Punainen Sulka näkyy eri tavoin – Leijonat jakoivat Toivakassa heijastimet lähes sadalle lapselle

Toivakan Lions Club osallistuu valtakunnalliseen Punainen Sulka 2026 -kampanjaan tarjoamalla heijastimet kunnan nuorimmille koululaisille.

Viime perjantaina toteutetussa tempauksessa heijastimet jaettiin esikoululaisille sekä 1., 2. ja 3. luokan oppilaille sekä kirkonkylällä että Kankaisten koululla. Yhteensä heijastimia jaettiin 98 kappaletta.

Kirkonkylän koululla lapset kokoontuivat piiriin eskariopettaja Minna Kuosmasen johdolla kuuntelemaan paikallisen lionsklubin presidentin Reijo Järvenpään tervehdystä. Järvenpää kertoi lapsille lionsien tekemästä vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyöstä sekä muistutti heijastimen käytön merkityksestä syksyn ja talven pimeydessä.

Monelle aikuiselle Punainen Sulka herättää myös muistoja omasta lapsuudesta. Vuodesta 1972 lähtien järjestetyillä Punainen Sulka -kampanjoilla on kerätty Suomessa lähes 25 miljoonaa euroa erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Vuosien varrella varoja on suunnattu muun muassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin, veteraanien, vammaisten sekä vanhusten tukemiseen.

Vuoden 2026 kampanja käynnistyi virallisesti lokakuun alussa ja jatkuu vuoden loppuun saakka.

Tämän vuoden keräyksen teemana ovat jälleen lapset ja nuoret. Keräyskumppaneiksi on valittu toimijoita, jotka voivat auttaa mielenterveysongelmista, syrjäytymisestä ja yleisestä huonovointisuudesta kärsiviä lapsia ja nuoria. Keräystuotto kohdistuu kahteen nuorten nettipalveluun eli Mieli ry:n koordinoimaan Sekasin kollektiivin Sekasin Chattiin ja MLL:n Nuorten Nettiin. Suomen Partiolaiset jakavat vähävaraisille tukea partiotoimintaan osallistumiselle ja Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisten nuorten kotoutumiseen.

Punainen Sulka -keräys toteutetaan sekä lipaskeräyksenä että kampanjaa varten suunnitellun heijastimen myynnillä. Täysin kotimainen, sulan muotoinen heijastin on valmistettu pehmeästä materiaalista, ja se on mallisuojattu Lions-järjestölle.

Toivakan lionsien tempauksessa pääosassa olivat lapset. Tilaisuus sujui hyvässä hengessä, ja järjestäjät kiittivät niin oppilaita kuin opettajiakin osallistumisesta. Heijastin muistuttaa konkreettisella tavalla turvallisuudesta, mutta samalla myös siitä, että pienillä teoilla voidaan olla mukana auttamassa.