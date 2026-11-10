Äänestys jää väliin Petäjävedellä, ja monessa muussakin seurakunnassa

Tiina Lamminaho

Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa valmistaudutaan valitsemaan päättäjät seuraavaksi neljävuotiskaudeksi. Petäjäveden seurakunnassa kirkkovaltuutetuista ei kuitenkaan äänestetä, sillä ehdokkaita ilmoittautui sama määrä kuin kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä.

– Emme ole ainoa seurakunta, joka on tässä tilanteessa. Näissä vaaleissa sama tilanne on yhteensä 30 seurakunnassa, kaikkiaan Suomessa on 343 evankelis-luterilaista seurakuntaa, kirkkoherra Laura Kemppainen toteaa.

Petäjävedellä ei ainakaan Laura Kemppaisen tietojen mukaan olla aiemmin päädytty tilanteeseen, jossa kirkkovaltuustoon olisi ehdokkaita sama määrä kuin valtuutettuja valitaan.

– Olen kysellyt asiaa myös kauan mukana olleilta luottamushenkilöiltä, eikä kukaan muista tällaista tilannetta aiemmista vaaleista. Muutamissa viime vaaleissa meillä on ollut parisenkymmentä ehdokasta, kirkkovaltuustoon valitaan 15 valtuutettua, Laura Kemppainen kertoo.

Vuoden 1986 Petäjävesi-lehdessä kerrottiin, että Petäjävedellä oli 55 seurakuntavaaliehdokasta, silloin kirkkovaltuustoon valittiin 17 valtuutettua.

– Nykyään myös monilla yhdistyksillä ja järjestöillä on haasteita löytää tekijöitä, ihmisten arki on niin täyttä. Kirkkovaltuusto vaatii sitoutumista neljäksi vuodeksi, Laura Kemppainen toteaa ja kertoo, että uusi kirkkolaki antaa mahdollisuuden pienentää kirkkovaltuutettujen määrää pienissä seurakunnissa.

– Meidän kokoiselle seurakunnalle kirkkohallitus esittää kirkkovaltuutettujen määräksi kolmeatoista. Kirkkovaltuusto voi halutessaan pitää määrän isompana, ja meillä kirkkovaltuusto päätti, että pysytään viidessätoista valtuutetussa. Kirkkovaltuutettujen määrä on asia, jota uusi kirkkovaltuusto voi halutessaan pohtia ennen seuraavia vaaleja, Kemppainen sanoo.

– Se on mielettömän upea asia, että nyt Petäjävedeltä löytyi viisitoista ihmistä, jotka haluavat sitoutua neljäksi vuodeksi ja antaa omaa aikaansa ja osaamistaan seurakunnan hyväksi, Kemppainen kiittelee.

Moni jäi pois

Petäjäveden kirkkovaltuusto uudistuu melkoisesti, sillä nyt istuvasta viidestätoista kirkkovaltuutetusta peräti yhdeksän jättäytyi pois. Uuteen kirkkovaltuustoon kuuluvat Elävä seurakunta -ehdokaslistan ehdokkaat Hanna Hautamäki, Anna-Maria Huuskonen, Saana Huuskonen, Heli Kokkonen, Alpo Kukkonen, Johanna Mehto, Eira Meskanen, Hannele Oikarinen, Heikki Palola, Tommi Reinikainen, Tanja Roslöf, Tuulimaria Saarinen, Risto Saarinen, Jorma Suonsaari ja Tuukka Taipale.

Yksi pois jäävistä nykyisistä kirkkovaltuutetuista on kaksi kautta kirkkovaltuustossa ollut tämänhetkinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jari Koskenranta.

– Se, että ehdokkaita ilmoittautui vain sama määrä kuin kirkkovaltuutettuja valitaan, on erittäin harmittava juttu. Valitettavasti nykyisiä valtuutettuja jäi niin monta pois, Koskenranta toteaa.

– Sopuvaali ei ole hyvä asia. Jotta seuraavilla kerroilla saataisiin enemmän ehdokkaita, päätöksentekokulttuurin on oltava avointa, reilua ja rehellistä, Koskenranta sanoo ja toteaa, että kirkkovaltuustossa päättäjät tekevät päätöksiä ainoastaan seurakuntalaisia varten.

– Eli päätöksillä pidetään seurakunnasta huolta. Nyt on saatu talous kuntoon, siihen on panostettu paljon. Toivon, että se pysyisikin kunnossa, Koskenranta sanoo ja kiittelee vapaaehtoisten suurta panosta.

Yhteistyötä kehittämään

Petäjävedellä asuva, Uuraisilla pappina työskentelevä Johanna Mehto lähti ehdolle Petäjäveden kirkkovaltuustoon, koska hän haluaa olla vaikuttamassa siihen, että Petäjäveden seurakunnassa olisi enemmän toimintaa kaiken ikäisille.

– Petäjäveden seurakunnalla on paljon mahdollisuuksia, mutta jostain syystä virtaa puuttuu. Uurainen on melkeinpä täsmälleen samankokoinen seurakunta, mutta siellä on monen suusta kuultuna hyvää pöhinää, niin seurakunnan kuin kunnankin puolella. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on luontevaa ja halutaan olla yhdessä tekemässä asioita. Tätä toivon Petäjävedellekin, toivon, että täällä kaikki toimijat puhaltaisivat yhteen hiileen ja toteuttaisivat erilaisia tapahtumia yhdessä, Johanna Mehto sanoo.

– Ja juuri tästä syystä lähdin ehdolle. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Petäjäveden seurakunnassakin lähdettäisiin rohkeasti tekemään uusia avauksia ja näkemään työn mahdollisuudet. Toivoisin, että yhteisesti mietittäisiin, mitä seurakunta voi tehdä ja antaa seurakuntalaisille, eikä ajateltaisi vain, mitä voimme tehdä vähenevillä resursseilla. Paljon hyvää on jo tapahtunut muun muassa diakoniatyön muodossa, mutta enemmän tarvitaan. Annetaan siis kaikki tuki ja motivaatio yhteiseen työhön. Haluan ennen kaikkea olla rakentamassa, en purkamassa, Mehto sanoo.

Anna-Maria Huuskonen oli aikaisemmin kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa 12 vuotta, neljä vuotta sitten hän ei ollut ehdolla kirkkovaltuustoon, mutta palasi nyt taas kirkkovaltuutetuksi.

– Jäin pois valtuustosta, koska kaipasin taukoa raskaan seurakunnan liitosprosessin jälkeen ja minulla oli myös opintoja. Nyt on hyvä hetki lähteä uudelleen jatkamaan seurakunnan toiminnan kehittämistä ja tukemaan työntekijöitä, Anna-Maria Huuskonen sanoo.

– Seurakunnan päätöksenteossa minua kiinnostaa se, että pienessä seurakunnassa työ on hyvin konkreettista ja ihmisläheistä. Seurakunnan vieminen yhteistyössä eteenpäin on motivoivaa ja valtuutetun tehtävässä oppii paljon uutta, Huuskonen toteaa.

Uusi kirkkovaltuusto aloittaa ensi vuoden alussa, ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajiston ja kirkkoneuvoston.