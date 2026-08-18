Kirjastoauto on Korpilahden kylillä odotettu vieras

– Kyllä kirjastoautoa tulisi ikävä, jos se ei täällä kävisi, toteaa Synsiässä asuva Kari Mäkinen ja kertoo käyneensä kirjastoautolla, samalla pysäkillä, jo lapsena. Nyt hän lainaa kirjoja sekä itselleen että äidilleen.

– Äiti on mahdottoman kova lukemaan. Hän antaa aina listan kirjoista, joita pitää varata; ilmainen varausmahdollisuus on kyllä hyvä palvelu, Mäkinen kehuu.

Myös Kari Mäkisen puoliso Katja Viskari kehuu kirjastoauton palvelua.

– Täällä on tosi hyvä valikoima kirjoja ja ne ovat selvästi esillä, lukemista löytyy hyvin. Olemme kiitollisia Jyväskylän kirjastopalveluille, että kirjastoauto käy täällä edelleen. Keväällä puhuttiin, että tämä pysäkki jäisi pois, ja silloin tuli kyllä suru puseroon, Katja Viskari sanoo.

– Eikä täältä vain haeta kirjoja, täällä myös jutellaan samalla kirjastoauton kuljettajan kanssa, Mäkinen ja Viskari lisäävät.

Kirjastoautovirkailija-kuljettaja Heidi Pellonpää toteaa, että vuosien varrella vakioasiakkaat ovat tulleet tutuiksi.

– Olen ajanut kirjastoautoa täällä viitisen vuotta, siinä ajassa on jo oppinut, mitä vakioasiakkaat haluavat lainata. Kirjastoautolla käyvät tietyt vakioasiakkaat, ja heille tämä on tärkeä palvelu, Pellonpää sanoo.

Jyväskylän kaupunginkirjaston kirjastoautot Wivi ja Wäinö aloittivat iltareittinsä kesätauon jälkeen viime viikolla. Aikatauluihin on tullut muutoksia, mutta lähes kaikki Korpilahden alueen pysäkit ovat edelleen mukana.

– Olemme poistaneet reiteiltä useita pysäkkejä, Korpilahden alueelta jäi nyt kuitenkin pois ainoastaan Kotamäen pysäkki Räätälintiellä, osastonjohtaja Minna Myllylä Jyväskylän kaupunginkirjaston hakeutuvien palvelujen osastolta kertoo.

– Kaksi iltareittiä on yhdistetty, ja sen takia pysäkkiaikoja on lyhennetty. Iltareitit ajetaan edelleen joko parittomalla tai parillisella viikolla, ja siihenkin, kummalla viikolla kirjastoauto käy, on joissakin kohdin tullut muutoksia. Kirjastoautojen aikataulut voi tarkistaa kirjaston nettisivuilta.

Minna Myllylän mukaan pysäkkejä, joissa ei ole juuri käynyt asiakkaita, on poistettu, jotta mukaan saataisiin pysäkkejä uusilta asuinalueilta tai sellaisia pysäkkejä, joita on toivottu.

– Siihen, pysyykö jokin pysäkki mukana reitillä vai ei, vaikuttaa paljon se, kuinka paljon pysäkillä käy lainaajia ja kuinka paljon sieltä lainataan kirjoja. Seuraamme tilastoja tiiviisti, Myllylä sanoo.

– Korpilahden alueella on pysäkkejä, joilla on melko hiljaista. Toivomme kuitenkin, että saisimme pidettyä Korpilahden pysäkit mukana.

Heidi Pellonpään mukaan esimerkkisi Oittilan alueella on pohdittu pysäkkien yhdistämistä. Nykyisessä aikataulussa kirjastoauto Wivin pysäkit parittomien viikkojen maanantain iltareitillä ovat Raidanlahdentien varrella kahdessa paikassa, Villa Cawenissa, Synsiässä, Putkilahdella, Saakoskella, Korpiahossa ja Savipohjalla.

– Jos esimerkiksi Oittilan alueella olevia pysäkkejä yhdistettäisiin, voitaisiin pysäkilläoloaikaa pidentää, Pellonpää toteaa. Nyt kirjastoauto viipyy Vespuolen pysäkeillä kymmenen tai viisitoista minuuttia.

Kirjastoauto Wäinö käy parillisten viikkojen tiistai-iltaisin Korpilahden pohjoisilla kylillä, pysäkkejä on Saukkolassa, Tikkalassa, Ylä-Muuratjärvellä, Parkkolassa ja Moksissa. Sarvenperän pysäkki on samalla reitillä Kuohun kanssa, siellä Wäinö käy parittomien viikkojen keskiviikkona, torstaiaamupäivisin Wäinö käy Tikkalan päiväkotikoululla.

– Pysäkkejä on iltareiteilläkin lähes sata, eri iltareittejä meillä on 16. Jyväskylän maaseutualueilla välimatkat ovat pitkiä, ja jos pysäkeillä ei käy asiakkaita, joudumme miettimään, onko resurssiviisasta ajaa sinne. Toivottavasti lainaajat muistaisivat käydä kirjastoautolla ja näin vaikuttaa siihen, mitkä pysäkit pystytään pitämään reiteillä, Minna Myllylä sanoo.

Tiina Lamminaho