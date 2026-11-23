Tiina Lamminaho

Korpilahden Vuoden yrittäjä -tunnustuksen saivat tällä kertaa Ohelanaukeen yrittäjät Mervi ja Miika Säynätmäki.

– Tuntuuhan se hienolta, että omalla tekemisellä on merkitystä ja se on huomattu, Säynätmäet toteavat ja sanovat olevansa yllättyneitä huomionosoituksesta.

Yrittäjänä Säynätmäet ovat toimineet 25 vuotta, ensin maidontuottajina ja sen jälkeen maaseutuyrittäjinä, joiden elanto tulee monesta purosta.

– Ennen fokus oli yhdessä asiassa, nyt toiminta on monipuolisempaa, Mervi Säynätmäki toteaa.

– Kahdessakymmenessäviidessä vuodessa maailma on muuttunut, mutta niin olemme mekin. Silloin, kun ryhdyimme maidontuottajiksi, emme todellakaan ajatelleet, että joskus järjestämme isoja keikkoja ja muita tapahtumia. Silloin ajatukset olivat vahvasti kiinni perusmaataloudessa, erityisesti maidontuotannossa, ja siihen satsattiin. Kun rakensimme ison pihattonavetan vuonna 2005, emme ajatelleet, että sille olisi joskus jotain muutakin käyttöä.

Suunnan muutosta Säynätmäet alkoivat ajatella kymmenisen vuotta sitten.

– Mietimme, että voisi olla aika tehdä jotain muutakin, mutta silloin ei vielä ollut mitään ajatusta siitä, mitä se muu voisi olla. Silloin ei myöskään ollut vielä mitään ajatuksia ison navetan suhteen. Niin yrittäjäluonteisia me kuitenkin olemme, että oli vaikea kuvitella lähtevänsä ulkopuoliselle palkkatöihin, sitä halusi välttää viimeiseen asti, Mervi Säynätmäki sanoo.

– Maidontuottajan elämää ei ole tullut ikävä, sinne puolelle on tullut entisestään lisää haasteita. Eläimiin emme kyllästyneet, vaan kaikkeen siihen ympärillä olevaan.

Tapahtumien järjestämiseen Säynätmäet lähtivät pikku hiljaa.

– Aloitimme vanhasta heinätallista, siitä tehtiin ensin juhlatila. Eli tosi pienestä lähdimme ja se on hyvä, että asiat lähtivät kehittymään vähitellen, tässä on ollut paljon oppimista, Säynätmäet sanovat.

Nyt isossa navetassa on järjestetty isoja keikkoja vajaan parin vuoden ajan, ensimmäisenä Klamydian keikka keväällä 2025.

– Tarkoituksena on järjestää keikkoja nimenomaan keväällä ja syksymmällä, festareiden kanssa emme lähde kilpailemaan. Lämmin tila mahdollistaa toiminnan myös talvella. Kesäaikaan tulemme keskittymään isoihin yritystapahtumiin ja muuhun; tila taipuu moneen, niin seminaareihin, kokouksiin kuin työhyvinvointipäiviinkin. Meidän ei ole tarkoitus profiloitua ainoastaan keikkajärjestäjiksi, Mervi Säynätmäki kertoo.

– Majoituspuoli meillä on pienimuotoista, eikä sitä ole tarkoitus kasvattaa. Toki muutama talviasuttava huone olisi kiva, mutta se vaatisi isoja investointeja, sellaiseen emme enää lähde. Ja kyllä sitä pitää saada olla välillä ihan rauhassakin, ilman ulkopuolisia.

Ylämaankarjaa Ohelassa on vajaan 30 eläimen lauma.

– Ne ovat meidän maskotteja, ja herättävät kyllä huomiota tiellä liikkuvissa. Ohi ajavat saattavat pysähtyä katselemaan, ja on tänne tultu ihan varta vastenkin katsomaan ylämaankarjaa, Mervi Säynätmäki kertoo.

Yrityskuvio ei Mervi Säynätmäen mukaan ole vieläkään valmis.

– Kyllä tämä vaatii vielä kehittämistä. Navettarakennus vaatii vielä rakennusteknisiä juttuja ja sen sisustamiseen ja muokkaamiseen on paljon ideoita ja ajatuksia. Tilaahan on paljon, sille voisi tehdä vaikka mitä, Mervi Säynätmäki toteaa.

Sijainti Tikkalassa, aivan maalla, on Säynätmäkien mukaan sekä vahvuus että heikkous.

– Kuljetukset Jyväskylästä pitää saada järjestymään, ja siihen yhteistyöhön olemme nyt hakemassa toimijaa. Kyydeistä meille tuleminen ei saa jäädä kiinni, meillä on tarjota paljon sellaista, mitä kaupungissa ei ole, Säynätmäet sanovat.

– Palaute, mitä olemme saaneet, on ollut hyvää ja kannustavaa. Totta kai on niitäkin, jotka valittavat jo kymmenen kilometrin matkasta, mutta meille tullaan kuitenkin ympäri Suomea, ihmiset kiertävät katsomassa omia suosikkibändejään kaukanakin. Me olemme korostaneet aina kaikissa yhteyksissä sitä, että olemme nimenomaan maalla ja Korpilahdella, ehkä Vuoden yrittäjä -tunnustuskin tuli osittain siitä, että olemme tehneet Korpilahtea tunnetuksi.