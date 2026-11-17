Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestettiin viime. Vaaleissa valittiin seurakuntien kirkkovaltuustoihin jäsenet kaudelle 2027–2030. Äänestysprosentti nousi selvästi edelliskerrasta ja oli valtakunnallisesti 14,2 prosenttia. Ennakkoon äänesti 63,6 prosenttia ja uusia valtuutettuja valittiin lähes puolet. Valituksi tulleiden keski-ikä on 57 vuotta.

Evankelis-luterilaisten seurakuntien äänestysvilkkaudessa oli suuria eroja Keski-Suomessa.

Jyväskylässä äänioikeutetuista seurakunnan jäsenistä ääntään käytti 14,2 prosenttia. Myös toivakkalaiset äänestivät nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylän seurakunnan ehdokkaista, joista seitsemän oli toivakkalaistaustaista. Kirkkaasti läpi valtuustoon meni Juho Torppa 140 äänellä Kirkko keskellä kylää -ehdokaslistalta. Varalle jäivät Seurakuntaväen valitsijayhdistys -ehdokaslistalta Topi Saarelainen, Juha Juusela ja Osmo Tervo, Avara kirkko -ehdokaslistalta Marja Korhonen ja Kirkko keskellä kylää -ehdokaslistalta Jorma Tervonen, sekä Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat -ehdokaslistalta Seppo Sirenius. Kaikki keräsivät yli 20 ääntä.

Jyväskylässä äänestysprosentti kasvoi lähes kaksi prosenttiyksikköä vuoden 2022 seurakuntavaaleihin verrattuna, mutta oli silti maakunnan matalin 14,2 prosenttia. Ahkerimpia äänestäjiä oli Pihtiputaan ja Kinnulan seurakunnissa, joissa järjestettiin yhteiset vaalit. Seurakunnat yhdistyvät ensi vuoden alussa. Äänestysprosentti Pihtiputaan ja Kinnulan seurakuntavaaleissa oli 32,9 prosenttia. Maakunnan toiseksi korkein äänestysprosentti oli Hankasalmella, 27,8, ja kolmosena komeasti Uurainen 27,5 prosenttia, eli 502 äänestänyttä.

Erityisen ilahduttavaa oli, että Uuraisilla nuoret olivat poikkeuksellisen aktiivisia. Seurakuntavaaleissa äänestysikäraja on muita vaaleja matalampi ja Uuraisilla peräti 34,2 prosenttia 16–17-vuotiaista käytti ääntään. Vertailun vuoksi Jyväskylän nuorista vain 5,4 prosenttia innostui äänestämään.

Uuraisten ääniharava oli lehtori evp Mauno Kaartinen Kirkko kaikille -listalta, hän sai peräti 53 ääntä. Toiseksi eniten ääniä haravoi Antti-Pekka Kotilainen (Kristillisten perusarvojen puolesta) 38 ääntä ja kolmanneksi Irja Seppänen (Kirkko kaikille) 35 ääntä.

Lisäksi valtuustoon valittiin Kirkko Kaikille -listalta Sari Rimmi, Aura Kässi-Sekki, Virpi Lapinoja, Markku Vanhala, Suvi Urvas ja Mirja Laitinen. Kristillisten perusarvojen puolesta -listalta valittiin lisäksi Seppo Tevaniemi, Pauliina Korhonen, Pasi Mattila ja Liisa Mattila. Muut 11 ehdokasta jäivät varalle.

Hanna Lahtinen