Uuraisten kyläkoulut turvassa toistaiseksi?

Uuraisten kunta on valmistellut perusopetuksen pitkän aikavälin strategiaa vastauksena laskeviin ikäluokkiin ja kuntatalouden kiristyviin näkymiin. Sivistyslautakunnan asettama strategiatyöryhmä on päätynyt esittämään mallia, jossa nykyinen kouluverkko säilytetään ennallaan ainakin kuluvan valtuustokauden ajan.

Taustalla on vuonna 2024 päättynyt kouluverkkotyö, jonka jälkeen valtuusto linjasi, ettei Uuraisten kouluverkkoon tehdä muutoksia. Muuttuva väestökehitys on kuitenkin edellyttänyt uudenlaista tarkastelua siitä, miten laadukkaat perusopetuspalvelut voidaan turvata myös 2030-luvulla.

Uuraisten perusopetus on ollut valtakunnallisestikin tarkasteltuna kustannustehokasta. Kunnan koulutoimen menot ovat maakunnan neljänneksi pienimmät, ja omassa kuntakokoluokassaan Uurainen kuuluu maan edullisimpiin perusopetuksen järjestäjiin. Myös henkilöstömenot ovat vertailuryhmän alhaisimmat koko Suomessa.

Samalla opetuksen laatuun on pystytty panostamaan. Opetusryhmät ovat olleet kohtuullisen pieniä, tukiresursseja on ollut saatavilla ja koulutilat ovat pääosin hyvässä kunnossa.

Merkittävin haaste liittyy syntyvyyden laskuun. Uuraisten väkiluku kasvoi lähes kolmen vuosikymmenen ajan, mutta nyt myös Uuraisilla ikäluokkien koko on kääntynyt laskuun. Vuonna 2022 kunnassa syntyi 32 lasta ja vuonna 2024 yhteensä 52 lasta. Näiden ikäluokkien perusteella koko kunnan alueelle muodostuisi tulevaisuudessa vain noin kolmen perusopetusluokan verran oppilaita ikäluokkaa kohden ilman muuttovoittoa.

Sivistyslautakunta perusti joulukuussa 2025 perusopetuksen strategiatyöryhmän. Työryhmään nimettiin kaikki sivistyslautakunnan varsinaiset jäsenet, kunnan johtoryhmän edustajia, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiantuntijoita sekä myöhemmin kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Työryhmän tehtävänä oli arvioida oppilasmäärien kehitystä, kustannuksia, opetustiloja sekä mahdollisia muutostarpeita opetusryhmien kokoon ja koulujen oppilasmääräkriteereihin. Työtä tehtiin useiden kokousten aikana, ja jäsenille toimitettiin laaja aineisto väestökehityksestä, taloudesta ja palvelutarpeista. Keskusteluun otettiin mukaan laajasti myös kuntalaiset eri kouluilla järjestetyissä kyläilloissa.

Strategiatyön haastavana tavoitteena on löytää ratkaisu, joka turvaa laadukkaan opetuksen samalla kun kunnan talous kohtaa kasvavia säästöpaineita.

Työryhmä tarkasteli yhteensä kahdeksaa erilaista vaihtoehtoa. Jatkovalmisteluun valittiin keväällä 2026 mallit A ja C.

Vaihtoehto A perustuu nykyisen kouluverkon säilyttämiseen. Talouslaskelmien mukaan kunnan tilikauden tulos olisi tässä mallissa vuonna 2027 noin 18 400 euroa ylijäämäinen, vuonna 2028 noin 60 000 euroa alijäämäinen ja vuonna 2029 noin 194 000 euroa alijäämäinen.

Vaihtoehto C puolestaan sisältäisi Kyynämöisten koulun lakkauttamisen. Sen vaikutukset näkyisivät taloudessa myöhempinä vuosina positiivisempina: vuonna 2028 tulos olisi noin 246 000 euroa ylijäämäinen ja vuonna 2029 noin 88 000 euroa ylijäämäinen.

Työryhmän tarkastelussa kuljetuskustannuksia ei otettu mukaan säästövertailuun, koska koulukuljetukset olisi järjestettävä vaihtoehdosta riippumatta.

Elokuussa 2026 kokoontunut työryhmä päätti esittää yksimielisesti vaihtoehtoa A.

Työryhmän mukaan nykyinen valtuustokausi on perusteltua toteuttaa ilman kouluverkon muutoksia. Ratkaisulla halutaan antaa aikaa kunnan markkinointitoimille ja eri alueiden kehittämiselle sekä seurata, miten väestökehitys ja mahdollinen muuttoliike vaikuttavat oppilasmääriin tulevina vuosina.

Samalla työryhmä korosti, että opetuksen järjestämistä voidaan kehittää myös ilman koululakkautuksia. Esille nousivat muun muassa koulukuljetusten järjestelyt, erityisopetuksen toteuttaminen sekä muut opetuksen sisällölliset ratkaisut.

Peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen esittää sivistyslautakunnalle, että lautakunta hyväksyy työryhmän näkemyksen ja esittää kunnanhallitukselle vaihtoehdon A toteuttamista.

Mikäli esitys etenee päätöksenteossa, Uurainen jatkaa nykyisellä kouluverkolla ainakin lähivuosina. Samalla kunta seuraa tarkasti syntyvyyden, muuttoliikkeen ja talouden kehitystä sekä arvioi tarvittaessa uusia toimenpiteitä myöhemmällä valtuustokaudella.

– Prosessi oli yllättävän tiivis. Kyläkierroksilla saimme kattavan kuvan kuntalaisten mielipiteistä kouluverkkoasiaan. Tavoitteena on säilyttää Uuraisilla laadukas, inhimillinen ja kustannustehokas perusopetus myös tilanteessa, jossa oppilasmäärät vähenevät ja kuntatalouden paineet kasvavat, toteaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anne Pihl.

Sivistyslautakunnan jälkeen asia etenee kunnanhallitukseen ja lopullisesti asiasta päättää kunnanvaltuusto, jonka seuraava kokous on 7.9.2026.

Hanna Lahtinen