UNESCO-kohteiden vierailukeskus sai Elinvoimakeskuksen investointituen

Elinvoimakeskus on myöntänyt 80 prosentin investointituen vierailukeskukselle, joka esittelee kahta keskisuomalaista UNESCO:n maailmanperintökohdetta: Petäjäveden vanhaa kirkkoa ja Struven kolmiomittausketjua. Rakentaminen alkaa tulevana syksynä.

Vierailukeskus mahdollistaa ympärivuotisen vierailun molemmissa UNESCO:n maailmanperintökohteissa ja vahvistaa niiden saavutettavuutta ja näkyvyyttä.

-Tämä on historiallinen päätös, iloitsee Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr:n kehityspäällikkö Katriina Koponen.

-Hanke on poikkeuksellisen merkityksellinen, sillä se yhdistää kaksi kansainvälistä UNESCO:n maailmanperintökohdetta. Hanketta on valmisteltu yli kymmenen vuotta. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia lahjoittajia ja yhteistyökumppaneita, Koponen sanoo.

Rakennuttajana toimii Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö sr. Vierailukeskus sijoittuu Petäjäveden vanhan kirkon läheisyyteen valtatie 23:n varrelle. Hankkeen suurin yksittäinen lahjoittaja on Suomen Metsäsäätiö. Rakennushankkeen kokonaisbudjetti on noin 337 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

-Suuri panos on ollut myös Petäjäveden Vanhan kirkon säätiön hallituksella, joka on uskonut pitkäjänteisesti hankkeen toteutukseen ja jatkanut sitkeästi lahjoitusten keräämistä, Koponen toteaa.

Petäjäveden vanha kirkko on ollut UNESCO:n maailmanperintöluettelossa yli 30 vuotta vuodesta 1994 alkaen.

Struven ketju saa ensimmäisen pysyvän esittelypaikan

Vuonna 2005 UNESCO:n maailmanperintöluetteloon liitetty 10 maan yhteinen sarjakohde, Struven kolmiomittausketju, edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä. Koko ketjun 34 suojellusta esimerkkimittauspisteestä kuusi sijaitsee Suomessa. Monet kotimaisista pisteistä sijaitsevat yksityisten maanomistajien mailla, mikä on vaikeuttanut mittausketjun esittelyä.

-Vierailukeskus on myös Maanmittauslaitoksen hallinnoimalle Struven ketjulle erityisen merkittävä asia. Nyt Struven kolmiomittausketju saa ensimmäistä kertaa fyysisen pysyvän paikan, jossa se on jatkuvasti esillä”, sanoo Struven maailmanperintökoordinaattori Ulla Mikkanen Maanmittauslaitokselta.

Maanmittauslaitos osallistuu vierailukeskuksen näyttelytoimintaan vuosittaisella panostuksella.

Vierailukeskuksen arkkitehtuuri kunnioittaa maailmanperintöä

Vierailukeskuksen on suunnitellut arkkitehti Mikki Ristola (AOR Arkkitehdit Oy). Rakennus yhdistää perinteisiä materiaaleja ja rakennustapoja moderniin arkkitehtuuriin, sopeutuen arvokkaaseen maailmanperintöympäristöön.

Suunnittelu on toteutettu yhteistyössä Museoviraston kanssa ja se täyttää UNESCO:n maailmanperintökohteille asetetut vaatimukset.

Vierailukeskuksessa esitellään samalla yleismaailmallista UNESCO:n maailmanperintöaatetta ja kaikki Suomen maailmanperintökohteet.

UNESCO:n maailmanperintökohteet houkuttelevat jo nyt tuhansia kävijöitä vuosittain, ja kiinnostus on kasvussa. Erityisesti Aalto Works -kohteiden eteneminen maailmanperintölistalle lisää kansainvälistä näkyvyyttä ja vahvistaa Keski-Suomen vetovoimaa matkailukohteena – myös Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun osalta.

-Vierailukeskuksen myötä voimme toivottaa kävijät tervetulleiksi ympärivuotisesti ja kehittää palveluitamme entistä monipuolisemmin, kun emme toimi enää 1700-luvun olosuhteiden ehdoilla luonnontilassa olevassa vanhassa kirkossa” Koponen sanoo.

-Maailmanperintökohteiden taloudelliset vaikutukset alueelle ovat jo nykyisellään tutkitusti merkittäviä. Vierailukeskuksen myötä kävijämäärien ja matkailutulojen odotetaan kasvavan edelleen.Vuonna 2022 Petäjäveden vanhan kirkon aluetaloudelliseksi vaikutukseksi arvioitiin noin 477 000 euroa. Struven ketjun alueellisen esimerkkipisteen Oravivuoren vaikutus oli samana vuonna noin 47 300 euroa