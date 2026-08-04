Ralli on parasta talkoolaisena

MM-rallin osakilpailun järjestämiseen osallistui noin 4000 talkoolaista; mukana oli myös lukuisia petäjävetisiä tekijöitä.

Itse osallistuin rallitalkoisiin vuosien tauon jälkeen. Aikoinaan rallitalkoisiin vei lapsen lentopalloharrastus; tällä kertaa ilmoittauduin tarjolle kyläseuralle.

Aina sanotaan, että ralli on parasta paikan päällä.Minä sanon, että rallitalkoolaisena kokemus tapahtumasta nousee vielä ihan uudelle tasolle.On yhdessä tekemisen meininkiä, naurua. Talkoopäivän tai -päivien aikana muodostuu sisäpiirin vitsejä. Sopivasti kiireen ja tekemisen tuntua. Eteen tulevia yllättäviä tilanteita ja haasteita sekä niiden ratkomista. Ja sitten se autuaallinen tunne, kun talkoopäivän päätteeksi laskeudut saunan lauteille ja nostat kipeät ja väsyneet jalat saunan seinälle.

Talkoilin tänä vuonna Leustun erikoiskokeella. Paistoin noin 150 kananmunaa ja keitin kymmeniä litroja kahvia. Tein sämpylöitä ja ruisleipiä ja kiikutin tavaraa jääkaapeista myyntipisteelle.

Yhtään ralliautoa en nähnyt, äänen sentään kuulin. Ja sen totesin, että rallimakkara se on ralliyleisön suosikki numero yksi.

Talkootyö alkaa olla puheiden mukaan katoavaa kansanperinnettä, mutta niinpä sitä Keski-Suomen sorateillä ajettiin tänäkin vuonna. Talkootyön ansiosta. Kannattaa itsekin kokeilla talkookokemusta, vaikkapa some-maailman vastapainoksi. Varoitus, että saattaa muodostua tavaksi.

Maarit Nurminen