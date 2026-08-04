Maarit Rokkamäki rakastaa koiria ja tykkää auttaa ihmisiä – Palkittu pelastuspalvelun vapaaehtoinen

Kun ihminen katoaa ja on tarpeen suorittaa etsintä, Uuraisilta kotoisin oleva, nykyään Ylä-Kintaudella asuva Maarit Rokkamäki on todennäköisesti mukana etsinnöissä. Rokkamäki työskentelee Jyväskylässä Keski-Suomen Pelastuslaitoksella, mutta hän toimii myös vapaaehtoisena pelastuspalvelussa. On toiminut jo yli 20 vuotta. Menestyksekkäästi.

– Koirillani on onnistuttu löytämään kahdeksan ihmistä, Rokkamäki kertoo.

Se mieleenpainuvin löytö tapahtui vuonna 2013, kun Rokkamäki onnistui Kepu-koiransa kanssa löytämään Toivakassa kesällä metsään eksyneen 2-vuotiaan. Tuosta uroteosta tuli Vuoden keskisuomalainen pelastaja -titteli sekä valtakunnallista julkisuutta.

Rokkamäki on Keski-Suomen Pelastuskoirta ry:n hälytysryhmässä. Hän on kouluttanut neljä pelastuskoiraa, joista viimeisin on Noki, sieläkarvainen noutaja, joka kesäisenä koepäivänä on täynnä virtaa Uuraisilla, kesäkahvila Paunetin pihassa. Pian olisi edessä lähtö maastoon ja Noki tietää sen.

Mikä on Noki-koiran paras ominaisuus etsijänä?

– Noki on hyvin määrätietoinen ja itsevarma etsijä. Se osaa käyttää hyvin hajuaistiaan ja hyödyntää ilmavirtauksia.

Rokkamäki toimii pääsääntöisesti Keski-Suomen alueella mutta onpa tehtävät vieneet häntä Mikkeliin ja Pohjanmaallekin. Hälytysten varalla ollaan aina ja hälylähtöjä tulee vuosittain 5-20.

Vaan kuinka päädyit vapaaehtoiseksi pelastustehtäviin?

– Siinä yhdistyivät koirat ja halu auttaa ihmisiä.

Maksetaanko etsinnöistä korvausta?

– Ainoastaan kilometrikorvaus.

​Koiraharrastajien keskuudessa kuhisee juuri nyt, sillä Suomessa on tänä vuonna saatu viralliseksi koelajiksi kansainvälinen esine-etsintä (FCI-StöPr). Tämä saksalaiset juuret omaava laji on vastaus nykyajan koiraharrastajien toiveisiin: se korostaa koiran luonnollista hajuaistia, iloa ja saumatonta yhteistyötä omistajan kanssa ilman perinteisten palveluskoiralajien tiukkoja tottelevaisuus- tai suojeluosioita.

​Esine-etsinnässä koiran tehtävänä on etsiä määrätyltä maastoalueelta (esimerkiksi metsästä tai korkeasta heinikosta) sinne ”kadotettuja” pieniä esineitä, kuten nahka-, kangas- tai puupaloja. Koe muistuttaa hieman tosielämän etsintätilannetta, jossa avaimensa tai lompakkonsa metsään hukannut ihminen pyytää koiraa avuksi.

Kokeessa ohjaaja lähettää koiran etsintäalueelle takalinjalta, ja koira haravoi aluetta itsenäisesti tuulta ja ilmavainuaan hyödyntäen. ​Kun koira löytää esineen, se ei ota sitä suuhunsa, vaan menee esineen viereen maahan ja ”ilmoittaa” löydöstä ohjaajalleen, joka tulee noutamaan esineen.

Koiraharrastajat ovat lajista innoissaan, koska laji riisuu koiraurheilusta mekaanisen suorittamisen. Kokeessa ei arvostella seuraamista tai muita tottelevaisuusliikkeitä, vaan keskiössä on puhtaasti koiran itsenäinen työmoraali, sitkeys, hajutyöskentely – ja löytö. Laji myös sopii kaikille roduille.

Seppo Pänkäläinen

Poliisin ohjeet ennen marja- tai sienimetsään lähtöä

Marjastus- ja sienestyskaudet ovat kuumimmillaan ja tällöin monet innostuvat lähtemään metsään keräämään luonnon antimia. Valitettavasti reissu ei mene aina suunnitelmien mukaan. Kertaa seuraavat ohjeet, jotta metsäretki sujuisi mahdollisimman hyvin.

• Kerro marja- tai sienireissusta läheisellesi

Kerro läheisellesi, minne päin olet menossa sekä milloin suunnittelet palaavasi. Näin läheisesi voi soittaa hätänumeroon, jos hänelle herää huoli sinusta.

Metsään on järkevämpi lähteä jonkun kanssa kuin yksin, yritä siis saada joku seuraksesi.

• Lataa älypuhelimeesi ilmainen 112-sovellus

112-sovelluksen avulla sinut voidaan paikantaa ja löytää nopeammin, jos eksyt. Sovelluksen saat ladattua puhelimeesi sovelluskaupasta. Sovelluksen avulla puhelimesi saadaan paikannettua tarkemmin.

• Huolehdi, että puhelimessasi on akkua

Huolehdi, että puhelimessasi on tarpeeksi akkua, jotta voit soittaa hätänumeroon hätätilanteen tullessa. Puhelimessa pitää olla akkua, jotta puhelimesi voidaan tarvittaessa paikantaa. Varavirtalähde kulkee myös kätevästi mukana ja turvaa akun keston.

• Pakkaa mukaan juotavaa ja syötävää

Maastossa kulkeminen saattaa hyydyttää voimavaroja, jolloin on tärkeää, että mukana on tarpeeksi juotavaa ja evästä. Nesteytettynä ja kylläisenä järki juoksee paremmin ja luonnossa liikkuminen on mukavampaa sekä turvallisempaa.

• Pukeudu kirkkaisiin väreihin

Kirkkaan värisissä vaatteissa sinut on helpompi erottaa metsästä. Etsijöiden on helpompi havaita ja löytää sinut, jos olet pukeutunut kirkkaan värisiin vaatteisiin. Metsäaukea tai muu avoin alue on hyvä paikka odottaa etsijöitä, koska sieltä heidän on helpompi sinut havaita.

• Lähde metsään aamulla tai päivällä

Älä lähde metsään illalla yötä vasten vaan sen sijaan aamulla tai päivällä. Pimeällä tuttukin metsä voi näyttää erilaiselta, jolloin saatat eksyä helpommin.

• Jos eksyt, soita hätänumeroon 112

Jos eksyt, soita rohkeasti hätänumeroon 112 ja toimi hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Vältä sukulaisille tai tuttaville soittelua, koska se vie puhelimestasi akkua, jota tarvitaan paikantamiseen ja etsijöiden yhteydenottoihin.

Poliisi toivottaa hyviä ja turvallisia marja- ja sienireissuja kaikille!