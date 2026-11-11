Kampaaja, kuuntelija ja vähän keittiöpsykologi Parturi-kampaamo Susanne juhlii 20-vuotista taivaltaan

Parturi-kampaamo Susanne juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan Uuraisilla. Tarkka päivämäärä on 15.11. Yrittäjä Susanna Kettunen myöntää, että merkkipaalu tuntuu yhtä aikaa uskomattomalta ja hämmentävältä.

– En tiedä mihin tämä aika on mennyt. Nämä vuodet ovat menneet hirveän nopeasti, hän naurahtaa.

Kun Susanna perusti yrityksensä vuonna 2006, hän ei ollut alun perin suunnitellut ryhtyvänsä yrittäjäksi. Vielä vuotta ennen valmistumistaan hän oli vakaasti sitä mieltä, ettei yrittäjyys olisi hänen juttunsa.

– Mies oli jo yrittäjä, ja ajattelin, että yksi yrittäjä taloudessa riittää. Mutta kun halusin jäädä töihin Uuraisille enkä lähteä Jyväskylään, ei vaihtoehtoja lopulta hirveästi ollut. Kuusi ensimmäistä vuotta Susannan parturissa työskenteli myös opiskelukaveri Janne Antinaho, sen jälkeen hän on ollut yrityksensä ainut työntekijä, satunnaisia työharjoittelijoita lukuunottamatta.

Yrityksen perustamisen aikaan elettiin myös ruuhkavuosia. Perheen lapset olivat pieniä, nuorimmainen vasta nelivuotias.

Kahdessakymmenessä vuodessa toimipaikka on vaihtunut kerran, mutta edelleen toimitaan samassa rakennuksessa torin laidalla. Asiakaskunta on pysynyt uskollisena.

– On asiakkaita, jotka ovat käyneet minulla koko tämän 20 vuotta.

Vuonna 2018 Parturi-kampaamo Susanne valittiin Vuoden yritykseksi Uuraisilla. Silloin Susanna Kettunen koki, että palkinto oli myös kunnianosoitus yksinyrittajyydelle.

Vaikka matka on ollut pitkä, yrittäjyys ei ole ollut pelkkää tasaista menestystarinaa. Hiljaisempiakin aikoja on ollut, ja esimerkiksi koronavuodet näkyivät vahvasti työssä.

Kampaamoala reagoi nopeasti ihmisten taloudelliseen tilanteeseen. Nytkin talouden tiukkuus on nähtävissä.

– Tämä on ala, jossa talouden heilahtelut näkyvät ensimmäisten joukossa. Moni harventaa värjäysvälejä, jättää värjäykset pois tai tekee niitä kotona. Jotkut joutuvat tinkimään parturikäynneistä kokonaan.

Silti hiuksista huolehtiminen on monelle tärkeää.

– Kampaajalla käynti on monelle sellaista arjen luksusta. Asiakkaat sanovat usein, että se tekee hyvää sekä pään ulko- että sisäpuolelle.

Työn parhaita puolia ovat ihmiset.

– Asiakkaiden kanssa jutteleminen ja oleminen on ehdottomasti parasta työssä. Kyllä tässä vähän keittiöpsykologinakin joutuu toimimaan. Monenlaisia asioita kuulee työpäivän aikana.

Vaikka työ on hyvin sosiaalista, Susanna kertoo tarvitsevansa myös paljon omaa aikaa. Työpäivien vastapainoksi hän nauttii hiljaisista aamuista ennen asiakkaiden kohtaamista tai puuhailusta Sääkspään mökillä.

Kahdessakymmenessä vuodessa hiusmuoti on muuttunut, mutta nykyään trendit eivät Kettusen mukaan enää ohjaa kaikkia samaan muottiin.

– Jokaiselle löytyy jotakin. Ei ole enää sitä aikaa, että kaikilla pitäisi olla samanlainen kampaus tai väri.

Silti vanhat ilmiöt tekevät paluuta.

– Hauskaa on huomata, että sellaisia selvästi näkyviä palkkiraitoja, joita tehtiin paljon silloin kun opiskelin 2000-luvun alussa, pyydetään taas.

Hän kiittelee myös uuraislaisia asiakkaitaan hiustenhoidosta.

– Olen oikeastaan ylpeä siitä, miten paljon ihmiset haluavat panostaa hyviin tuotteisiin ja kuuntelevat ammattilaisen neuvoja.

Yksi yrittäjyyden parhaista puolista on ollut mahdollisuus päättää itse omasta ajankäytöstä.

– Kun suunnittelee asiat hyvissä ajoin, voin pitää lomaa silloin kun haluan ja järjestellä työpäiviä omien menojen mukaan.

Parturi-kampaamo Susannessa käytetään edelleen perinteistä paperikalenteria ajanvarauksissa eikä verkkovarausta. – Ehkä olen vähän vanhanaikainen, mutta tällä tavalla hallitsen omaa työtahtiani paremmin.

Merkkivuotta Susanna Kettunen juhlii työn merkeissä. Asiakkaita muistetaan kampanjalla, jossa 20 eurolla saa kaksi laadukasta hiustuotetta.

– Haluan kiittää asiakkaita näistä kahdestakymmenestä vuodesta.

Sakset pysyvät todennäköisesti kädessä vielä pitkään.

– Jos eläkeikä siirtyy sinne seitsemäänkymmeneen vuoteen, niin siitä tulisi jo 40-vuotinen työura. Mutta juuri nyt tuntuu siltä, että sinä päivänä kun eläkeikä täyttyy, sakset putoavat käsistä siihen paikkaan, Susanna nauraa.

Hanna Lahtinen