Uusi alku omilla ehdoilla

Kalevalainen jäsenkorjaaja Riikka Jussinmäki palasi yrittäjäksi muutaman mutkan kautta. Koronapandemia, taksialan murros ja vuodet tehdastyössä opettivat arvostamaan ennen kaikkea omaa hyvinvointia. Nyt tavoitteena on rakentaa työ, jossa sekä asiakkaat että yrittäjä itse voivat voida paremmin.

Kun Riikka Jussinmäki valmistui kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi vuonna 2020, maailma pysähtyi. Koronapandemia teki juuri valmistuneen hyvinvointialan yrittäjän ensimmäisistä askelista epävarmoja. Asiakaskalenterit tyhjenivät ja tulevaisuus näytti sumuiselta.

– Se oli todella epävarmaa aikaa. Ei tiedetty kestääkö tilanne kuukauden vai kymmenen vuotta. Ajattelin, että nyt on vain mentävä johonkin töihin, Jussinmäki muistelee.

Taustalla oli jo pitkä työura muun muassa yrittäjänä taksialalla. Taksityö jäi kuitenkin taakse osin alan muutosten ja osin työrytmin vuoksi.

– En enää jaksanut olla jatkuvasti tavoitettavissa. Se oli hyvin sitovaa työtä.

Koronavuosien jälkeen tie vei tehdastyöhön Valtralle. Neljän vuoden jakso opetti paljon, mutta samalla se vahvisti tunteen siitä, että oma kutsumus löytyy toisaalta.

– Joka päivä huokaan helpotuksesta, ettei enää tarvitse herätä neljältä aamulla töihin. Elämänlaatu on parantunut valtavasti.

Tänä kesänä Riikka päätti kokeilla uudelleen sitä, mistä oli vuosia aiemmin innostunut. Hoitohuone sijaitsee omassa uudessa kodissa Särkipurontiellä pari kilometriä Uuraisten keskustasta Höytiälle päin. Hänellä on myös toimipiste Saarijärvellä.

Päätös ei ollut ihan helppo. – Mietin, pärjäänkö tällä pienessä kunnassa. Mutta ajattelin, että jos en kokeile, kadun sitä varmasti.

Uusi alku on ollut lupaava. Sosiaalisen median ja puskaradion kautta jaettu tieto paluusta jäsenkorjaustyöhön toi nopeasti yhteydenottoja vanhoilta asiakkailta.

– Olen ollut siitä todella kiitollinen. Moni vanha asiakas on löytänyt takaisin ja uusiakin on tullut.

Riikka on myös laajentamassa osaamistaan. Hän aloittaa hierojan opinnot Jyväskylässä saadakseen lisää työkaluja työhönsä. – Hierojatutkinto tuo lisää anatomian osaamista ja uusia näkökulmia. Tässä työssä ei koskaan tulla valmiiksi.

Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu ajatukseen kehosta kokonaisuutena. Hoidossa käydään läpi koko keho jalkapohjista kallonpohjaan asti. Tarkoituksena on vapauttaa lihaksia, lihaskalvoja ja hermorakenteita sekä palauttaa keholle tasapainoa.

– Me ollaan kaikki vähän vinksallaan tavalla tai toisella. Toisella lantio on vinossa, toisella hartiat tai jalat kuormittuvat epätasaisesti. Tarkoitus on auttaa kehoa toimimaan mahdollisimman tasapainoisesti.

Asiakkaat hakeutuvat vastaanotolle monenlaisten vaivojen vuoksi. Tavallisimpia syitä ovat selkä-, lonkka-, polvi- sekä niska-hartiaseudun kivut.

Vaikka kalevalainen jäsenkorjaus on ikivanha hoitomuoto, jotkut uskomukset ovat tiukassa.

Riikka Jussinmäki korostaa, ettei hoito ole rajua nivelten ”naksauttelua” tai kivuliasta käsittelyä. – Haluan tehdä lempeää hoitoa. Jos asiakkaaseen sattuu, siitä pitää kertoa. Sen ei kuulu olla kärvistelyä.

Hän myös muistuttaa, ettei yksittäinen hoitokerta yleensä ratkaise vuosikymmeniä jatkunutta vaivaa. – Jos keho on ollut 20 vuotta samassa kuormittavassa asennossa, ei sitä yhdessä käynnissä muuteta. Joskus tarvitaan useampi hoitokerta, joskus taas ihmiset käyvät säännöllisesti ylläpitämässä toimintakykyään.

Hoidon vaikutukset eivät rajoitu pelkästään kehoon. – Moni tulee hoitoon myös siksi, että joku pysähtyy hetkeksi hänen luokseen. Kosketus ja rauhoittuminen ovat tärkeitä asioita.

Riikka ei tavoittele täysiä työpäiviä eikä loputonta asiakasvirtaa.

– En halua tehdä työtä oman terveyteni kustannuksella. Jos tekisin ihmisiä liukuhihnalta aamusta iltaan, en usko, että pystyisin tarjoamaan hyvää hoitoa. Olen oppinut arvostamaan sitä, että elämässä pitää jäädä aikaa myös itselle.

Tulevaisuuteen Riikka katsoo uteliaasti mutta jalat maassa.

– En tiedä tarkkaan, mitä kaikkea vielä teen. Tykkään oppia uutta ja kehittää itseäni. Katsotaan, mitä kaikkea tässä vielä keksitään.

Viime aikoina hän on päässyt verestämään taitojaan myös nelijalkaisten parissa ja hieronut naapurissa sijaitsevan Marjoniementilan hevosia. Lisäksi hän tekee kuivakuppausta ja onnistuupa häneltä myös kulmien laminointi, rentouttava päähieronta.

Se ainakin on selvää, että paluu hyvinvointiyrittäjäksi oli oikea päätös.

– Nyt tuntuu siltä, että olen takaisin siellä, missä minun kuuluukin olla.

Hanna Lahtinen