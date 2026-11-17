Ensimmäinen valtakunnallinen testi lähetetään 17.11.2026 klo 12. Viesti näkyy puhelimessa ilmoituksena, mutta ei soita vaaratiedotteelle ominaista hälytysääntä. Puhelin käyttää tavallista ilmoitusääntä tai värinää omien asetusten mukaisesti. Kaikkien puhelimet hälyttävät ensi tiistaina keskipäivällä. Koko vaaratiedotejärjestelmää testataan 24.11.2026 klo 12. Tällöin lähetetään ensimmäinen FI-Alert-vaaratiedotteen tasoinen testiviesti. Vaaratiedotetesti tulee lisäksi 112 Suomi -sovelluksessa, radiossa, Teksti-TV:n sivulla 112 sekä televisiossa.

Suomessa otetaan ensi viikolla käyttöön kanava, jonka avulla vaaratiedotteita voidaan välittää myös suoraan matkapuhelimiin.

Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen tilanteissa, jotka uhkaavat henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedotteilla voidaan varoittaa väestöä ja suojata ihmisiä tehokkaasti niin onnettomuuksissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin.

– On erittäin tärkeää, että väestöä voidaan jatkossa varoittaa entistä nopeammin, kohdennetummin ja kattavammin. Hallitusohjelmassa tunnistettiin tärkeä tarve vaaratiedottamisen uudistamiselle. Hallitus myönsi viime vuonna rahoituksen pitkään toiveena olleen FI-Alert-järjestelmän kehittämiselle ja käyttöönotolle – ja nyt järjestelmä otetaan Suomessa käyttöön, kertoo sisäministeri Mari Rantanen.

FI-Alert perustuu matkapuhelinverkon teknologiaan, jonka avulla vaaratiedote voidaan lähettää tietyllä alueella oleviin puhelimiin. FI-Alert toimii matkapuhelinverkkoon yhdistetyillä 4G- ja 5G-puhelimilla. Vaaratiedotteiden vastaanottaminen ei vaadi sovelluksen lataamista tai rekisteröitymistä palveluun.

FI-Alert ei korvaa nykyisiä vaaratiedotuskanavia. Vaaratiedotteita välitetään jatkossakin muun muassa radion, television, 112 Suomi -sovelluksen ja verkkopalvelujen kautta.

Puhelin antaa 24.11.2026 klo 12 noin 10 sekunnin mittaisen hälytysäänen riippumatta laitteen ääniasetuksista. Jos et halua vastaanottaa testiviestiä, voit sammuttaa puhelimen ennen testiä. Huomioi kuitenkin, että kaikki muut alueella olevat puhelimet vastaanottavat ilmoituksen samaan aikaan.

Testeillä varmistetaan, että ilmoitukset tulevat puhelimiin ja järjestelmä toimii oikein. Jos testiviesti ei saavu puhelimeesi, tarkista, että puhelimen käyttöjärjestelmä on päivitetty ajan tasalle. Lisäksi puhelin tulee käynnistää päivityksen jälkeen uudelleen.

Monikanavaisuus on tärkeää, sillä eri kanavat täydentävät toisiaan erilaisissa tilanteissa. Näin tieto voidaan välittää mahdollisimman luotettavasti myös häiriötilanteissa.