Sisun ja silmäterän avulla uusiin ennätyksiin

Uuraislaisen Petri Tarvaisen elämä muuttui syyskuussa 2016, kun aivoverisuoni katkesi ja hän joutui aloittamaan käytännössä kaiken alusta. Toipuminen oli pitkä ja vaikea prosessi, johon liittyi muun muassa epilepsia, diabetes ja lääkityshaasteita. Vaikeuksista huolimatta hän on vaimonsa Piia Lappi-Tarvaisen tuella rakentanut itselleen uuden, merkityksellisen arjen.

Entinen rakennusalan työntekijä menetti osan itsenäisyydestään, mutta löysi samalla uuden näkökulman elämään. Hän oppi arvostamaan jokaista päivää ja omaksui sisun elämänohjeekseen, jopa tatuoimalla sanan käsivarteensa.

Vuonna 2022 Tarvainen löysi uuden intohimon keihäänheitosta liittyessään Jyväskylän Kenttäurheilijoiden paraurheiluryhmään. Laji paransi hänen fyysistä kuntoaan, tasapainoaan ja mielialaansa sekä toi elämään yhteisöllisyyttä ja tavoitteita.

Lyhyessä ajassa Tarvainen on saavuttanut merkittävää menestystä paraurheilussa. Hän on voittanut Suomen mestaruuksia, tehnyt useita Suomen ennätyksiä ja saanut tunnustusta vuoden paraurheilijana. Hänen tavoitteinaan ovat nousu maailman kärkeen, osallistuminen paraolympialaisiin sekä kilpailumatkat ulkomaille.

Muutaman vuoden ajan Tarvaisen valmentajana tuolikeihäänheitossa on toiminut keihäänheiton maailmanmestari Kimmo Kinnunen, jonka johdolla kehitystä on tapahtunut merkittävästi.

Vuonna 2025 syntyi peräti viisi Suomen ennätystä. Suomen mestaruuksia kertyi kaksi, ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista tuli hopeaa. Keihäskausi päättyi ennätystulokseen 17,50 metriä.

Tuolikuulassa Tarvainen saavutti Pohjoismaiden mestaruuden sekä Suomen mestaruuden tuloksella 6,98 metriä.

– Vuonna 2026 onkin tahkottu monenlaisia tuloksia tuolikeihäänheitossa. Tällä kaudella Suomen ennätyksiä on syntynyt jo viisi. Pihtiputaan Keihäskarnevaaleilla syntyi uusi ennätys, 18,02 metriä, joka oli tuolloin uusi Suomen ennätys, Petri Tarvainen kertoo.



Tämänhetkinen Suomen ennätys on jo 18,19 metriä. Tulos syntyi Äänekoski Gamesissa 5. elokuuta. Myös Suomen mestaruuksia on tällä kaudella kertynyt kaksi.

Kakkoslajissaan tuolikuulassa Tarvaisella on niin ikään hallussaan Suomen ennätys, tasan seitsemän metriä. Lisäksi hän on voittanut lajissa kaksi Suomen mestaruutta.

Entisestään kasvanutta motivaatiota ja sen myötä parantunutta tuloskuntoa ovat maailmanmestarivalmentajan lisäksi vauhdittaneet myös perheen ilonaiheet. Ensimmäinen lapsenlapsi on papan silmäterä ja usein mukana harjoituksissa. Myös kilpailuissa pieni kannustaja on ollut mukana, ja se on saanut keihään lentämään.

Hanna Lahtinen