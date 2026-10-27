Korpilahdella keskusteltiin nuorisopalveluista

Tiina Lamminaho

Korpilahden nuorisoverstaan pyörittämiseen mietittiin keinoja keskustelutilaisuudessa viime viikolla, paikalla olivat myös palvelujohtaja Katariina Soanjärvi, palvelupäällikko Elina Lämsä ja johtava nuorisonohjaaja Anna-Bodil Boe kaupungin nuorisopalveluista.

Tällä hetkellä nuorisoverstasta ei ole lopetettu, mutta se on suljettu palvelujohtajan päätöksellä.

– Meillä on henkilöstöä liian vähän nuorisotilamäärään nähden, tällä henkilöstöllä emme pysty pitämään avoinna kaikkia nuorisotiloja. Täällä Korpilahdella meillä on kaksi nuorisotyöntekijää; meillä oli vaihtoehtoina sulkea joko nuorisoverstas tai Sumpbi, ja päädyimme laittamaan kiinni nuorisoverstaan, koska Sumpbissa on enemmän kävijöitä, palvelujohtaja Katariina Soanjärvi kertoi ja totesi, että myös Keljonkankaan nuorisotila on tällä hetkellä suljettu.

– Jos asia olisi meistä kiinni, emme sulkisi yhtään nuorisotilaa. Tiedämme, että palveluille on tarvetta, nuorisopalveluiden naiset vakuuttivat.

Suljettuna nuorisoverstas on ollut syksystä lähtien, viime kevääseen asti se oli periaatteessa avoinna kerran viikossa, mutta silloinkin oli viikkoja, jolloin tila oli suljettu työntekijäpulan takia. Nuorisoverstaan musiikkipuolelle pääsee harjoittelemaan varaamalla tilasta joko vakiovuoron tai yksittäisen vuoron. Alle 29-vuotiaille tilan käyttö on maksutonta, varaajan eli vuoron vastuuhenkilön pitää olla täysi-ikäinen.

– Nuorisoverstas on hieno paikka, sitä ei kannata hukata, mutta miten saadaan organisoitua sen käyttöä. Ymmärrän, että joka paikasta pitää säästää, kun kaupungin talous on alijäämäinen, mutta toisaalta yksikin syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoonia, Ilse Weijo totesi.

– Joskus ennen vanhaan vanhemmat ovat järjestäneet puuhastelua nuorten kanssa, voisiko ajatella, että nyt joku yhdistys järjestäisi toimintaa, tai voisiko seurakunta ottaa koppia nuorisoverstastoiminnan järjestämisestä, Weijo pohti.

Elina Lämsä kertoi, että esimerkiksi Jämsässä ja Keuruulla vastaavaa toimintaa järjestetään kaupungin ja paikallisen yhdistyksen kumppanuussopimuksen turvin, yhdistys vastaa toiminnan pyörittämisestä ja kaupunki on myöntänyt yhdistykselle kohdeavustusta toimintaan.

– Toiminnan järjestämisessä on otettava huomioon myös eri lakien määräykset ja turvallisuuskysymykset, Elina Lämsä totesi ja kertoi, että laki kulutuspalvelujen turvallisuudesta uudistui viime vuonna.

– Se, että työntekijöitä on aina kaksi, on turvallisuuskysymys sekä työntekijöiden että tilaa käyttävien nuorten näkökulmasta, Lämsä sanoi.

– Minä en hyväksy, että kaupunki pesee kätensä tästä kokonaan. Kyllä kaupungin asia on huolehtia myös hieman varttuneemmista nuorista, Markku Lahti totesi.

Seppo Turusen mukaan nuorisoverstaalla on käynyt monenlaista porukkaa, niin mopoilla kuin jalkaisin, polkupyörillä ja autoillakin.

– Nuorten kohtaamiseen nuorisoverstas on todella hyvä paikka. Ja sitä tarvitaan, nuorilla on oikeasti hätä, Turunen sanoi.

Sirkku Mennala otti esille saavutettavuuden.

– Korpilahti on iso alue, eikä täällä ole joukkoliikennettä. Onko oikein, että nyt kaksi kaupungin eteläisintä nuorisotilaa on suljettuna. Jos meillä on täällä jotain spesiaalia, kuten nuorisoverstas, kyllä kaupungista pääsee tännekin päin, Sirkku Mennala sanoi ja totesi, että kaupunki maksaa tällä hetkellä joka tapauksessa vuokraa tiloista.

– Isossa kuvassa tässä on kyse arvoista eli siitä, kuinka raha jaetaan, Markku Lahti sanoi.

– Itse näkisin parhaana vaihtoehtona sellaisen, että nuorisoverstas olisi kaupungin vastuulla ja kaupungilta tulisi sinne yksi työntekijä. Hänelle työpari voisi tulla esimerkiksi jonkun yhdistyksen kautta. Tässä puhuttaisiin noin 15 tunnista viikossa, kyllä siihen pitäisi rahat löytyä, Lahti sanoi ja lupasi pitää asia esillä sivistyslautakunnassa.

Keskusteluissa tarvittava kaupungin työntekijän panos pudotettiin noin kymmeneen tuntiin viikossa, jos nuorisoverstas olisi avoinna kolmena iltana viikossa kolme tuntia kerrallaan. Sumpbin kustannuksella nuorisoverstasta ei kuitenkaan haluta pitää avoinna.

– Näen nuorisoverstaan erittäin tärkeänä, mutta se ei ole reilua, jos Sumpbi laitetaan kiinni, Sumpbista on tullut todella hyvää palautetta, Ilse Weijo totesi.

– Kaupungin alueellinen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja siinä meillä on pääkohderyhmänä nimenomaan alle 18-vuotiaat nuoret, eli juuri Sumpbin asiakaskunta, Anna-Bodil Boe totesi.

Katariina Soanjärven esittämien tilastojen mukaan Korpilahden alueella asuu reilut 300 12 – 17-vuotiasta nuorta, 18 – 29-vuotiaita täällä on samojen tilastojen mukaan 80.