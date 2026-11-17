Ulkona paistaa aurinko, vaikka on marraskuu. Se on huolestuttava ilmiö ja vaikeuttaa huomattavasti aidon ja oikean kaamosmarraskuun viettoa. Siksipä on aiheellista listata muutama konsti vuodenaikaan sopimattoman iloittelun lannistamiseen ja kunnon kaamosmasennuksen hankintaan.

1. Pysy paikoillasi, hautaudu kotiin, jos joku pyytää sinua ulos tai lenkille, älä lähde. Ahdistu siitä, kun kukaan ei enää pyydä.

2. Nuku huonosti ja epäsäännöllisesti, sotke unirytmisi ja varmista, että olet yksin hereillä suden hetkellä aamuyöstä, jolloin koko maailma on tunnetusti painavimmillaan ja synkimmillään.

3. Kadehdi kaikkea ja kaikkia. Mieti, että kaikkia muita tässä maailmassa on onni suosinut. Naapurilla on parempi puoliso ja lapset, naapurin koirallakin kauniimpi ruokakuppi. Etsi jokaisesta kavereidesi sosiaalisen median päivityksestä jotain kadehdittavaa, kommentoi piikikkäästi ja trollaa. Tähän kyllästyttyäsi tee huonoja ostoksia netissä ja tule huijatuksi.

4. Aloita alkoholin käyttö tai lisää sitä reilusti. Tissuttele aamusta iltaan ja viikonloppuna myös illasta aamuun. Älä säikähdä hetkellistä hyvää oloa, morkkis tulee kyllä aivan varmasti ja jos jaksat jatkaa kuuria pitkään, vaikutukset näkyvät kokonaisvaltaisesti.

5. Ahdistu asioista, joihin et voi vaikuttaa. Esimerkiksi sodat, lento-onnettomuudet tai muiden mokat ovat hyviä. Tunne syyllisyyttä kaikesta. Kun oikein tarkkaan mietit, kaikki on sinun syytäsi.

Näillä keinoilla saat aidon ja oikean kaamosmasennuksen, mahdollisesti kaupan päälle myös avioeron, maksuhäiriömerkinnän ja maksakirroosin. Mainiota marraskuuta kaikille!

Hanna Lahtinen