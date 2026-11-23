Tiina Lamminaho

Korpilahden nykyinen kirkko, eli Korpilahden kolmas kirkko, rakennettiin vuonna 1827. Kirkon 200-vuotista olemassaoloa juhlitaan ensi vuonna monenlaisilla tapahtumilla, luvassa on myös kirkon historiasta kertova juhlakirja.

– Kirkko on keskeinen osa Korpilahden historiaa. Se on aina ollut keskeinen maamerkki, joka näkyy kauas. Ja kun kirkosta on pidetty hyvää huolta, se on hyvässä kunnossa; kirkko on edelleen hieno osa Korpilahden kirkonkylän keskustaa, alueen johtava pappi Antti Koivisto sanoo ja toteaa, että kotiseutuajatus liittyy myös juhlavuoteen, sillä tapahtumat toteutetaan pääosin paikallisin voimin.

Juhlavuoden tapahtumat aloitetaan luentosarjalla, jossa puhujina ovat Korpilahdelta kotoisin olevat vaikuttajat. Luentosarjan aloittaa helmikuussa Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio, maaliskuussa kuullaan kirurgi ja toimitusjohtaja Markus Torkkia, huhtikuussa Korpilahdelle saapuu Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen asiantuntijana sekä dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa toimiva tohtori Hanna Ojanen.

– He kaikki ovat tietyllä tavalla ajankohtaisia luennoitsijoita, Koivisto toteaa. Puhujat kertovat suhteestaan kotiseutuunsa ja Korpilahden kirkkoon, mutta puhuvat varmasti myös omaan alaansa liittyvistä teemoista.

Kesällä juhlavuotta jatketaan kolmen konsertin sarjalla. Kesäkuussa Korpilahdella konsertoivat Jyväskylän seurakunnan läntisen alueen kanttorit ja heinäkuussa Korpilahdella syntynyt ja kasvanut muusikko Osmo Ikonen. Kolmaskin konsertti on luvassa, mutta sen esiintyjää ei ole vielä lyöty lukkoon.

– Korpilahden kirkko on myös ensi kesänä tiekirkkona, ja ajatuksena on siinäkin yhteydessä pitää esillä kirkon 200-vuotista historiaa, Koivisto toteaa.

Elokuun alkupuolella on luvassa perinnemessu, jossa käytetään vanhaa kirkkokäsikirjaa ja lauletaan vanhoja virsiä, perinteisen tyylin kirkonmenoihin voi tulla vanhan ajan kirkkovaatteissa tai vaikkapa kansallispuvussa.

– En aio kuitenkaan pitää monen tunnin mittaista saarnaa, mutta saarna on mahdollisesti vanhalla kielellä, Koivisto kertoo.

Juhlavuoden päätapahtuma on juhlamessu mikkelinpäivänä eli lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina, mukana ovat Lapuan hiippakunnan piispa Matti Salomäki ja juhlakuoro. Yle televisioi juhlamessun ja näyttää sen suorana lähetyksenä.

– Mikkelinpäivän jumalanpalvelukseen saamme myös jo osan uusista alttaritekstiileistä. Uudet alttaritekstiilit ovat tekstiilitaiteilija Helena Vaarin käsialaa. Mikkelinpäivänä otamme käyttöön uudet valkoiset tekstiilit, muut liturgiset värit tulevat käyttöön myöhemmin, Koivisto kertoo.

Mikkelinpäivän jälkeen kirkkoon on tulossa viikon ajaksi valotaideteos, sen toteuttavat mediataiteilija Olli Romppanen ja kuvataiteilija Nunnu Raatikainen yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

– Kun valotaideteos on kirkossa, siellä järjestetään myös ohjelmaa, muun muassa urkukonsertti. Luvassa on myös lasten kirkkoseikkailu kirkossa ja kellotapulissa, Koivisto kertoo.

– Viimeiseksi juhlavuoden tapahtumaksi on suunniteltu pyhäinpäivän aattona pidettävää virsilauluiltaa, jonka juontaa emeritusopettaja ja kirkon historian tuntija Pentti Saulio.

Juhlakirja on tarkoitus julkaista syksyllä. Kirjan kirjoittaa kotiseutuneuvos, historiantutkija Markku Lahti ja kirjan taitosta vastaa valokuvaaja, taiteilija Pekka Suomäki. Kirjasta on suunniteltu noin 50-sivuista.

– Kyllähän kirjassa täytyy lähteä liikkeelle taustoista ja käsitellä myös hieman kahta ensimmäistä kirkkoa. Kirkoistahan on jo olemassa lyhyet historiikit ja Suur-Jämsän historian toisesta osasta löytyy paljon tietoa, samoin Korpilahdesta kirjoitetuista historiateoksista, Markku Lahti toteaa.

– Juhlakirjassa käydään läpi kirkon rakennushistoriaa ja korjauksia, mutta mukaan tulee myös kirkonmenoja ja tapahtumia. Tarkoitus olisi, että kirjasta tulisi sellainen, että sitä olisi mukava lukea, eikä se olisi vain kuivaa tekstiä.

Kirjaa varten kerätäänkin muistitietoa ja valokuvia seurakuntalaisilta. Muisteluita ja kuvia voi lähettää lähikirkkoalueen vastuupapille Ritva Kellokankaalle sähköpostiin ritva.kellokangas@evl.fi tammikuun loppuun asti.

– Moni on ollut kirkossa elämänsä käännekohdissa, kirkkoon liittyy varmasti paljon muistoja, Antti Koivisto toteaa.

– Kirjaan tulee myös joitakin henkilökuvia mielenkiintoisista persoonista. Yksi tällainen persoona on varmasti kirkon rakentamiseen merkittävästi vaikuttanut majuri J. C. Pistolekors, Markku Lahti kertoo.

Korpilahden 200-vuotias kirkko on Jyväskylän seurakunnan toiseksi vanhin kirkko, vanhin on vuonna 1813 valmistunut Joutsan kirkko. Korpilahden kirkon on suunnitellut A. W. Arppe ja rakennustöitä johti rakennusmestari Herman Nyberg. Kirkko peruskorjattiin Alvar Aallon suunnitelmien mukaisesti satavuotisjuhliin vuonna 1927. Sen jälkeen kirkossa on toteutettu kolme laajaa peruskorjausta. Vuonna 2018 valmistuneessa remontissa kirkon ulkoasu palautettiin mahdollisimman lähelle alkuperäistä ja kirkkosalin ilme palautettiin Alvar Aallon suunnittelemaan asuun.