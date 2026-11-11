40-vuotias Jakeman rakentaa tulevaisuutta vahvalta perustalta

Uuraislainen teräsrakentaja Jakeman juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan. Yrityksen historiaan mahtuu kansainvälisiä projekteja, rakennemuutoksia, yritysostoja ja vaikeita markkinavuosia, mutta aina on löytynyt periksiantamattomia, jopa teräksenkovia tekijöitä.

Keväällä 2026 tehtiin organisaatiouudistus, jonka myötä Olli-Matti Niskanen aloitti toimitusjohtajana.

Palokasta kotoisin oleva Niskanen ehti työskennellä yrityksessä viisi vuotta asiakkuuspäällikkönä ennen siirtymistään toimitusjohtajaksi. Päätös tarttua tehtävään ei ollut kuitenkaan aivan itsestäänselvyys.

– Kyllähän sitä päätöstä tietysti piti miettiä joka kannalta. Koin sen suurena luottamuksen osoituksena, kun tehtävää minulle tarjottiin. Aiemmin minulla ei ollut toimitusjohtajakokemusta, mutta tulin päätelmään, että aika harvoin vastaavanlaisia mahdollisuuksia tarjotaan ja olisi varmasti harmittanut jälkeenpäin, jos en olisi ottanut mahdollisuutta vastaan Niskanen kertoo.

Uudessa roolissa hän on päässyt näkemään yrityksen toiminnan laajuuden entistä kokonaisvaltaisemmin. Kahdella tehtaalla, Uuraisilla ja Kuohulla, toimiva Jakeman työllistää nykyään noin 50 henkilöä, ja teräsrakenteita toteutetaan suunnittelusta valmistukseen, pintakäsittelyyn ja asennukseen asti.

– Paljon on ollut opittavaa ja uusia asioita tulee vastaan edelleen. Olen saanut kuitenkin tarvittavan tuen ympäriltä. Meillä on vankkaa ja monipuolista osaamista henkilöstössä sekä hallituksessa.

Jakemanin 40-vuotiseen historiaan kuuluu myös haastavia vuosia. Vielä 2010-luvun alussa betoniteollisuuden projektit ja Venäjän-vienti muodostivat merkittävän osan liiketoiminnasta. Krimin valtauksen jälkeen vientikauppa kuitenkin hiipui nopeasti, ja yrityksen oli etsittävä uusi suunta. Ratkaisuksi löytyi rakennusteollisuus. Vuonna 2015 saatu EN 1090 -sertifiointi avasi uusia mahdollisuuksia kantavien teräsrakenteiden valmistukseen.

Muutos osoittautui onnistuneeksi. Rakennusteollisuuden osuus liiketoiminnasta on kasvanut voimakkaasti, ja vuodesta 2019 lähtien myynti kyseiselle sektorille on viisinkertaistunut.

Vuonna 2020 Jakemanin omistajat ostivat Mecamiehet-yrityksen, joka sai myöhemmin nimekseen Mecaman. Tänä vuonna Mecaman fuusioitiin osaksi Jakemania.

Tänä päivänä Jakeman on yrityskauppojen ja päämäärätietoisen kehitystyön kautta saavuttanut merkittävän aseman alalla. Jakemanin hallituksen puheenjohtaja ja yrittäjä Veli-Pekka Niemistö näkee yhteisen nimittäjän vuosikymmenten kehityksessä selvästi.

– Molemmilla tehtailla on aina ollut vahvaa osaamista ja ymmärrystä siitä, miten vaativia rakenteita tehdään ja miten asiakkaalle löydetään toimiva ratkaisu. Monipuolisten ja erikoisten töiden tekeminen on osa meidän perimäämme.

Samalla yritys on selviytynyt poikkeuksellisen haastavasta toimintaympäristössä.

– Seitsemään vuoteen ei ole osunut yhtään täysin vakaata vaihetta. Silti olemme pystyneet kasvamaan ja toimimaan kannattavasti koronan, kustannusnousun, sodan ja rakentamisen hiljentymisen keskellä, Niemistö toteaa.

Vuonna 2019 Jakeman työllisti alle kymmenen henkilöä. Tänä päivänä henkilöstöä on noin 50.

Kasvun taustalla on ollut myös panostaminen henkilöstöön. Yritys järjesti koronavuosina rekrytoivia koulutuksia yhdessä Gradian kanssa ja koulutti uusia tekijöitä metallialalle. Moni koulutuksen kautta tullut työskentelee yrityksessä edelleen.

Niskasen mukaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on alalla edelleen haastavaa, mutta Jakeman on onnistunut rekrytoinneissaan.

– Meillä on paljon erilaisia osaajia ja erilaisia persoonia. Se tekee meistä vahvemman.

Työyhteisöä hän pitää yhtenä yrityksen tärkeimmistä voimavaroista.

– Työ vie suuren osan ihmisen arjesta. Siksi sillä on väliä, millainen ilmapiiri työpaikalla on.

Vaikka rakentamisen suhdanteet ovat olleet viime vuosina heikot, Jakemanilla nähdään jo merkkejä paremmasta. Tarjouspyyntöjen määrä on kasvanut, uusia asiakkaita on saatu ja tunnettuus lisääntynyt.

Yritys on ollut mukana myös näkyvissä hankkeissa, jollainen juuri nyt on Jyväskylän Hippoksen alueen rakentaminen.

Teknologian kehitys tuo uusia mahdollisuuksia niin tuotantoon kuin toimistotyöhönkin. Tekoälyä kokeillaan esimerkiksi laskennan tukena, mutta Niskanen muistuttaa, että osaaminen syntyy edelleen ihmisistä.

Jakemanin tulevaisuuden tavoitteet rakentuvat pitkälti samojen periaatteiden varaan kuin neljä vuosikymmentä sitten.

– Haluamme olla huomenna parempia kuin tänään. Emme elä menneisyydestä, vaikka arvostammekin historiaamme, Niskanen sanoo.

Neljän vuosikymmenen jälkeen yrityksen tärkeimmät vahvuudet ovat edelleen samat: kyky toteuttaa vaativia projekteja, löytää asiakkaille toimivia ratkaisuja ja viedä työt maaliin asti.

– Hyvällä fiiliksellä eteenpäin ja kohti tulevaa. Vahva usko tulevaisuuteen kuvaa ehkä parhaiten sitä, missä nyt olemme, Niskanen tiivistää.

Hanna Lahtinen