Murhamysteeri syntyi markkinamatkalla Toivakkaan

Kesälomalla monella on aikaa tarttua dekkareihin, joko perinteisesti laiturin nokassa kirjaa lehteillen tai korvanapeista pyöräretkellä kuunnellen.

Monissa dekkareissa miljööllä on suuri merkitys, niin myös kuusi Saana Havas -dekkaria julkaisseen Elina Backmanin kirjoissa. Hänen kirjoissaan murhamysteereitä on ratkottu esimerkiksi Hartolassa, Kotkan Kaunissaaressa, Mathildedalissa ja hieman Helsingissäkin. Backmanin uusin dekkari Joka yksin jää sijoittuu suurelta osin Toivakkaan ja Rutalahteen. Keskeisessä osassa ovat myös Toivakan kirkon Pellervo Lukumiehen kattomaalaukset ja erityisesti Kati Joosefiinan hahmo.

Elina Backmanin kirjoissa rikoksia selvittää true crime -podcastin juontaja Saana Havas. Mutta mikä toi Saanan ratkomaan Toivakan mysteeriä?

– Toivakka on mahtava! Olen käynyt Toivakassa kesäisin ja ihastellut useasti Lukumiehen kirkon kattoon tekemiä maalauksia. Viime kesänä vierailin markkinoilla ja kirkossa jälleen, ja silloin keksin, että seuraava dekkarini sijoittuu Toivakkaan. Pienen paikkakunnan tunnelma tuntui juuri sopivalta, Elina Backman kertoo.

Kirjoitusprosessissa taustatyöllä on suuri merkitys. Vaikka Joka yksin jää on fiktiivinen teos, toivakkalaisen tunnelman voi aistia sen sivuilta.

– Kävin Toivakassa ja pääsin kurkistamaan myös vanhaan pappilaan. Sain sieltä mukaani Toivakasta kertovan kirjan, ja olen haastatellut muutamia toivakkalaisia. Vierailin myös Rutalahdessa, totta kai. Käyn kaikissa paikoissa, joista kirjoitan. Kuvaan paljon, jotta voin myöhemmin palata maisemiin kirjoittaessani.

Jokaisella kirjailijalla on oma tapansa rakentaa kirja. Elina Backman nauttii erityisesti uuden kirjan aloittamisesta.

– Se on innostuksen ja inspiraation täyttämä ajanjakso. Silloin luen paljon taustamateriaalia, vierailen tulevissa tapahtumapaikoissa ja kehittelen juonta päässäni. Sitten alan kirjoittaa. Se on vaikein vaihe, kun kaikki luodaan tyhjästä. Kun pitkä käsikirjoitus on olemassa, se käy läpi monta muokkauskierrosta. Lopulta siitä on aina yhtä vaikea päästää irti. Kun kirja lähtee painoon, se on yhtä aikaa kauheaa ja ihanaa, hän kertoo.

Kirja ei synny tyhjiössä, vaan kirjailijan tärkeitä työkaluja ovat omat kokemukset, mieltymykset ja tapa jäsentää maailmaa. Backman myöntää, että hänessä ja hänen kirjojensa sankarissa Saana Havaksessa on paljon samaa.

– Minä ja Saana olemme molemmat hyvin uteliaita ja arvostamme hyvää ruokaa. Saana on rohkeampi kuin minä. En kuitenkaan ole Saana, kuten en ole dekkareideni murhaajakaan. Kaikista kirjoittamistani hahmoista Saana on kuitenkin ehdottomasti lähimpänä minua.

Sekä Saana että Elina ovat nyt jännän äärellä, sillä Saana siirtyy hetkeksi sivuun ja Backman kirjoittaa parhaillaan uuden sarjan avausta.

– Uusi dekkari ilmestyy ensi kesänä. Havas-sarja on suosittu, ja saan paljon ihania viestejä lukijoilta. Sarja ei pääty tähän uusimpaan Joka yksin jää -kirjaan, mutta se jää pienelle tauolle, hän kertoo.

Hanna Lahtinen

Kuva: Sabrina Bqain/Otava