Leon Jermoranta pitää yllä Korpilahden kiekkomainetta – suosikkiseura on JYP ja tavoitteena ovat ammattilaiskaukalot

Korpilahtelainen Leon Jermoranta, 15, asetti itselleen jo alle kouluikäisenä tavoitteen, jota kohti hän on kovaa vauhtia menossa: hänestä tulee isona ammattijääkiekkoilija.

Korpilahti-lehden haastattelussa Leonin äiti Maarit todistaa pojan vahvaa luonnetta ja päättäväisyyttä. Siitä kertovat myös nuoren miehen vastaukset haastattelussa: punnittua puhetta ilman mitään elvistelyä.

Ja hyvä, että 9-luokkalaisen esikuva kiekossa on maailmanmestari, aina vaatimaton ja nöyrä mutta taitava ja työteliäs Sasha Barkov. Oikealla asenteella ja taidoilla pääsee NHL:ssä pitkälle.

Sielun sivistystä osoittaa sekin, että nuorukaisen suosikkioppiaine on historia. Treenejä on viisi kertaa viikossa, siihen sitten pelit päälle. Jotta koulusta saa erivapauksia kiekkoiluun, koulun täytyy sujua hyvin. Pian Leonia odottaa siirtyminen urheilulukioon.

Väsyttääkö koskaan?

-Kyllä, välillä.

Korpilahden yhtenäiskoulua käyvä, Vaajakoskella syntynyt Jermoranta tietää, että ensin on todellakin käytävä koulut ja mahdollisesti hankkia se ammattikoulutus, jos ura ei jostain syystä veisikään Pohjois-Amerikkaan. Mutta jos 15-vuotiaana pelaat JYPissä U18 pelejä, niin jonkinlaisesta lahjakkuudesta täytyy olla kyse.

Jermoranta on lefti ja laitahyökkääjä. Pitkään hän pelasi myös jalkapalloa Korpilahden MARTISSA eri pelipaikoilla: maalivahtina, puolustajana ja hyökkääjänä. Jalkapalloon hänet houkuttelivat kaverit, sittemmin jalkapallo on jäänyt.

Mikä lätkässä on parasta?

-Aina se on ollut mun intohimo. Toivon, että pääsen joskus ammattilaiseksi.

Leon pelaa virallisesti JYPin 18-vuotiaissa ja käy mahdollisesti joskus lainalla 16-vuotiaissa. Onko tuo kahden vuoden ikäero kuinka iso nuorissa?

-Ei se kovin iso ole. Itse olen pelannut jo aika pitkään itseäni vanhempien kanssa. Eikä ole tullut pahoja loukkaantumisia.

Mikä on paras avusi kiekkoilijana?

Seuraa pitkä hiljaisuus ja sitten:

-Luisteluvoima ja laukaus.

Entä millä mielin olet, kun tulee tappio?

-Pahaltahan se tuntuu. Mutta olen yrittänyt kehittyä sen osalta, että sietäisin paremmin pettymyksiä, viime kaudella SM-hopeaa JYPin U16-joukkueessa voittanut Jermoranta sanoo.

Kiekkoihmiset ja JYP-fanit, pankaa nimi mieleen: Leon Jermoranta!

Kun Jermorannalta kysyy muista harrastuksista tai paikoista, joissa hän Korpilahdella viihtyy, nuoren miehen ilme kirkastuu: kalastus ja Päijänne.

-Harrastan jigikalastusta ja virvelöintiä, talvella käyn joskus pilkillä. Suurimmat kalat ovat viiden kilon hauki ja 4,3 kilon kuha, myös frisbeegolfin parissa viihtyvä Jermoranta sanoo.

Ja itse valmistat kalat ruokapöytään?

-Ei kun Mamma.

Ja millainen paikka Korpilahti on asua ja elää?

-Rauhallinen, hyvä paikka. En kaipaa kirkkaampiin valoihin.

Seppo Pänkäläinen

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