnille, erilaisiin laitoksiin, hoitokoteihin ja tapahtumiin.

Ruotsalaislähtöinen konsepsi aloitti vuonna 1996 ja nyt SeniorShop-ketjulla on noin 30 franchising-yrittäjää Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

– Toimin pitkään Tupperwaren tuote-esittelijänä ja etenin lopulta aluetiiminjohtajaksi. Tammikuussa 2025 Tupperwaren toiminta kuitenkin päättyi koko Euroopassa. Tämän jälkeen aloitin franchising-yrittäjänä vuonna tässä Pohjoismaiden suurimmassa liikkuvassa vaatekaupassa ja olen kauppias SeniorShopin 10 alueella, joka sisältää Keski-Suomi. Joka kausi vierailen tapahtumissa, yhdistyksissä ja erilaisissa palvelutaloissa mukanani mallisto moderneja, mukavia ja helppohoitoisia tunnettujen merkkien vaatteita. Lisäksi pidän pop up kauppapäiviä eri paikoissa alueellani, Nurminen kertoo.

Pakettiautossa kulkee jopa yli on yli 1 500 suoramyyntivaatetta naisille ja miehille.

Tuotevalikoimassa mm. puseroita, neuleita, takkeja, housuja, mekkoja, yöasuja, päähineitä, sukkia ja alusvaatteita. Naisille kokoja S-4XL ja miehille S-5XL.

– Uskon, että kaikki aiemmat kokemukseni ovat johdattaneet minut juuri tähän pisteeseen. Olen aina pitänyt ihmisläheisestä työstä, ja erityisesti vanhukset ovat olleet minulle tärkeitä. Koen, että tämä työ yhdistää monia aiemmissa tehtävissäni karttuneita taitoja: asiakaspalvelua, luottamuksen rakentamista, käytännön organisointia ja inhimillistä kohtaamista, Diana Nurminen jatkaa.