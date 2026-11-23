Seppo Pänkäläinen

Mies voi lähteä Päijänteen rannalta, mutta Päijänne ei lähde miehestä.

Näin tiivistää suhteensa Korpilahteen Juha Raitio, 59, oikeustieteen professori, joka nykyisin asuu pääkaupunkiseudulla, mutta jolla on vahvasti juuret Korpilahdella, synnyinkunnassaan.

-Käyn Korpilahdella parin viikon välein. Puuhastellaan paljon pojan kanssa. Korpilahdella on mökki ja metsätila. Veli asuu edelleen Korpilahdella, samoin lapsena minua hoitanut Eila. Kirkonkylä on tuttu ja paljon on tuttuja. Kun sitten aikanaan eläkepäivät koittavat, en ole vielä tehnyt päätöstä, asunko Helsingissä vai Korpilahdella, Raitio sanoo.

Raition mielestä Korpilahti oli nuorelle hyvä paikka elää.

-Hyvä ja rauhallinen paikka, vähän niin kuin Oxford. Hyvät palvelut, monta pankkia ja Jyväskylä oli lähellä. Myös opettajat olivat hyviä, kaikki kouluasteet Korpilahdella käynyt Raitio sanoo.

Kun useissa haastatteluissa Korpilahdelta poisjuosseet ovat puhuneet joukkueurheilun merkityksestä, Raitio tekee poikkeuksen.

-Polkupyöräilin paljon itsekseni. Erilaista liikuntaa harrastin, muun muassa koripalloa, mutta pääosin olin sellainen yksineläjä. En kuulunut Marttiin enkä Pyrintöön, mutta liikunta oli elämäntapa. Muu aika meni pääasiassa koulunkäyntiin. Kirjastossa kävin paljon. Luettiin, kun ei ollut somea.

Raitio myös tunnustaa rehdisti, ettei ole tippaakaan musikaalinen.

-Täysin lahjaton mitä musiikkiin tulee. Jopa triangelin soittaminen on minulle liian vaikeaa.

Mutta musiikkia Raitio on harrastanut ja harrastaa.

-Oli ja on sellainen Sekameteli-bändi, joka on tavannut soittaa Palvipäivillä. Olen bändin fani. Bändin näkeminen on aina kuin luokkakokoukseen tulisi. Yhtye soittaa kansanmusiikkia, mutta myös Katri-Helenaa ja Juicea. Taitavia poikia ja tyttöjä, ovat voittaneet muun muassa Värttinän musiikkikilpailussa. Sopivasti huumoria mukana.

Miten suhtauduit Jyväskylän kuntaliitokseen?

-Olin jo muuttanut pois, joten ei sen isompia tunnekuohuja. Kai se järkevää oli. Ajattelen niin, että Suomessa on paljon heikosti menestyviä kuntia, joten pakko on tehdä muutoksia. Lapsimäärätkin vähenevät.

Lukioaikana Raitio ajatteli opiskella lääkäriksi.

-Lähdin kuitenkin lukemaan lakia isäni kannustamana. Hän sanoi, että siitä voi tulla mielenkiintoista.

Niin kuin on tullutkin. Raitio on Suomen johtavia EU-oikeuden asiantuntijoita, joka tuntee EU-lainsäädännön hyvin. Hän tutkii ja opettaa Helsingin yliopistossa, mutta on kansainvälisestikin kokenut.

-Tämä on sellaista moniottelua, kun lainsäädäntö on monimutkaista. On paljon normeja ja monta kielialuetta EU:ssa. Tässä hommassa on haasteita tarpeeksi.

Raitio puhuu strategisesta autonomiasta.

-Eurooppa pyrkii pärjäämään omillaan. Meidän täytyisi Suomessakin pystyä parempaan omavaraisuuteen.

Mainitse muutamia asioita, jotka nyt ovat globaalisti esillä ja tärkeitä.

-Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset. Oikeusvaltion perusteetkaan eivät ole itsestäänselvyys. Donald Trumpin aikana ei ole noudatettu sääntöjä, mikä on pienille valtioille ongelmallista. Itse pitäisin yllä kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Ja millaisia terveisiä Keskisuomalaisen osakunnan inspehtori lähettää korpilahtelaisille?

-Olen Järvi-Suomen ihminen, joten Korpilahdella on aina mukava käydä. Mies voi lähteä Päijänteen rannalta, mutta Päijänne ei lähde miehestä.

Korpilahtelaisilla on mahdollisuus kuulla henkilökohtaisesti Juha Raitiota ensi vuonna; hän on yksi juhlavuoden luentosarjan esiintyjistä.