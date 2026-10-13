Uusi asennushalli vauhdittaa rengasyrityksen kasvua

engasalan yrittäjä Janne Tiainen katselee tyytyväisenä yrityksensä uusinta investointia. Puuppolassa sijaitsevan Rengasliike Paussun uusi asennushalli on valmistunut suunnitellussa aikataulussa ja avajaisia vietettiin messuhenkisissä tunnelmissa yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa pyttipannua nauttien viime perjantaina ja lauantaina. Mukana olivat Nokian Tyresin, Alliancen, Avantin ja Vuometin edustajia sekä heidän kalustoaan, sekä rallikuski Roope Korhonen WRC2 Toyotansa kanssa.



– Uusi asennushalli oli yksi viisivuotisstrategiamme tavoitteista. Nyt se on toteutunut määräajassa, Tiainen kertoo. Hallin myötä palvelu nopeutuu etenkin. Uudet asennuspaikat henkilö- ja pakettiautoille sujuvoittavat asiointia, ja jatkossa myös raskas kalusto mahtuu sisälle.

Rengasliike Paussu Oy on ollut ensi kuussa yhdeksän vuotta Petäjävedeltä kotoisin olevan Janne Tiaisen omistuksessa. Yrityksen historia on vielä paljon vanhempi, sillä se on perustettu jo vuonna 1969.

Matka nykyiseen tilanteeseen ei kuitenkaan ole ollut täysin suoraviivainen.

– Ensimmäisinä vuosina ei ollut vielä aivan selvää päämäärää. Kun toimintaa alettiin kasvattaa, oli pakko kirkastaa tavoitteet ja tehdä pidemmän aikavälin suunnitelmia, Tiainen sanoo.

Kasvu näkyy myös henkilöstössä. Kun Tiainen jatkoi toimintaa yhdeksän vuotta sitten, yrityksessä työskenteli yksi myyjä ja yhdestä kahteen asentajaa. Nyt työntekijöitä on neljä myyjää sekä sesongista riippuen neljästä kuuteen asentajaa.

Yrityksen sijainti on osoittautunut vahvuudeksi. Nelostien läheisyys ja alueen tiejärjestelyjen kehittyminen ovat parantaneet saavutettavuutta.

– Sijainnin suhteen kävi vähän tuuriakin. Uudet tiejärjestelyt nelostielle ovat auttaneet huomattavasti, Tiainen toteaa.

Vaikka verkkokaupan merkitys kasvaa jatkuvasti myös rengasalalla, Tiainen näkee kivijalkamyymälälle edelleen vahvan roolin. Hänen mukaansa yrityksen vahvuus löytyy erityisesti palvelusta ja asiantuntemuksesta.

– Renkaat ovat tuotteita, joita on helppo ostaa verkosta. Meidän erikoisosaamisemme liittyy maatalous- ja työkonerenkaisiin sekä niiden asennuksiin. Asiakkaat tarvitsevat monesti tietoa ja neuvontaa, jota verkkokaupasta ei saa, Tiainen sanoo ja kiittelee myös edeltäjäänsä Kari Paussua.

– Päivittäin Kari käy tässä kahvilla ja silloin voi häneltä kysyä jotain erikoisempia asioita vanhoihin renkaisiin liittyen.

Verkkokauppaa kehitetään kuitenkin aktiivisesti. Seuraavana tavoitteena on avata myös käytettyjen renkaiden verkkokauppa.

Tiainen uskoo, että alan tulevaisuus näyttää hyvältä. Vaikka teknologia kehittyy vauhdilla, renkaiden tarve ei ole katoamassa.

– Vaikka joskus puhutaan siitä, että autot vielä leijuvat, niin traktorit eivät leiju ihan hetkeen, hän naurahtaa.

Talvirengassesonki on jälleen lähestymässä. Tiaisen mukaan rengasliikkeiden kiireisin hetki osuu vuodesta toiseen samaan ajankohtaan.

– Kovin ruuhka tulee aina ensimmäisestä lumisateesta. Talvi yllättää joka vuosi, joskus jopa meidätkin. Meillä alkaa päivystysaika kuitenkin aina lokakuun puolivälissä.

Kysymykset nasta- tai kitkarenkaiden välillä ovat rengasyrittäjän arkipäivää. Vastaus ei ole aivan sellainen kuin olettaisi.

– Oikeastaan Etelä-Suomessa on usein parempi olla nastarenkaat vaihtelevien keliolosuhteiden takia, kun taas sitten pohjoisessa, kun yleensä on koko talven hyvä lumikeli, niin siellä kitka toimii hyvin. Keskisuomalaisille autoilijoille hän ei halua antaa yksiselitteistä vastausta kitka- ja nastarenkaiden väliseen ikuisuuskysymykseen.

– Näillä leveysasteilla molemmat toimivat hyvin. Jos ajaa paljon pitkiä työmatkoja, kitkarengas on hyvä vaihtoehto. Jos taas kotitie on mäkinen ja olosuhteet haastavat, silloin nastarengas on usein perusteltu valinta.

Uusi halli parantaa työskentelyolosuhteita merkittävästi ja antaa melko äskettäin uusitulle asennuskalustolle arvoisensa ympäristön. Uutena uuteen halliin hankittiin vain renkaan vanteelleasennuskone.

– Kyllä minä tulevaisuuden valoisana näen, Janne Tiainen sanoo ja lupaa tarjota kakkukahvit vuoden päästä 10-vuotissynttäreiden kunniaksi.

Hanna Lahtinen