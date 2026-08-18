Keski-Suomen matkailusta halutaan nyt asukkaiden ääni kuuluviin

Keski-Suomessa on käynnissä ensimmäinen koko maakunnan kattava matkailun asukaskysely, jolla selvitetään keskisuomalaisten näkemyksiä matkailun vaikutuksista, hyödyistä, haasteista ja tulevaisuuden kehittämisestä. Tutkimuksen toimeksiantaja on Keski-Suomen matkailun matkailuorganisaationa toimiva Visit Jyväskylä Region.

Matkailua kehitettäessä esillä ovat usein matkailijoiden, yritysten ja kuntien näkemykset. Nyt halutaan kuulla erityisesti asukkaita ja heidän kokemuksiaan siitä, miten matkailu näkyy omassa arjessa ja millaisena sen vaikutukset koetaan eri puolilla maakuntaa.

Kyselyn tavoitteena on muodostaa mahdollisimman kattava tilannekuva siitä, miten keskisuomalaiset suhtautuvat matkailuun sekä millaisena he näkevät oman roolinsa matkailun kehittämisessä. Samalla halutaan löytää keinoja vahvistaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia matkailuun liittyvässä päätöksenteossa ja kehittämistyössä.

Kyselyssä kartoitetaan muun muassa matkailun tuomia hyötyjä ja mahdollisia haasteita, matkailun vaikutuksia asukkaiden jokapäiväiseen elämään sekä näkemyksiä matkailun vastuullisuudesta ja paikallisesta hyväksyttävyydestä. Tuloksia hyödynnetään Keski-Suomen matkailun kehittämistyössä sekä asukkaiden osallistamisen vahvistamisessa tulevina vuosina.

Kysely on avoinna 31. elokuuta 2026 saakka, joten vastausaikaa on jäljellä enää muutama viikko. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin, ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan tapahtumapalkintoja. Samalla voi halutessasi ilmoittaa kiinnostuksesi ensi vuonna perustettavaan Matkailun paikallisfoorumiin, joka jatkaa matkailun kehittämisen teemojen parissa myös tulevina vuosina.

Kyselyyn voi osallistua täällä.

Asukaskyselyn tulokset julkaistaan Keski-Suomen matkailufoorumissa 21. lokakuuta 2026.