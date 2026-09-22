Seurakuntavaalien ehdokkaat selvillä

Ehdokasasettelu evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleihin on valmis. 15.11. pidettävissä seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vaaleissa seurakunnan jäsenet pääsevät vaikuttamaan muun muassa seurakunnan toiminnan, talouden ja tulevaisuuden linjauksiin.

Vaalikone avautuu 7.10. Ennakkoon voi äänestää kaikissa seurakuntien ennakkoäänestyspaikoissa 3.-7.11.2026. Äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 15.11.2026 16 vuotta täyttävällä seurakunnan jäsenellä.

Uuraisilla seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustopaikoista kilpailee yhteensä 24 ehdokasta. Ehdokkaat jakautuvat kahdelle valitsijayhdistykselle: Kirkko kaikille -listalla on 15 ehdokasta ja Kristillisten Perusarvojen puolesta -listalla yhdeksän ehdokasta.

Kirkko kaikille -listalla ehdolla ovat Petri Haaksluoto, Mauno Kaartinen (uusi), Aura Kässi-Sekki (uusi), Mirja Laitinen, Virpi Lapinoja, Kari Lehtonen, Arto Mämmi (uusi), Matti Oikari (uusi), Tomi Penttinen, Jenna Pihlainen (uusi), Sari Rimmi, Irja Seppänen, Arja Siikström, Suvi Urvas (uusi) sekä Markku Vanhala.

Kristillisten Perusarvojen puolesta -listalla ehdolla ovat Jaana Korhonen (uusi), Pauliina Korhonen, Antti-Pekka Kotilainen (uusi), Liisa Mattila (uusi), Pasi Mattila (uusi), Ida Pohjonen (uusi), Janna-Maija Saarnio, Seppo Tevaniemi (uusi) sekä Sinikka Tevaniemi (uusi).

Kaikkiaan ehdokkaista 13 on merkitty uusiksi ehdokkaiksi.

Jyväskylän seurakunta on Suomen suurin, ja siellä vaaleissa on 201 ehdokasta neljän kunnan alueelta. Mukana vaaleissa ovat ensimmäistä kertaa vuoden 2025 alusta Jyväskylän seurakuntaan liittyneiden Toivakan ja Joutsan seurakuntien ehdokkaat, mukaan lukien Joutsan seurakuntaan kuuluneelta Luhangan kunnan alueelta tulevat kaksi ehdokasta.

Näissä vaaleissa kirkkovaltuutettuja valitaan Jyväskylässä 49. Ehdokkaita asetti viisi valitsijayhdistystä, joista osalla on selkeä puoluetausta. Nykyisen kirkkovaltuuston suurin ryhmä on Avara kirkko, ja sillä on ehdokaslistalla myös eniten ehdokkaita: 72.

Toivakasta on ehdolla seitsemän ehdokasta, Avara kirkko -listalta Marja Korhonen, Seurakuntaväen valitsijayhdistys -listalta Juha Juusela, Topi Saarelainen ja Osmo Tervo, Kirkko keskellä kylää -listalla Jorma Tervonen ja Juho Torppa, sekä Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -listalta Seppo Sirenius.

Hanna Lahtinen