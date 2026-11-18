Yrittäjä Mikko Somiskaa, 54, on suhteellisen vaikea saada kiinni, esimerkiksi haastateltavaksi. Syynä on se, että miehellä on vaimonsa kanss hoidettavanaan kolme yritystä eri puolilla Suomea. Ja kun yrityksillä menee hyvin, työ pitää kiireisenä.

Yksi Somiskan yrityksistä on Säilykeherttua Oy, jonka tuotantolaitokset ovat Uuraisilla. Lihanjalostusyritys osti Nurmeksen Savukala Oy:n 2025, kun ”se oli tarpeeksi iso firma ja sillä oli erikoisosaamista”. Somiska kertoi kaupan yhteydessä, että muutaman työntekijän firmat ovat alalla liian pieniä.

– Nyt on Nurmeksessa tehty muutoksia ja saatu säästöjä, joten homma alkaa toimia, Somiska kertoo PaikallisUutisten haastattelussa.

Viime vuonna firman liikevaihto oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on seitsemän ja myyntipisteet Joensuussa ja Nurmeksessa.

Kaupan yhteydessä Somiska kertoi, että kala-ala oli hyvä suunta laajentaa. Nurmeksen Savukala ei ole tähän mennessä tehnyt säilykepurkkeja, mutta nyt yritys pääsee sitä harjoittelemaan, kun Säilykeherttualla oli varastossa ylimääräinen purkituslaitteisto. Purkitus Nurmeksessa alkaa ensi vuonna.

Somiska pitää mahdollisena, että Keski-Suomeenkin voitaisiin saada kalakauppa.

Säilykeherttua on perustettu 1996. Se aloitti Laukaassa lihamestari Kari Ahosen johdolla. Somiskat ostivat yhtiön 2012 ja siirsivät tuotannon Uuraisille, tarpeeksi isoihin tiloihin. Viime vuonna Säilykeherttua liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa.

– Rahtipurkittajana olemme käsittääkseni Suomen suurin, Somiska sanoo.

Säilykeherttua tuo tyhjiä purkkeja Keski-Euroopasta ja täyttää ne Uuraisilla erilaisilla lihoilla. Raaka-aineena ovat muun muassa hauta, sika, kana, hevonen, hirvi ja marginaalisesti poro. Poronliha Uuraisille tulee Ruotsista, jossa se on edullisempaa.

Lampaanlihan purkittaminen ei kannattanut, joten se loppui.

Yhdellä autokuormalla tulee noin 80 000 purkkia ja laitoksesta lähtee täytettynä vuosittain 300 000-400 000 purkkia. Säilykeherttua ei itse myy tuotteitaan missään, vaan ne menevät jälleenmyyjille, kuten Halpahalli, Kesko, Kärkkäinen, SOK ja Minimani.

Liha säilyy säilykkeissä pitkään mutta silti Säilykeherttua joutuu lyömään purkkeihin parasta ennen leiman ja se on viisi vuotta purkituksesta.

Säilykeherttua elää juuri nyt vilkkainta aikaa vuodessa, kun hirvenmetsästys on käynnissä. Moni hirviporukka tuo kaadetun hirven lihat Uuraisille purkitettavaksi.

– Sesonki on lokakuun puolivälistä helmikuun loppuun. Silloin työntekijämäärämme kasvaa kahdesta 12:een. Tehdään metsästäjille purkkia, makkaraa ja palvia. Meillä on markkina-alueena melkein koko Suomi, Somiska kertoo.

Markkinoinnissa Somiska käytti monenlaisia asioita ennen kuin asiat loksahtivat kohdalleen.

– Soitin itse hirviseurueille ja markkinoin meitä. Mainostettiin monessa välineessä ja Sepi Kumpulainen teki meille biisinkin. Mutta loppujen lopuksi se on ollut puskaradio, joka myy parhaiten, Hyvä säilyke on edelleen hyvä säilyke. Laatu edellä mennään, Somiska kertoo.

Yksi Somiskaa pohdituttanut asia on ollut pankkien suhtautuminen.

– Pihtaavathan ne pankit vaikkakin me olemme kyllä saaneet asiat kuntoon, kun on omaa pääomaa ja vakuudet kunnossa.

Ai niin, mikäs se kolmas yritys on?

– Se on vaimon kanssa omistamamme Hotelli Pihkuri Viitasaarella. Etsin netistä lähinnä elintarvikealan myynnissä olleita konkurssiyrityksiä, kun Pihkuri sattui silmään. Tehtiin vaimon kanssa laskelmia ja kun saatiin entinen työntekijä mukaan kolmanneksi osakkaaksi, ostettiin se. Nyt omistamme Pihkurin käytännössä vaimoni kanssa kahden, Mikko Somiska kertoo.

Seppo Pänkäläinen