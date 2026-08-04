Zorron Miekka Korpilahden Teatterissa sai hymyn huulille

Tiina Lamminaho

Ohjaaja Elias Seppinen toteaa Zorron miekan käsiohjelmassa, että Korpilahden Teatterin tämän kesän ainoa näytelmä yhdistää Korpilahden Teatterin kaksi kenties tunnetuinta vahvuutta eli viihdyttävän, vauhdikkaan komedian ja koko perheen musiikkinäytelmän. Ja sen Zorron miekka todella tekee; näyttämöllä nähdään niin komediaa kuin musiikkinäytelmääkin, ripaus romantiikkaa ja juonitteluakin sekä tietenkin paljon miekkailua ja toimintakohtauksia.

Näytelmän sankari on tietysti salaperäinen Zorro, mutta eniten näyttämöllä taitaa olla San Andreasin uusi kuvernööri eli don Alonso Pamplona de Exteberria. Tomi Kuula onnistui mahtailevan, itseään täynnä olevan kuvernöörin roolissa loistavasti.

Samaa voi sanoa koko näyttelijäkunnasta, myös kaikki muut loistivat roolissaan. Jessica van Leeuwen oli oivallinen aatelisnainen donna Isabella de Encantada ja Satu Kotonen ja Sanni Liukku hänen erilaiset tyttärensä donna Violenta ja donna Esmeralda. Etenkin Sanni Liukun lauluesitykset vakuuttivat.

Kuvernööriä palvelleista sotilaista mieleen jäi etenkin Ilari Hakasen esittämä kersantti Esteban. Veera Kangastie ja Oona Ojala urakoivat kahdessa roolissa, sotilaina sekä kuvernöörin verotusinnon kohteeksi joutuvana köyhänä miehenä ja hänen tyttärenään.

Ven Saarelainen oli upea niin kukkasia kasvattavana, hienostelevana don Diego de la Vegana kuin oikeutta puolustavana, miehekkäänä Zorrona. Jessica van Leeuwen näytti osaamistaan stunt-Zorrona ja kahden Zorron yhdistelmä toimikin loistavasti miekkailukohtauksessa, jossa Zorro näytti olevan kaikkialla.

Näytelmän yllättävin hahmo, ja samalla myös yksi näytelmän hauskimmista hahmoista, on don Diegon suomalainen palvelija Horma. Näytelmässä nähdään jopa suomalainen kosinta. Näytöksessä, jonka kävin katsomassa, Horman roolissa vieraili ohjaaja Elias Seppinen, normaalisti Hormaa näyttelee Luca Saikkonen.

Näytelmän miljöönä on 1800-luvun Kalifornia ja sinne katsojat vei hyvin onnistunut puvustus, josta on vastannut Sanni Liukku. Etenkin kuvernöörin asu jäi mieleen, samoin donna Isabellan ja donna Esmeraldan asut.

Zorron miekkaa esitetään vielä kahdeksan kertaa, viimeinen näytös on 5. syyskuuta.

Zorron miekka Korpilahden Teatterissa: käsikirjoitus Jussi Helminen, ohjaus, sovitus ja musiikki Elias Seppinen, lavastus Matti Toikkanen ja työryhmä, puvustus Sanni Liukku, tekniikka Veeti Siikanen, koreografiat Terhi van Leeuwen, Jessica van Leeuwen, Elias Seppinen, Satu Kotonen ja Luca Saikkonen, äänitehosteet Terhi van Leeuwen ja Elias Seppinen, rooleissa Sanni Liukku, Satu Kotonen, Jessica van Leeuwen, Ven Saarelainen, Luca Saikkonen, Tomi Kuula, Ilari Hakanen, Oona Ojala ja Veera Kangastie, stunt-Zorro Jessica van Leeuwen.