Historia- ja perinneviikonloppu avaa Petäjävesi elää! -viikon

Petäjävesi elää! -viikko on alkamassa. Tässä tietoa viikon ohjelmasta. Petäjävesi elää jälleen – historia ja perinteet avaavat viikon Vanhalla kirkolla

Elokuun loppu tuo jälleen Petäjävedelle tapahtumien viikon, kun Petäjävesi Elää! järjestetään jo neljättä kertaa 22.–30. elokuuta. Viikon aikana on taas luvassa kulttuuria, liikuntaa, perhetapahtumia, musiikkia, yhdessäoloa ja paikallista tekemisen iloa – ja kaikki käynnistyy tänä vuonna poikkeuksellisen näyttävästi.

Petäjävesi Elää! -viikon avaa 22–23. elokuuta Petäjäveden vanhalla kirkolla järjestettävä Historia- ja perinneviikonloppu. Viikonlopun aikana maailmanperintökohteen ympäristö herää eloon historian, perinteiden ja elävöityksen merkeissä.

Lauantaina kello 10–16 Vanhan kirkon ja Lemettilän tilan ympäristössä pääsee kurkistamaan menneiden aikojen elämään aivan toisella tavalla kuin museossa vitriinin läpi. Luvassa on historianelävöitystä, historiallista leirielämää, markkinatunnelmaa ja ohjelmaa koko perheelle. Päivän näyttävimpänä hetkenä on klo 12.30 alkava Isoviha – sotahistoriallinen taistelunäytös, jolloin menneisyyden äänet kajahtavat Vanhan kirkon ainutlaatuisessa miljöössä.

Tapahtuman idea on tuoda historia lähelle – nähtäväksi, kuultavaksi ja koettavaksi. Samalla se nostaa esiin Petäjäveden Vanhan kirkon ja sitä ympäröivän kulttuurimaiseman merkitystä. Maailmanperintökohde ei ole vain menneisyyden muistomerkki, vaan ympäristö, jossa historia voi edelleen elää ja kohdata tämän päivän ihmiset. Vanhan kirkon opastukset ovat myös toiminnassa koko lauantain ajan.

Historia- ja perinneviikonloppu jatkuu sunnuntaina 23. elokuuta 1700-luvun jumalanpalveluksella Petäjäveden vanhassa kirkossa kello 10–11.30. Sunnuntai tarjoaa muutenkin ohjelmaa moneen makuun: Petäjäveden teatteri esittää Vanhalla Asemamakasiinilla Maria Jotunin novelleja mininäytelminä kello 13 ja uudelleen kello 17. Perheet puolestaan pääsevät liikkeelle Petäjäveden Petäjäisten perhetapahtumassa Miilun ympäristössä kello 14–16.

Näin Petäjävesi Elää! -viikon ensimmäinen viikonloppu kokoaa yhteen jo monta Petäjäveden vahvuutta: historiaa ja kulttuuriperintöä, teatteria, liikuntaa, perheiden yhteistä tekemistä ja paikallista yhteisöllisyyttä.

Viikko jatkuu tämän jälkeen monipuolisena. Ohjelmassa on muun muassa ilmainen opastus Petäjäveden vanhalla kirkolla, nuotiomessu Hiljaisuuden polulla, lapsiperheiden syyskemut, Blues Funnel 30 vuotta sekä Antti Aution konsertit Miilussa sekä Petäjäveden vahvin -kilpailu ja toripäivä. Ohjelmaa täydentyy edelleen, joten tapahtumaviikon lähestyessä kannattaa seurata ajankohtaista ohjelmaa. Paperista viikko-ohjelmaa on tarjolla ainakin K-Market Porkkanassa ja kirjastolla.

Petäjävesi Elää! syntyy jälleen monen paikallisen toimijan yhteistyönä. Juuri siinä piilee tapahtumaviikon idea: yhden järjestäjän tapahtuman sijaan koko pitäjä tekee yhdessä viikon, jonka aikana löytyy tekemistä eri-ikäisille ja erilaisista asioista kiinnostuneille.

Neljättä kertaa järjestettävä tapahtumaviikko onkin jo vakiinnuttamassa paikkaansa Petäjäveden elokuun lopun perinteenä. Tänä vuonna viikon sen ensimmäinen askel otetaan erityisen kauas – suoraan menneisyyteen.

Historia- ja perinneviikonlopun ohjelma:

La 22.8.

klo 10 Markkina-alue aukeaa – karoliinien alkuäkseeräys ja tykillä tehtävä aloituspamaus. Lasten alue, Lemettilän tilan alue kotieläimineen ja piennäyttelyt avautuvat.

klo 10–18 Petäjäveden Vanha Kirkko auki. Opastetut kierrokset alkavat klo 11, 13, 15 ja klo 17 tai tilanteen mukaan.

klo 12.30 Isoviha – sotahistoriallinen taistelunäytös. Kesto vajaan tunnin. Lasten piste ja piennäyttelyt sulkeutuvat näytöksen ajaksi.

klo 14 Kansallispukujen tuuletus. Pue kansallispukusi päälle ja tuo se näytille.

klo 15 Kansantanssiopetusta. Huutokatrilli yhteistanssina.

Su 23.8.

klo 10–11.30 1700-luvun Jumalanpalvelus.