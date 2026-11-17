Uuraisilla yli kymmenen vuotta lokakaivojen tyhjennyspalvelua tarjonnut yrittäjä Tmi Ari Paatelainen on myynyt lokakaivotyhjennysliiketoimintansa Laukaan Puhtaanapitopalvelu Oy:lle. Käytännössä palvelu jatkuu asiakkaille lähes ennallaan, mutta toimijana jatkossa on laukaalainen yritys.

Kaupan taustalla on Paatelaisen halu keskittää työpanoksensa korjaamotoimintaan.

– Tarkoitus on keskittyä jatkossa autonkorjaukseen ja koneiden remontointiin, Ari Paatelainen kertoo.

Hänellä on Kotaperällä Hankamäentiellä toimiva korjaamo, jonka kehittämiseen hän aikoo suunnata voimavarojaan tulevina vuosina.

– Hallittuja pitkäaikaisia muutoksia tässä pyritään tekemään, hän kuvailee.

Lokapalveluliiketoiminta on ollut Paatelaiselle sivuliiketoimintaa varsinaisen korjaamotoiminnan rinnalla.

– Yli kymmenen vuotta sitä tuli tehtyä. Korjaamo on kuitenkin ollut koko ajan päätoimiala, hän kertoo.

Laukaan puhtaanapitopalvelun toimitusjohtaja Antti Suomala kertoo, että kauppaneuvottelut etenivät nopeasti.

– Kaikki lähti siitä, että Ari soitti minulle ja kysyi, olisimmeko kiinnostuneita tuottamaan lokapalveluja Uuraisilla. Me olimme kiinnostuneita, ja siitä syntyi liiketoimintakauppa.

Suomalan mukaan osapuolten näkemykset kohtasivat heti alusta lähtien.

– Ei sitä kauaa neuvoteltu. Asiat loksahtivat hyvin kohdalleen. Arilla oli omassa toiminnassaan muita kiinnostavia suuntia, ja meille taas lokakaivohommat sopivat erittäin hyvin.

Yrityskaupassa siirtyvät asiakassuhteet ja liiketoiminta. Kalusto ei sen sijaan siirry kaupan mukana.

– Tärkeintä on tietenkin se, että asiakkaat pysyvät palvelun piirissä. Lisäksi siirtyvät ne asiakastiedot, jotka henkilötietolainsäädännön mukaan voidaan siirtää, Suomala kertoo.

Uuraislaisten lokakaivotyhjennyksiin muutoksella ei juurikaan ole vaikutusta. Palvelu jatkuu ilman katkoksia. Myös tuttu puhelinnumero säilyy käytössä siirtymävaiheessa. Uuraislaisille kiinteistönomistajille muutos näkyy lähinnä laskun lähettäjän nimen vaihtumisena.

– Puhelinnumero pysyy ennallaan ja soitot ohjataan meille. Ensimmäisissä laskuissa kerrotaan myös uudet yhteystiedot, Suomala sanoo. Hän lisää, että kohonneiden pojlttoainekustannustn vuoksi tyhjennyshintoja on jossain vaiheessa pakko hieman korottaa.

Laukaan Puhtaanapitopalvelu on jo aloittanut tyhjennykset Uuraisilla.

Yritys työllistää tällä hetkellä neljä henkilöä toimitusjohtaja mukaan lukien. Uuraisten alueen laajeneminen voi tuoda tulevaisuudessa mukanaan myös uusia kalusto- tai henkilöstötarpeita.

– Katsotaan rauhassa, miten alue lähtee kehittymään. Mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitaan lisää kalustoa tai jopa yksi työntekijä lisää, Suomala kertoo.

Paatelainen kertoo valinneensa ostajaksi juuri Laukaan Puhtaanapitopalvelun aivan tietystä syystä.

– Minulla oli luotto siihen, että homma hoituu. Kalusto on hyvää ja palvelu toimii.

Suomala puolestaan korostaa, että toiminnan ydin on asiakaspalvelussa.

– Tämä on palveluala siinä missä mikä tahansa muukin. Meidän pitää tulla silloin kun on sovittu, pitää kiinni palvelulupauksista ja auttaa asiakasta nopeasti myös ongelmatilanteissa.

Hänen mukaansa alan kilpailu on tärkeää sekä yrittäjille että asiakkaille.

– Kilpailu pitää kaikki terävinä. Asiakkaalla pitää olla oikeus valita palveluntarjoajansa, ja se pakottaa myös meidät huolehtimaan palvelun laadusta.

Uuraisten alue on Laukaan Puhtaanapitopalvelulle kiinnostava lisä nykyiseen toimintaan. Yritys toimii laajasti Laukaan seudulla sekä Keski-Suomen eri kunnissa.

– Jos saamme pidettyä merkittävän osan Arin nykyisistä asiakkaista, tämä on meille todella hyvä asia. Uurainen sopii toiminta-alueeseemme erinomaisesti.

Yrityskauppa on Laukaan Puhtaanapitopalvelun ensimmäinen liiketoimintakauppa.

– Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tämä oli meille erittäin positiivinen asia. Olemme iloisia siitä, että Ari otti yhteyttä, Suomala sanoo.

Hanna Lahtinen