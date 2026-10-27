Nisulan kyläseura täytti 30 vuotta

Ei ole Nisulassa koulua, ei ole kauppaa, ei edes asfalttitietä. Mutta Nisulassa on äänimaljarentoutusta, on villasukkakävelyä, on soppaa ja seurustelua. Ennen kaikkea Nisulassa on vireä kyläseura ja hienoksi laitettu kylätalo.

Nisulan kyläseura juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan sunnuntaina. Jo kertaalleen lakakutettu maanmainio kansanmusiikkiyhtye Opeleekio teki näyttävän comebackin ja stand up -koomikko Mikko Vaismaa roustasi lempeästi kylää ja kyläläisiä, osansa saivat myös naapurikylät ja kunnanjohtaja Touko Aalto. Toinenkin Koo-Mikko sanoi sanasen ja lausui runon, Ruuhimäeltä juhlaan saapunut näyttelijä Mikko Kauranen. Lopuksi nautittiin kakkukahvit, joiden laatua ei Nisulassa tunnetusti ole tarvinnut kyseenalaistaa.

Vuosikymmenten aikana kyläseura on kasvanut monipuoliseksi toimijaksi, joka ylläpitää kylätaloa, järjestää tapahtumia ympäri vuoden ja kokoaa kyläläisiä yhteen talkoiden, markkinoiden ja harrastustoiminnan merkeissä. Kyläseuran puheenjohtajana viimeiset kuusi vuotta toiminut Annikki Lehto kuvaili kuluneita vuosia värikkäiksi.

– Mukana on ollut työtä, onnistumisia, haasteita, yllätyksiä, jännitystä, iloa, naurua ja mukavia muistoja, Lehto totesi juhlapuheessaan.

Kyläseuran vuosikello on täynnä toimintaa. Talvisin järjestetään hiihtotapahtumia ja villasukkakävelyitä Toivolan tilan peltoladuilla. Keväällä ja kesällä järjestetään metallinkeräyksiä sekä retkiä lähiseudun luontokohteisiin. Perinteiset kesämarkkinat Toivakassa ja syysmarkkinat Rutalahdessa ovat tärkeä osa kyläseuran toimintaa ja samalla merkittäviä varainhankintatapahtumia.

Pitkäikäisimmistä perinteistä yksi on jo kymmenen vuotta lähes kuukausittain järjestettävä Soppaa ja seurustelua -tapahtuma, joka toteutetaan yhteistyössä Toivakan kunnan ja lähikirkon kanssa. Nykyisin tapahtuma kokoaa yhteen lähes 30 osallistujaa nauttimaan hyvästä ruoasta, ohjelmasta ja seurasta.

Vuoden aikana ohjelmassa on myös kahvikonsertteja, kursseja ja hemmotteluiltoja. Marraskuun alussa kylätalolla järjestetään äänimaljarentoutus.

Kyläseuran toiminnan keskipisteenä toimii entinen Nisulan kansakoulu, jonka seura osti Toivakan kunnalta vuonna 2012. Nykyinen kylätalo on jo 104 vuotta vanha. Rakennusta on kunnostettu vuosien aikana useiden Leader-hankkeiden avulla. Viimeisimmässä hankkeessa uusittiin wc- ja eteistiloja, hankittiin uusia kalusteita keittiöön ja saliin, rakennettiin patio sekä kunnostettiin ulkorakennusta ja portaita.

– Jokainen kiinteistönomistaja tietää, että talo tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa ja tietysti myös rahaa ylläpitoon, Lehto muistutti.

Talkootyö onkin kyläseuran toiminnan ydin. Lehdon mukaan talkooporukka on pieni mutta tehokas.

Juhlassa nostettiin esiin kyläseuran pitkäaikaiset toimijat, joiden ansiosta toiminta on pysynyt vireänä vuosikymmenten ajan. Erityiskiitokset sai kyläseuran perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Helena Järvenpää, joka johti seuraa 24 vuoden ajan.

– Hän on ollut kylän voimahahmona ja kyläpäällikkönä kyläseuran perustamisesta lähtien, Lehto kehuu isosiskoaan.

Järvenpää on ollut vuosikymmenten ajan mukana tapahtumien järjestämisessä, ruokahuollossa sekä kylätalon toiminnan kehittämisessä. Hän hoitaa edelleen myös kylätalon yhteydessä toimivaa pientä kirjastoa yhteistyössä Toivakan kirjaston kanssa.

Kiitoksia saivat myös kyläseuran sihteeri Kirsi Ilmonen, teknisistä tehtävistä vastaava Petri Haikkala, taloudenhoitaja ja kananmunavastaava Saara Rantanen, kotikaljastaan tunnettu Leena Ilmonen, viestinnästä vastaava Henna Järvenpää, leikekirjaa ylläpitävä Raija Kivistö sekä piha-alueiden hoidosta huolehtiva Timo Mikkola.

Vaikka kyläseura juhli nyt menneitä vuosikymmeniä, katse on myös tulevaisuudessa. Kylätalon ylläpito, tapahtumien järjestäminen ja uusien toimijoiden mukaan saaminen vaativat jatkuvaa työtä, mutta Lehdon mukaan yhteishenki kantaa.

– Lämmin ja sydämellinen ilmapiiri on ollut aina Nisulan vahvuus, hän sanoi.

Juhlavuoden kunniaksi kyläseura sai myös Toivakan kunnalta avustusta juhlan järjestämiseen. Sen avulla kylätalolle hankitaan uusi kahvinkeitin palvelemaan tulevia tapahtumia ja seinäkello nakuttamaan hyviä aikoja Nisulalle.