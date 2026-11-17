MLL:n Toivakan paikallisyhdistys juhlii tänä vuonna satavuotista taivaltaan. Vuonna 1926 perustettu paikallisosasto on ollut vuosikymmenten ajan merkittävä osa toivakkalaisten lapsiperheiden arkea tarjoten vertaistukea, yhteisöllisyyttä, harrastusmahdollisuuksia ja erilaisia tapahtumia useille sukupolville.

Keväällä MLL Toivakka järjesti Juhlapeuhan pomppulinnoineen ja hattaroineen. Juhlavuosi huipentuu koko perheen maksuttomaan Sirkuskonserttiin lauantaina 28.11. Toivakan koulukeskuksen liikuntasalissa. Paikallisosasto perustettiin täsmällään samana päivänä 100 vuotta sitten. Konsertissa esiintyvät Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ja Klovni Dodo.

Sadassa vuodessa MLL:n

paikalliseen toimintaan on kuulunut muun muassa Nappulakisoja, Puuhapäiviä, päiväkerhoja, lastenhoitoa, retkiä, perhetapahtumia sekä vaikuttamistyötä lasten ja perheiden hyväksi. Yhdistys on myös ollut mukana kehittämässä paikallisia palveluja ja ympäristöä, esimerkiksi liikenneturvallisuuden ja leikkipaikkojen osalta.

Yksi näkyvimmistä saavutuksista on hankkeena toteutettu Apinapuisto, joka syntyi yhteistyössä toivakkalaisten nuorten ja yhdistystoimijoiden kanssa sekä kunnan ja monen paikallisen yrityksen tukemana.

Nykyisin MLL Toivakka järjestää vapaaehtoisvoimin Perhekahvilaa, lasten liikunnallisia Peuha-tapahtumia sekä 4.-6.-luokkalaisille ja yläkouluikäisille nuorille suunnattuja Taco-iltoja.

Toiminnasta kerätyn palautteen perusteella erityisesti matalan kynnyksen kohtaamispaikat, vertaistuki ja toiminnan maksuttomuus koetaan tärkeiksi. Perhekahvila tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia ja lapsille leikkiseuraa, kun taas Peuhat ja Taco-illat kokoavat lapsia ja nuoria yhteen liikunnan, tekemisen ja yhdessäolon merkeissä.

– Ensi vuonna laajennamme Taco-iltoja myös 17-vuotiaille, yhdistyksen puheenjohtaja Sanna Hirvonen kertoo.

Lokakuun viimeisenä lauantaina peuhattiin jälleen Toivakan koulukeskuksen liikuntasalissa. Konsepti on yksinkertainen: hyödynnetään salin välineistöä ja kutsutaan alle kouluikäiset lapset perheineen touhuamaan yhdessä. Sählykaukalo houkuttelee vähän isompia ja patjat pomputtavat mukavasti pienempiä. Lasten peuhatessa vanhemmat jutustelevat ja tutustuvat toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin.

– Liikuntapeuhassa lapset saavat monipuolista liikuntaa ja purkaa energiaa yhdessä muiden lasten kanssa ja aikuiset vertaistukea, Sanna tiivistää.

Toinen tärkeä verkostoitumistapa on viikoittainen Perhekahvila.

– Ensin lähdin Perhekahvilaan ja sitä kautta myös MLL:n hallitukseen. Nyt Perhekahvila onkin Heini Riihimäen vetämänä ennätyksellisen suosittu, kertoo pitkään toiminnassa mukana ollut Elina Rantalainen. Perhekahvila on kokoontunut elokuusta lähtien nuorisotila Nuokkarilla.

Elina on toisen polven toimija MLL:ssä.

– Äiti toimi yhdistyksessä ja MLL tuli minullekin tutuksi. Tuntuu mukavalta, että paikkakunnalla on jotakin pysyvää, mutta kuitenkin niin ajassa elävää, hän miettii.

– 100-vuotias paikallisyhdistys voi hyvin. Olemme aktiivisesti mukana lapsille ja perheille suunnatuissa tapahtumissa ja yhdistyksellä on monia vakiintuneita toimintamuotoja, joissa riittää osallistujia, kertoo viitisen vuotta sitten perheensä kanssa Toivakkaan asettunut yhdistyksen sihteeri Saana Wolff. Hän on törmännyt moniin mielenkiintoisiin asioihin ja monipuoliseen toimintaan käytyään läpi vanhoja toimintakertomuksia.

– Vapaaehtoisia ei koskaan ole liikaa ja ajoittain on haastavaa saada riittävästi tekijöitä mukaan. Onneksi Toivakassa järjestöjen välinen yhteistyö toimii hyvin, hän lisää.

Sadassa vuodessa on moni asia muuttunut, mutta lasten tarpeet ovat yllättävän samanlaisia.

– Jos olisin ollut äiti Toivakassa vuonna 1926, niin varmasti aamuni olisi alkanut puuronkeitolla ja arjen askareilla, kuten tänäänkin. Aiemmin maaseutu oli enemmän asuttua ja arjen työt ja toiminnot liittyivät maatalouden hoitoon koko perheen voimin. Nykyään lapset saavat olla enemmän lapsia ja huolet ovat toisenlaisia, Sanna miettii.

Lauantain Peuhassa oli mukana myös uusia toivakkalaisia.

– Toivakkaan muutettiin vähän sattumalta. Etsimme pitkään taloa sopivalta etäisyydeltä Jyväskylästä, ja sitten kiva talo löytyi Toivakasta. Meillä ei ole mitään siteitä Toivakkaan, mutta se tuntuu nyt tosi ihanalta paikalta. Ihmiset ovat ottaneet tosi lämpimästi vastaan, kaupan kassasta lähtien on toivotettu tervetulleeksi, kertoo Tea Harju taaperoikäisen Danielin kiipeillessä taustalla.

MLL Toivakka muistaa paikallisia lapsia ja nuoria myös stipendein ja vauvalahjoin sekä lainaa perheiden käyttöön esimerkiksi matkasänkyjä, kantorinkkoja ja pelastusliivejä. Lisäksi marraskuun loppuun saakka on jälleen käynnissä perheohjaajien kanssa yhteistyössä järjestettävä Joululahjapuu-keräys, jonka tavoitteena on varmistaa jokaiselle paikalliselle lapselle mieluisa joululahja.

Vireä MLL:n paikallisyhdistys on koko kunnan imagon kannalta tärkeä asia. Vastavuoroisesti myös kunnan positiivinen suhtautuminen lapsiperheisiin, maksuton varhaiskasvatus ja Muksuraha ruokkivat lapsipositiivista ilmapiiriä Toivakassa.

Yhdistyksen hallituksen väki kutsuu uusia vapaaehtoisia ja jäseniä mukaan jatkamaan toimintaa lasten, nuorten ja perheiden hyväksi myös seuraavalle vuosisadalle. Sitä ennen kutsu kuuluu kaikille lapsille ja lapsenmielisille saapua 100-vuotisjuhlavuoden Sirkuskonserttiin ensi viikon lauantaina 28.11. klo 15 Toivakan koulukeskuksen liikuntasaliin!

Tule mukaan toimimaan!

MLL toimii valtakunnallisena järjestönä sen puolesta, että jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Tähän vaikutetaan muun muassa tarjoamalla vanhemmille vertaistukea, neuvontaa ja matalan kynnyksen toimintaa, edistämällä lasten oikeuksia, osallisuutta sekä keskusteluapua, kouluttamalla vapaaehtoisia tukihenkilöiksi ja lastenhoitoavuksi sekä tekemällä vaikuttamistyötä päätöksenteossa lapsiperheiden puolesta.

Toivakassa kaikki MLL:n toiminta ja tapahtumat pyörivät vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoisena pääsee tekemään hyvää mukavassa yhteisössä, ja mukaan voi aina tulla myös omien lasten kanssa.

Lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta:

www.toivakka.mll.fi/toiminta

Liity MLL Toivakan jäseneksi loppuvuoden aikana – voit voittaa villasukat!

MLL:n jäsenyys on arvokas teko pienten puolesta ja tärkeä tuki paikalliselle vapaaehtoistyölle ja toiminnalle.

Jäsenmaksu: 30 € / vuosi (tukee paikallista toimintaa lasten, nuorten ja perheiden hyväksi)

Edut: Jäsenet saavat käyttöönsä paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia jäsenetuja.

Loppuvuoden kampanja: Kaikkien loppuvuoden aikana jäseneksi liittyneiden kesken arvotaan upeat pitkävartiset villasukat! Tapahtumissa jäseneksi liittyvät saavat suklaalevyn kiitokseksi.

Lisätietoa jäseneksi liittymisestä ja jäseneduista:

www.toivakka.mll.fi/jasenyysjajasenedut