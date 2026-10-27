Metsästäjien lahtivaja tukee varautumista – Hirvelästä tulee myös varautumis- ja huoltokeskus

Tiinan Lamminaho

Ylä-Muuratjärven Metsästäjien lahtivaja Pekanmäentien ja Albintien risteyksessä näyttää ulospäin jo valmiilta. Sisätyöt on tarkoitus tehdä talven ja ensi kevään sekä kesän aikana, käyttöön lahtivaja on tarkoitus saada ensi vuoden syksyllä.

– Seura on toiminut vuodesta 1987 lähtien. Tähän asti olemme hoitaneet riistan käsittelyn hyvinkin alkeellisissa oloissa, tällä hetkellä meillä on vuokrattuna riistankäsittelyä varten tilaa yhden seuran jäsenen vanhasta navetasta, lahtivaja-hanketta vetävä Juho Ilmarinen kertoo.

– Olemme miettineet jo useamman vuoden ajan omaa tilaa seuralle. Lahtivajan rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun minä tein ammattikorkeakoulussa rakennusmestarin tutkinnon lopputyökseni suunnitelman lahtivajasta. Rupesimme seurassa pohtimaan, haluammeko lähteä lahtivajaa rakentamaan; tämä on iso projekti ja vaatii seuran jäseniltä sekä aikaa että myös oman rahan uhraamista.

Lahtivaja päätettiin tehdä ja paikaksi valikoitui Pekanmäentien ja Albintien risteyksessä oleva tontti, jossa seuran metsästyskota on ollut jo yli 30 vuoden ajan. Aulis ja Kyllikki Levänen lahjoittivat tontin Ylä-Muuratjärven Metsästäjät ry:lle, joten nyt tonttikin on seuran oma.

Lahtivajan rakennuksen kustannusarvioksi on laskettu noin 75 000 euroa, mukana laskelmassa on myös jonkin verran maanrakennustöitä. Rakennustyöt tehdään talkoilla.

– Rupesimme selvittämään, onko lahtivajaan mahdollista saada rahoitusta tai avustusta jostakin. JyväsRiihen kautta oli saatavissa Leader-rahoitusta, kun hanke liitettiin Ylä-Muuratjärven kyläseuran varautumissuunnitelmiin, Juho Ilmarinen kertoo.

– Itse rakennukseen Leader-tukea ei saa, mutta hankkeen kautta saimme tukea porakaivoon ja vesihuoltoon, kylmiöön kylmälaitteineen, jätevesijärjestelmään, erilliseen kuivakäymälärakennukseen, varavoimajärjestelmään sekä erilaisiin tarvikkeisiin, kuten esimerkiksi ensiapuvälineisiin ja VHF-radiopuhelinasemaan.

Ylä-Muuratjärven Metsästäjien ja Ylä-Muuratjärviseuran yhteinen hanke on nimeltään Lahtivaja Hirvelä – paikallinen varautumis- ja huoltokeskus, julkista tukea hanke sai reilut 31 000 euroa.

– Täällä on porakaivo ja aggregaatti, jolla voidaan pyörittää pumppua sähkökatkojen aikanakin, eli täältä saadaan puhdasta vettä vedenjakelun häiriötilanteissa. Täällä on myös sähkökatkojenkin aikana toimiva lämmitys ja kylmiötkin toimivat aggregaatilla; totta kai tämä olisi joka tapauksessa käytettävissä tarvittaessa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, eli ei varautumisasia mikään keksitty juttu ole, Juho Ilmarinen toteaa.

Kun lahtivaja valmistuu, siellä voidaan järjestää myös erilaisia kursseja ja muuta metsästykseen liittyvää toimintaa.

– Lapsille ja nuorille järjestettävät kurssit auttavat siirtämään metsästystaitoja eteenpäin. Lahtivajaa voivat käyttää myös SRVA-porukka, ja siellä voidaan tehdä tarvittaessa hätäteurastuksiakin, Juho ja Jouko Ilmarinen toteavat.

– Tontilla on reilusti tilaa, kesällä tähän tulee ehkä riistapelto. Ja onhan tässä tilaa rallikatsojillekin; Jyväskylän MM-rallihan on kahtena vuonna mennyt tästä ohi.

Ylä-Muuratjärven Metsästäjissä on 32 jäsentä. Seuran pääriistaa ovat hirvieläimet eli hirvi, valkohäntäpeura ja metsäkauris, seuralaiset metsästävät aktiivisesti myös pienpetoja.

– Onhan tämä iso taloudellinen ponnistus tämän kokoiselle seuralle. Tähän lahtivajaprojektiin on kartoitettu seuran jäsenistä ne, ketkä haluavat osallistua kustannuksiin, kaikkia jäseniä ei ole pakotettu maksamaan. Mukaan lähteneet ovat laittaneet tähän omaa rahaansa useita tuhansia euroja, Juho ja Jouko Ilmarinen kertovat.

– Talkootyötä tässä on tehty ainakin 2000 tuntia, eli tämä vaatii tosi paljon mukana olevilta, iso kiitos kaikille talkoolaisille.

Töitä jatketaan rakennuksen sisällä talvella. Riistankäsittelytila tehdään elintarvikehuoneiston kriteerit täyttäväksi tilaksi. Suunnittelussa on pyritty siihen, että tilat ovat muunneltavissa tarpeen mukaan.

– Eihän tämä taloudellisesti järkevää ole, varsinkaan tämän kokoiselle seuralle. Riistalihalle tulee kova kilohinta, kun tämän kustannukset lasketaan mukaan. Mutta tämä on tehty ajatellen seuran tulevaisuutta, seuran toiminnalle tulee jatkoa, kun on tilat, jossa harrastaa, Juho ja Jouko Ilmarinen sanovat.