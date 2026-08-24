Vastaesitys Uuraisten sivistyslautakunnalle koskien strategiatyöryhmän kouluverkkoratkaisua

Haluan kiittää viranhaltijoita, rehtoreita sekä koko perusopetuksen strategiatyöryhmää perusteellisesta valmistelutyöstä. Työryhmän käytössä on ollut laaja aineisto oppilasennusteista, taloudesta, kiinteistöistä sekä kuntalaisten näkemyksistä. Käytössämme on riittävä tietopohja päätöksenteon tueksi.

Kiitän myös kuntalaisia, huoltajia ja henkilöstöä aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun. Vaikka näkemykset kouluverkon tulevaisuudesta vaihtelevat, yhteinen tavoitteemme on turvata laadukas perusopetus uuraislaisille lapsille myös tulevaisuudessa.

Esitän, että sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen strategiseksi ratkaisuksi vaihtoehdon C, jossa Kyynämöisten koulu lakkautetaan ja Höytiän koulu toimii vuosiluokkien 1–6 kouluna yhdysluokkaratkaisulla. Lisäksi esitän, että ratkaisun vaikutuksia opetuksen laatuun, oppimistuloksiin, oppimisen tukeen, koulukuljetuksiin, oppilaiden hyvinvointiin ja talouteen seurataan vuosittain.

Oppilasmäärän lasku edellyttää ratkaisuja

Perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan vähenevän noin 557 oppilaasta noin 479 oppilaaseen vuoteen 2032 mennessä. Samalla valtionosuudet pienenevät ja nykyinen palveluverkko on mitoitettu suuremmalle oppilasmäärälle kuin mitä tulevaisuudessa on odotettavissa.

Kunnan tulee tehdä ratkaisuja ennakoivasti eikä vasta tilanteessa, jossa taloudelliset vaihtoehdot ovat nykyistä huomattavasti rajallisemmat. Oppilasmäärien lasku ei automaattisesti vähennä kustannuksia, jos palvelurakenne säilytetään ennallaan.

Taloudelliset perusteet

Strategiatyöryhmän laskelmien mukaan vaihtoehto C tuottaa pitkällä aikavälillä selvästi vaihtoehtoa A vahvemman taloudellisen lopputuloksen. Tarkastelujakson lopussa vaihtoehtojen välinen ero on noin 400 000 euroa vaihtoehdon C hyväksi.

Lisäksi Kyynämöisten koulukiinteistöön kohdistuu tulevina vuosina merkittäviä investointi- ja korjaustarpeita, joiden arvioitu kustannus on noin 260 000 euroa. Kun nämä huomioidaan, vaihtoehdon C kokonaistaloudellinen etu nousee lähes 780 000 euroon.

Kyse ei ole pelkästään säästöistä, vaan kunnan mahdollisuudesta kohdentaa resursseja opetuksen laatuun, oppimisen tukeen ja henkilöstön hyvinvointiin myös tulevaisuudessa.

Opetuksen laatu ja oppilaiden yhdenvertaisuus

Kuntalaiskyselyissä tärkeimmiksi teemoiksi nousivat opetuksen laatu, turvallinen oppimisympäristö, oppimisen tuki ja palvelujen säilyminen kunnassa. Nämä tavoitteet ovat päätöksenteon kannalta keskeisiä.

Kyynämöisten koulun toiminta perustuu pieneen henkilöstöön, mikä tekee koulusta rakenteellisesti haavoittuvan esimerkiksi poissaolojen ja sijaisjärjestelyjen näkökulmasta. Vaihtoehto C vahvistaa opetuksen jatkuvuutta, mahdollistaa laajemman henkilöstöresurssin hyödyntämisen sekä tukipalveluiden tasapuolisemman saatavuuden.

Erityisen tärkeää on turvata jokaiselle lapselle riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä mahdollisuus saada tarvitsemansa erityisosaaminen oikea-aikaisesti.

Höytiän koulun rooli

Vaihtoehto C ei tarkoita kyläkouluverkosta luopumista. Päinvastoin se vahvistaa Höytiän koulun asemaa siten, että koulussa järjestetään opetusta vuosiluokille 1–6.

Samalla on kuitenkin perusteltua seurata oppilasmäärän ja kustannusten kehitystä sekä arvioida koulun tilannetta uudelleen vuonna 2031 ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella.

Tulevaisuuteen katsova päätös

Keskustelun keskiössä tulisi olla ennen kaikkea lasten oppiminen, opetuksen laatu ja kunnan kyky turvata palvelut myös tulevina vuosina. Koulurakennukset ovat tärkeitä, mutta ne ovat väline opetuksen järjestämiseksi, eivät itse tavoite.

Vaihtoehto C mahdollistaa talouden tasapainottamisen rakenteellisilla ratkaisuilla sen sijaan, että säästöt kohdistuisivat opetuksen sisältöihin, oppimisen tukeen, kouluretkiin tai muihin lasten arkeen vaikuttaviin palveluihin.

Strategiatyöryhmän valmisteluaineiston, oppilasennusteiden, talouslaskelmien, kuntalaiskyselyn sekä kiinteistöjen investointitarpeiden kokonaisarvioinnin perusteella katson, että vaihtoehto C tarjoaa parhaat edellytykset turvata laadukas perusopetus ja kunnan taloudellinen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä.

Marko Nieminen

marko.nieminen@uurainen.fi

Tämä on lyhennelmä Niemisen vastaesityksestä, joka on kokonaisuudessaan luettavissa sivistyslautakunnan pöytäkirjan (19.8.2026) liitteistä

Strategiatyöryhmän jatkovalmisteluun valittiin keväällä 2026 mallit A ja C, joista työryhmä päätyi esttämään vaihtoehtoa A, joka perustuu nykyisen kouluverkon säilyttämiseen. Talouslaskelmien mukaan kunnan tilikauden tulos olisi tässä mallissa vuonna 2027 noin 18 400 euroa ylijäämäinen, vuonna 2028 noin 60 000 euroa alijäämäinen ja vuonna 2029 noin 194 000 euroa alijäämäinen. Vaihtoehto C puolestaan sisältäisi Kyynämöisten koulun lakkauttamisen. Tällöin vuonna 2028 tulos olisi noin 246 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2029 noin 88 000 euroa ylijäämäinen.