Uurainen vaatii elinvoimakeskukselta oikeudenmukaista kustannusjakoa

Keski-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 4 välille Vehniä–Äänekoski. Suunniteltavan osuuden pituus on noin 18 kilometriä. Tiesuunnitelma valtatien 4 parantamiseksi laaditaan lainvoimaisen yleissuunnitelman mukaisesti moottoritienä nykyisessä maastokäytävässä pääosin nykyisellä paikallaan.

Suunnittelukohde sijoittuu Laukaan, Uuraisten ja Äänekosken alueelle.

Tiesuunnitelmatyöhön sisältyy myös uuden raskaan liikenteen taukopaikan suunnittelu. Taukopaikan sijainniksi on valittu nykyinen Vehniän eritasoliittymä.

Valtatie suunnitellaan moottoritietasoisena, ja ajoradat erotetaan toisistaan välikaistalla tai keskikaiteella. Valtatien länsipuolelle suunnitellaan uusi rinnakkaistie välille Vehniä–Hirvaskangas. Rinnakkaistien varteen toteutetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä koko matkalle. Lisäksi nykyistä rinnakkaistietä parannetaan ja jalankulku- ja pyöräilyväylä suunnitellaan välille Hirvaskangas–Huutomäki.

Tiesuunnitelman laadinta käynnistyi vuonna 2023. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty kahdessa vuorovaikutustilaisuudessa maaliskuussa ja marraskuussa 2024. Tavoitteena on saada tiesuunnitelma nähtäville loppuvuodesta 2026.

Uuraisille tiehankkeella on suuri logistinen merkitys, sillä kunnalla on merkittävä määrä yritystontteja nelostien tuntumassa Hirvaskylän kohdalla. Näiden saavutettavuuden kannalta on tärkeää turvata mahdollisimman sujuvat yhteydet myös tulevalta moottoritieltä. Alueella on asemakaavoitettua yritysaluetta noin 14 hehtaaria. Alueella sijaitsee esimerkiksi raskaan liikenteen ja lrakennusalan yrityksiä.

Mikäli Hirvaskylän ramppia ei toteuteta, Vehniän ja Hirvaskankaan ramppien väliksi muodostuu lähes 10 kilometriä. Tämä vaikuttaa merkittävästi kunnan elinvoimaan ja Hirvaskylän alueen saavutettavuuteen. Pitkä liittymäväli vaikeuttaa alueellisten saavutettavuustavoitteiden toteutumista sekä heikentää kuljetusten logistista sujuvuutta ja kilpailukykyä.

Elinvoimakeskuksen esityksen mukaan Hirvaskylän eritasoliittymän kustannukset jakautuisivat pääpiirteissään siten, että valtio vastaisi valtatien 4 alittavasta risteyssillasta, yhteydestä eritasoliittymästä rinnakkaistielle sekä ramppien melusuojauksesta. Uuraisten kunta puolestaan vastaisi ramppien rakentamiskustannuksista. Keskuksen arvion mukaan rampit valaistuksineen, liikenteenohjauksineen ja pohjanvahvistuksineen maksaisivat noin 1,29 miljoonaa euroa.

Hirvaskylän liittymän kustannukset eivät ole ensimmäistä kertaa Uuraisten kunnan päättäjien käsittelyssä. Kunta osallistui nykyisen liittymän toteuttamiskustannuksiin vuonna 2011, ja tätä maksuosuutta voidaan ramppien osalta hyvittää kustannusjaossa poistot huomioiden.

Uuraisten kunta esittää, että se vastaisi eritasoliittymän ramppien sekä niiden valaistuksen, liikenteenohjauksen ja pohjanvahvistuksen kustannuksista 50 prosentin osuudella, mikä on noin 645 000 euroa. Maksuosuudessa huomioitaisiin kunnan aiemmat panostukset, joiden hyvityksen arvioidaan olevan noin 245 000 euroa. Näin ollen kunnan todellinen maksuosuus olisi hieman alle 400 000 euroa.

Kunnan näkemyksen mukaan Hirvaskylän eritasoliittymä palvelee paikallisen maankäytön lisäksi valtakunnallista liikennettä, elinkeinoelämää ja huoltovarmuutta. Kunta korostaa, että moottoritierampit ovat osa valtion väylähanketta, eikä kustannusvastuun tule perustua pelkästään kunnan maankäytöllisiin hyötyihin.

Kustannusjaosta neuvoteltiin helmikuussa 2026 ilman yhteisymmärrystä. Uuraisten kunnanhallitus vaatii nyt aidosti neuvoteltua ratkaisua sekä valtion suurempaa osallistumista kustannuksiin. Päätös vastaesityksestä hyväksyttiin kunnanhallituksessa yksimielisesti.

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie ja osa yleiseurooppalaista TEN-T-ydinverkkoa. Suunnittelualueella liikennemäärä on nykytilanteessa noin 12 400–13 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 11–14 prosenttia eli reilut 2000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuoteen 2040 mennessä liikenteen ennustetaan kasvavan noin 30 prosenttia.

Vuosina 2020–2024 suunnittelualueella tapahtui 35 liikenneonnettomuutta, joista kaksi oli kuolemaan johtaneita kohtaamisonnettomuuksia. Tyypillisimpiä onnettomuuksia ovat hirvi- ja yksittäisonnettomuudet.

Hanna Lahtinen