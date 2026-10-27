Valon kirkko ja valon kylä

Toivakka sai syksyn pimeyteen valoa ja elämyksiä, kun Virta-valotaideteos houkutteli viiden päivän aikana yli 1 200 kävijää Toivakan kirkkoon. Tapahtuma keräsi runsaasti kiitosta ja osoittautui odotettua suositummaksi, sillä moni palasi kokemaan teoksen useampaan kertaan. Kuvista kiitos Toivakan aluekirkon väelle.

Järjestäjien mukaan kävijäkunta oli ilahduttavan monipuolinen. Valotaide kiinnosti niin lapsia, nuoria, työikäisiä kuin varttuneempaakin väkeä.

– On tärkeää luoda yhteisöllisyyttä ja elämyksiä, jotka sopivat kaikenikäisille. Virta osoitti, että taide voi tuoda ihmiset yhteen ja tarjota merkityksellisiä kokemuksia kaikille, työryhmä toteaa.

Kirkon tilaan suunniteltu valotaideteos yhdisti valon, äänen ja kirkkosalin ainutlaatuisen tunnelman. Työryhmä halusi luoda paikan, jossa ihmiset voisivat hetkeksi pysähtyä arjen kiireiden keskellä sekä saada piristystä syksyn pimeyteen.

Virta-teoksen toteuttaneet taiteilijat kiittävät erityisesti Jyväskylän seurakuntaa ja Toivakan lähikirkkoa mahdollisuudesta tuoda teoksensa kirkkoon.

– Oli mahtavaa luoda kokonaisuus, joka keskusteli kirkon tilan ja Lukumiehen maalausten kanssa. Halusimme tarjota levähdyspaikan arjen keskelle, ja palautteiden perusteella taisimme onnistua siinä, työryhmä kertoo.

– Olen myös ihan varma, että Pellervo olisi tykännyt, totesi nuorisotyöntekijä Minna Kivimäki.

Myönteinen vastaanotto rohkaisee pohtimaan vastaavanlaisia toteutuksia myös tulevaisuudessa. Taiteen ja kulttuurin merkitystä pidetään tärkeänä osana yhteisön hyvinvointia ja elinvoimaa.

Katseet suuntautuvat jo tulevaisuuteen, sillä Toivakan kirkko viettää 150-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2032. Tuolloin luvassa on järjestäjien mukaan jälleen suurempi taideprojekti.

Virta-valotaideteoksen työryhmään kuuluivat Riikka Partanen (Riikka Arte), Michael Nurmi (Sir Michael Madness) sekä Mitchell Leibowitz (Twilight Courier). Työryhmä esittää lämpimät kiitokset kaikille kävijöille ja tapahtuman toteutumista tukeneille tahoille.

Noin tuhat osallistui myös viime perjantai-iltana Uuraisten Valon kylään, joka on ollut yhteisötapahtumien aatelia jo lähes 10 vuotta ja levittäytyy koko Uuraisten keskustan alueelle.