Saukkolassa viihdytään, mutta Jyväskylän kaupungin rakennuslupakäytännöt vähentävät tulijoita

– Tämä on aktiivinen ja lämminhenkinen kyläyhteisö, johon on ollut helppo päästä mukaan. Täällä naapurit tuntevat toisensa ja naapuriapua saa aina tarvittaessa, kaikki asiat järjestyvät tosi hyvin, Ville ja Iiris Pohjola kehuvat Saukkolaa. Pariskunta muutti Saukkolaan kolmisen vuotta sitten nyt viisivuotiaitten kaksostensa Aukustin ja Hilman kanssa, nyt perheeseen kuuluu lisäksi Viola-vauva.

Ville Pohjolan mukaan perhe etsi taloa laajalta alueelta Jyväskylän ympäristöstä, ja kun sopiva löytyi, kaupat tehtiin nopeasti. Saukkolasta he eivät tienneet juuri mitään ennen muuttoa, nyt he ovat löytäneet kylästä monia hyviä puolia.

– Päiväkoti ja koulu on lähellä, sinne ajaa kuudessa minuutissa. Sama matka on kyläkaupalle, josta saa perustarvikkeet ja jossa on myös posti ja todella hyvät rautakauppapalvelut. Eikä Keljon marketeillekaan ole kuin 15 kilometriä, Pohjolat toteavat.

– Luonto täällä on lähellä, täällä pääsee marjastamaan ja sienestämään ja täällä on laavuja ja ulkoilureittejä. Luonto on aivan eri tavalla läsnä omassa arjessa kuin kaupungissa ja lapsille tulee hyvä luontosuhde, kun he leikkivät lähimetsässä, Iiris Pohjola sanoo.

– Minusta sekin on mukavaa, että kyläläiset tuntevat toisensa. Olemme myös saaneet kuulla kyläläisiltä talon ja kylän historiasta. Nyt asumme paikassa, josta ei näy naapurin taloa, kuten halusimmekin, mutta omalla tavallaan olemme lähempänä naapureita kuin kaupungissa, Ville Pohjola sanoo.

Myös Saukkolasta tehtiin kyläesite samaan aikaan kuin muista Korpilahden pohjoisista kylistä.

– Kylää on vähän vaikea markkinoida, kun ei tänne tahdo saada uusia rakennuslupia, kyläseuran puheenjohtaja Vesa Koskinen ja sihteeri Katariina Orilahti toteavat ja kertovat, että myyntiin tulevat talot menevät kaupaksi nopeasti.

– Kyllä täällä tilaa olisi uusillekin taloille. Tiedän, että monet nuoret perheet muuttaisivat mielellään tällaisiin maisemiin, eivät kaikki halua asua kaupungissa, Ville Pohjola sanoo.

Ritva Ahtikallion mukaan kyläseuran sähköpostiin on tullut kyselyjä myytävistä taloista, ja joskus joku on jakanut postilaatikoihinkin kyselyjä.

– Olemme vieneet kaupungin päättäjille viestiä, että kylillekin haluttaisiin rakentaa uusia taloja. Tilanne on kuitenkin edelleen sama, muissakin kylissä, Katariina Orilahti toteaa.

– Olisihan se koulun jatkuvuudenkin takia hyvä, että tänne muuttaisi lisää lapsiperheitä, Iiris Pohjola sanoo.

Uudet asukkaat kylällä otetaan Pohjoloiden mukaan lämpimästi vastaan.

– Kyläseuralta saa tietoa kylästä, ja olemme pyrkineet siihen, että ottaisimme yhteyttä kylälle muuttaneisiin ja kävisimme toivottamassa heidät tervetulleeksi, Katariina Orilahti sanoo.

Tiina Lamminaho