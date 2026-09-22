Vanhasta riihitallista syntyi tunnelmallinen juhlatila

Kirsi Ilmonen näki kotitilan vanhassa riihitallissa mahdollisuuden jo vuosia sitten. Keväällä ajatus muuttui todeksi, kun rakennus alkoi muuntua persoonalliseksi juhlatilaksi Matti Ilmosen 60-vuotisjuhlia varten.

– Olin miettinyt jo monta vuotta, että tästä tulisi upea juhlapaikka. Kun Matin kuusikymppiset lähestyivät, päätin ryhtyä toteuttamaan ajatusta, Kirsi Ilmonen kertoo.

Rakennuksessa oli aiemmin kylmäilmakuivuri ja erilaisia varastotiloja. Keväällä alkoi raivaus- ja purkutyö, jonka jälkeen Kirsi ryhtyi rakentamaan juhlatilaa pala palalta. Ensimmäinen testi nähtiin juhannuksena järjestetyissä päivätansseissa.

Juhannuksen jälkeen julkaistu video tarjosi yllätyksen.

– Ajattelin vain laittaa videon someen. Yhtäkkiä se lähti leviämään, ja tällä hetkellä katselukertoja on noin 1,95 miljoonaa.

Kommentteja tulvi ympäri maailmaa. Palautetta tuli niin Euroopasta kuin Yhdysvalloistakin, ja suurin osa siitä oli myönteistä.

– Ensimmäisellä lomaviikolla istuin aamuisin lukemassa kommentteja ja vastailemassa niihin. Se oli ihan oma kokemuksensa. Kyllä siinä alkoi ymmärtää somevaikuttajia, mutta en silti vaihtaisi vasaraa siihen työhön, Kirsi naurahtaa.

Hän sai vastata esimerkiksi toiselta puolelta maapalloa esitettyihin epäilyihin, että pesukarhut valtaavat tilan tai että käärmeitä luikertelee sisään tai termiitit iskevät.

Vaikka Kirsi Ilmonen on ollut kätevä käsistään aina, ote vasarasta ja sahasta tiukkeni muutama vuosi sitten vähän kuin vahingossa.

– Olin käynyt muutaman vuoden seutuopiston savityökurssilla, ja sitten en yhtenä vuonna huomannutkaan ilmoittautua ennen kuin ryhmä oli jo täynnä. Mutta puutöissä oli tilaa, ja meninkin sinne, hän kertoo.

Riihitallin ilme rakentuu vanhoista rakennusmateriaaleista, maatilan esineistä, kuten 50-vuotiaasta traktorista, sekä countryhenkisestä sisustuksesta. Monet yksityiskohdat ovat löytäneet paikkansa omista varastoista tai kyläläisten lahjoituksina. Retrohenkinen asuntovaunukin sopii tilaan täydellisesti.

Projektin kustannukset pysyivät yllättävän maltillisina.

– Alle 500 eurolla selvittiin. Suurin yksittäinen investointi olivat saluunaovien saranat, jotka maksoivat yhteensä noin 140 euroa.

Moni ratkaisu syntyi tekemisen kautta. Esimerkiksi kuivurin tuulitunneli on edelleen paikallaan, vaikka sen seinä näyttääkin pöllipinolta.

Eniten päänvaivaa tuotti ”pöllipinoon” piilotetetun piilo-oven avausmekanismi. Se mekanismi valmistui vasta juhlapäivän aamuna ja toimi hauskana ohjelmanumerona, sillä ovi avattiin lassoamalla puista härkää.

– Se meni vähän viime tippaan. Vasta silloin sain sen toimimaan niin kuin olin suunnitellut. En ole mikään piirustusten mukaan tekijä. Näen mielessäni, miltä haluan jonkin näyttävän, ja sitten alan rakentaa.

Riihitallia ympäröivä metsä luo paikkaan oman tunnelmansa. Se tekee tilasta rauhallisen ja akustiikaltaan miellyttävän. Tallin viereen Kirsi nikkaroi viehättävän kattoikkunallisen puuceen.

– Rakentaminenkin oli täällä jotenkin rauhoittavaa. Laitoin musiikit soimaan ja tein töitä. Tämä paikka vie ajatukset pois arjesta.

Myös vieraat ihastuivat ympäristöön. Matin 60-vuotisjuhlissa tarjoiltiin tee-se-itse-hampurilaisia, ranskalaisia ja jälkiruokapöytä.

Tilan yhteyteen sijoitettiin myös vanha asuntovaunu lisätilaksi sekä maatilan 50-vuotias traktori osaksi miljöötä.

Vaikka moni on kysellyt tilan vuokraamisesta, siihen Ilmoset eivät ole lähteneet.

– Tämä on ennen kaikkea meidän oma juhla- ja tapahtumapaikkamme, mutta on täällä pidetty Nisulan kyläseuran kokouskin.

Riihitalli on saanut nimensä rakennuksen vanhimmasta osasta, vanhasta riihestä. Pihapiirissä odottaa myös uusia projekteja.

– Täältä löytyy vielä paljon tekemistä, Kirsi naurahtaa.

Ideoita riittää muutenkin. Viime vuosina hän on tullut tunnetuksi erilaisista pakopeli- ja tapahtumaideoista, joita hän hyödyntää myös työssään Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana.

– Tykkään suunnitella ja toteuttaa erilaisia elämyksiä. Ehkä se on sellainen luovuuden ketjureaktio, että yksi idea synnyttää aina seuraavan.

Ja seuraava idea on jo mielessä.

– Tästä saa aivan upean jouluisen tilan. Minulla on sitä varten jo hirveästi suunnitelmia, Ilmonen paljastaa.