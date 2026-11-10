Kiire kielii huijausyrityksestä

– Jos joku vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se valitettavasti usein onkin huijausta, totesivat Sara Koski ja Carolin Otsing Keski-Suomen Osuuspankista kertoessaan Osuuspankin digipalveluista ja niiden turvallisesta käytöstä Eläkeliiton Korpilahden yhdistyksen syyskokouksen aluksi.

– Huijaukset ovat lisääntyneet ja huijausten tunnistaminen on tullut hankalammaksi, huijaukset ovat nykyään todella taitavia, eikä huijausviestejä ole enää kirjoitettu huonolla suomen kielellä, Sara Koski sanoi.

Yhteistä huijausyrityksille on yleensä se, että huijari yrittää luoda kiireen tuntua, asia pitäisi hoitaa ihan heti. Monesti luodaan myös uhan tuntua, eli väitetään, että tapahtuu jotain pahaa, jos asiaan ei reagoida heti. Huijari pyrkii monesti myös ottamaan tilanteen haltuunsa vetoamalla auktoriteettiasemaansa eli huijari esiintyy esimerkiksi viranomaisena tai pankkitoimihenkilönä.

– Jos saa odottamattoman puhelun esimerkiksi pankista ja soittaja sanoo olevansa pankkitoimihenkilö ja rupeaa kyselemään tietoja, kannattaa pysäyttää tilanne ja sanoa itse soittavansa omaan pankkiinsa. Ja omaan pankkiin pitää soittaa nimenomaan pankin viralliseen asiakaspalvelunumeroon, ei mihinkään esimerkiksi tekstiviestillä saatuun numeroon, naiset opastivat ja muistuttivat, että myös verkkopankkiin kirjautuessa pitää verkko-osoite kirjoittaa osoiteriville itse, eikä käyttää hakukonetta.

– Pankki tai viranomaiset eivät koskaan pyydä kertomaan pankkitunnuksia, eivätkä kirjautumaan mihinkään linkin kautta. Aidoissa pankilta tulleissa viesteissä voidaan kertoa, että olet saanut viestin verkkopankkiisi, mutta pankki ei lähetä kirjautumislinkkejä, eivät myöskään viranomaiset. Eli älkää klikatko linkkejä, vaikka ne näyttäisivät kuinka aidoilta. Jos epäilee, onko viesti todella pankilta, aina voi soittaa pankkiin, Sara Koski sanoi.

Sara Kosken ja Carolin Otsingin mukaan tälläkin hetkellä liikkeellä on monenlaisia huijausyrityksiä. Joissakin luvataan suuria rahasummia, mutta vaaditaan pientä etumaksua, joissakin taas kaupataan sijoituksia, joille luvataan korkeaa tuottoa.

– Huijari voi myös tekeytyä ystäväksi ja pyytää rahaa vaikkapa lentolippuihin päästäkseen sinun luoksesi. Tähän ryhmään kuuluvat niin sanotut rakkaushuijaukset, joita pohjustetaan yleensä kauan. Joskus huijari voi myös käyttää uhrin ystävän nimeä, naiset kertoivat ja muistuttivat, että jos vaikkapa myy jotain, ostaja ei tarvitse maksaakseen muuta tietoa kuin tilinumeron.

– Jos joutuu huijauksen uhriksi, sitä ei kannata hävetä. Uhriksi joutuminen ei kerro mitään uhrin älykkyydestä tai digiosaamisesta, huijauksia tapahtuu koko ajan ja kuka tahansa voi tulla huijatuksi, Sara Koski ja Carolin Otsing sanovat.

Jos epäilee joutuneensa huijauksen uhriksi, pitää olla heti yhteydessä oman pankkinsa asiakaspalveluun. Pankkikorttinsa voi sulkea sulkupalvelun kautta mihin vuorokauden aikaan tahansa, ja pankkikortin sulkupalvelun puhelinnumero kannattaakin tallettaa omaan puhelimeensa. Lisäksi pitää tehdä rikosilmoitus poliisille, ja tarvittaessa voi olla yhteydessä Rikosuhripäivystykseen.

– Omia tilitapahtumia kannattaa myös seurata reaaliajassa. Osuuspankilla tilitapahtumia voi seurata OP-mobiilissa, josta saa myös ilmoitukset tilitapahtumista puhelimeen. Jos ei käytä OP-mobiilia, voi ottaa käyttöön maksullisen tiliviestit-palvelun, jonka kautta saa tekstiviestin tilitapahtumista, Sara Koski kertoi.

– Tileillensä ja korteillensa kannattaa asettaa myös päiväkohtaiset turvarajat, ja siinä pitää muistaa, että jos on pankkikortti, jossa on sekä debit- että credit-puoli, molemmille puolille pitää asettaa omat rajat.

– Pankkitunnukset ovat henkilökohtaisia, niitä ei pidä antaa kenellekään, ei edes perheenjäsenelle, Sara Koski muistutti.

– Jos tarvitsee tukea raha-asioiden hoitamisessa, voi antaa läheiselleen eritasoisia oikeuksia tilinsä käyttöön. Suppea tilinkäyttöoikeus oikeuttaa läheistä maksamaan laskuja pankkikonttorissa, laaja tilinkäyttöoikeus taas antaa läheiselle oikeuden käyttää verkkopankkia, mutta siinäkin läheisellä on omat verkkopankkitunnukset. Läheiselle voi myös hankkia erillisen maksukortin tiliin. Käyttöoikeus ei vaikuta tilin omistajan oikeuksiin hoitaa omia pankkiasioitaan, ja käyttöoikeuden voi myös poistaa koska vain.

Sara Koski ja Carolin Otsing painottivat, että Keski-Suomen Osuuspankista saa edelleen myös henkilökohtaista palvelua. Digipalvelut ovat saatavilla kellon ympäri, mutta halutessaan voi asioida myös konttorissa tai puhelimitse.

– Korpilahdella on edelleen konttori kassapalveluineen. Verkkopankissa meillä on chat-palvelu, jossa kysymyksiin vastaavat ihmiset ja meille saa myös soittaa puhelimella. Asiakaspalvelunumeroomme vastataan Jyväskylästä, eli palvelemme paikallisesti, ja meillä on myös senioreille suunnattu oma asiakaspalvelunumero, naiset kertoivat.