Tiina Lamminaho

Metsonmäen datakeskushankkeen esittelytilaisuus houkutteli paikalle runsaasti väkeä, kysymyksiä esitettiin muun muassa rakennusten koosta ja melutasosta sekä kiinteistöverosta ja datakeskuksen työllistävästä vaikutuksesta. Isommin soraääniä ei kuulunut.

– Hanke on aivan alkupisteessä, tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, millainen datakeskus alueelle tulee, tai tuleeko sinne minkäänlaista datakeskusta. Ensin selvitellään alueen soveltuvuutta datakeskukselle, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto totesi.

Metsonmäen datakeskusta suunnitellaan Finsilvan omistamalle maalle Petäjäveden länsireunaan, 115 hehtaarin kokoinen alue rajoittuu Keuruun rajaan. Matkaa Petäjäveden sähköasemalle on nelisen kilometriä, alueen pohjoisreunassa kulkee 110 kV:n ilmajohdot.

– Alue on ollut normaalissa metsätalouskäytössä, datakeskusta suunnittelemme yhdessä maanomistajan eli Finsilvan kanssa. Mikäli alueelle tulee datakeskus, datakeskusrakennusten kohdalta puusto poistetaan ja paikalle rakennetaan 10 – 20 metriä korkeita datakeskusrakennuksia. Lisäksi paikalle tulee varavoimakontteja ja muita oheisrakennuksia. Metsä peittää toiminnan sisäänsä, korkeimmalle nousevat varavoimakoneiden piiput, vanhempi projektipäällikkö Sami Merelä Pohjan Voimasta kertoi.

Rakennusten tarkempi koko ja määrä selviävät myöhemmin, kun kaikki selvitykset on tehty.

– Käytännössä selvitykset aina supistavat aluksi ilmoitettua kokoa. Jos tässä ei ilmene mitään erityistä, suunnittelualueen pinta-ala riittää isolle datakeskukselle. Lopulliseen kokoon vaikuttavat myös yleinen mielipide, kunnan päättäjät ja sähköverkon riittävyys. Uskoisin, että tähän voitaisiin tehdä keskikokoinen datakeskus, Mäkipelto sanoi.

– Vaikka selvitys osoittaisi, että paikalle voisi tehdä 300 mW:n datakeskuksen, käytännössä ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin pienempi. Verkon kapasiteettikin vaikuttaa, Sami Merelä totesi ja kertoi, että käytännössä puhuttaisiin noin 20 000 – 30 000 kerrosneliön rakentamisesta. Lisäksi tulisivat muut rakennukset ja tiestö.

Kiinteistöverot omaan kuntaan

– Minun mielestäni on itsestään selvää, että jos on uutta sähkönkulutusta, pitää olla myös uutta sähköntuotantoa, Tomi Mäkipelto totesi ja kertoi, että Pohjan Voimalla on vireillä useita tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeita.

– Jos datakeskus rakennetaan Keuruulle, se vaikuttaa aivan yhtä paljon sähkön riittävyyteen ja petäjävetisten sähkön hintaan, mutta jos se rakennetaan Petäjävedelle, me saamme siitä kiinteistöverotulot, Mikko Tiirola totesi ja kysyi samalla datakeskuksen vaatimista siirtolinjoista ja niiden alle jäävästä maasta maksettavista korvauksista maanomistajille.

– Datakeskukselta sähköasemalle on varmasti oltava johto, se, onko se maakaapeli vai ilmajohto, selviää myöhemmin. Korvauksille haluamme hakea järkevää tasoa yhdessä maanomistajien kanssa keskustelemalla, Mäkipelto sanoi.

Kiinteistöveroa datakeskus toisi Sami Merelän mukaan vähintään 0,5 miljoonaa euroa vuosittain.

– Datakeskusten kiinteistövero ei ole suoraan verrannollinen kerrosneliömäärään. Verottajan laskukaavalla 100 mW:n datakeskuksen kiinteistövero on 0,5 – 1,5 miljoonaa euroa, riippuen kunnan kiinteistöveroprosentista. Rakennusvaiheessa hanke työllistää satoja henkilöitä, toimintavaiheessakin 100 mW:n datakeskus työllistää 50 – 100 henkeä, Merelä kertoi.

Datakeskuksen vuokralaiset eivät ole vielä tiedossa.

– Ensin pitää selvittää, onko datakeskusta mahdollista rakentaa, ja minkälainen datakeskus tänne on mahdollista rakentaa. Sitten vasta voidaan aloittaa keskustelut vuokralaisista, Mäkipelto totesi.

Paikallisia yrittäjiä Tomi Mäkipelto lupaa kutsua keskustelemaan siinä vaiheessa, kun hanke on hieman pidemmällä ja tiedetään enemmän.

– Hankkeelle tulee isompi pääurakoitsija, mutta meillä on ollut tapana antaa pääurakoitsijalle lista paikallisista yrittäjistä ja palveluista, jota he tarjoavat. Emme tietenkään voi määrätä pääurakoitsijaa käyttämään paikallisten yrittäjien tarjoamia palveluita, mutta voimme ohjata heitä siihen suuntaan, Mäkipelto sanoi.

Ei toimenpiteitä ennen lupia

Petäjäveden kunnanhallitus on päättänyt aloittaa asemakaavoituksen Metsonmäen datakeskushankkeen alueella.

– Kaavoituksen rinnalla käynnistetään ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka yhteydessä tehdään muun muassa asukaskysely, erilaisia luontoselvityksiä, melu- ja ilmanlaatuselvityksiä sekä hulevesi- ja vesienhallintaselvityksiä, Mäkipelto ja Merelä kertoivat. Sekä kaavoitusprosessiin että YVA-menettelyyn kuuluu useampia aineistojen nähtävillä oloja ja yleisötilaisuuksia sekä mahdollisuuksia lausua mielipiteitään.

– YVA-menettelyn yhteydessä kannattaa tulla kertomaan, jos asuu lähellä suunnittelualuetta ja pelkää datakeskuksen tuovan haittavaikutuksia. Kaikki asutus huomioidaan, ja paikalliset tiedot on tärkeää tuoda esille. Täällä asuvat tietävät parhaiten olosuhteet täällä, Mäkipelto sanoi.

– Mitään toimenpiteitä alueella ei tehdä, ennen kuin YVA-menettely on tehty ja luvat saatu. Eikä metsää hakata sen jälkeenkään yhtään sen enempää, kun on tarpeen.

Sami Merelän mukaan Metsonmäen datakeskus voidaan rakentaa siten, että lähimpiin asumuksiin on matkaa vähintään puoli kilometriä.

– Etelä-Suomessahan datakeskuksia rakennetaan aivan asutuksen keskelle. Melusta on olemassa tietyt raja-arvot, ja lupaprosessien yhteydessä suunnitellaan melunhallintaa ja mietitään esimerkiksi, missä kohtaa suunnittelualuetta datakeskusrakennukset sijaitsevat, Merelä kertoi ja totesi, että datakeskukseen on tarkoitus tehdä ilmajäähdytys, joten vettä ei jäähdyttämiseen tarvita.

Tilaisuudessa todettiin, että Metsonmäen lähistölle on suunniteltu muutakin energiarakentamista, niin Petäjäveden kuin Keuruunkin puolelle; näiden yhteisvaikutuksista oltiin huolissaan.

– Jos lähistölle suunnitelluista hankkeista on saatavilla riittävästi lähtötietoja, ne otetaan huomioon YVA-menettelyssä, Mäkipelto totesi.

Tavoiteaikataulun mukaan kaavoitus olisi tarkoitus tehdä tänä ja ensi vuonna, samoin YVA-menettely. Investointipäätös tehdään selvitysten jälkeen vuonna 2028, silloin olisi tarkoitus myös päästä aloittamaan rakentaminen. Toiminta Metsonmäen datakeskuksessa voisi alkaa vuonna 2030 tai 2031.

– Kunnalle tästä ei tule kustannuksia. Hanketoimija vastaa sekä luvitus- että infrakustannuksista, Merelä totesi.