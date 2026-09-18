Tuttu kunta, uusi tehtävä, Sari Linturi-Sahlman kokee palanneensa kotiin Toivakkaan

Toivakan uusi hallinto- ja henkilöstöjohtaja Sari Linturi-Sahlman on ehtinyt olla tehtävässään vasta lyhyen aikaa, mutta olotilaa on helppo kuvailla.

– Ihan kuin kotiin olisi tullut.

Kotoisa tunne ei johdu pelkästään lyhyestä työmatkasta, vaikka silläkin on merkitystä. Toivakka on tuttu työpaikka jo vuosien takaa. Ensimmäisen työviikon aikana vastaan tuli jopa päätösasia, jonka alkuperäisen version Linturi-Sahlman oli itse valmistellut vuonna 2013.

Kyse oli näyttöpäätelasien hankintaa koskevasta työsuojelun ohjeistuksesta, joka päivitettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Toivakasta Linturi-Sahlman siirtyi vuodeksi Uuraisille, sieltä Kangasniemelle, josta Laukaan kautta takaisin Toivakkaan. Väliin mahtuu, myös työnhakuprosesseja työllisyysalueen tehtäviin. Jokainen tehtävä on antanut näkökulmiin monipuolisuutta.

Vaikka Toivakan kunta on tuttu, moni asia on muuttunut.

– Henkilöstö on vaihtunut pitkälti, lainsäädäntö on muuttunut ja sote-uudistus on muuttanut kuntien toimintaa merkittävästi.

Aiemmin Linturi-Sahlman työskenteli Toivakassa hallintojohtajana. Nyt nimikkeenä on hallinto- ja henkilöstöjohtaja. Muutos kertoo myös kuntatyön muutoksesta. Henkilöstöjohtaminen on noussut entistä näkyvämpään rooliin.

– Jos katsoo tehtävänkuvaa ja hakuilmoitusta, niin kyllä siinä korostuu kehittäminen. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan.

Tässä kohtaa haastattelua kunnanjohtaja Touko Aalto kurkkaa ovesta ja tarjoilee presidentilliseen tyyliin kolme pointtia: – Olemme onnellisia, kiitollisia ja tavattoman tyytyväisiä, että saatiin Sari takaisin.

Yhtenä suurena muutoksena Linturi-Sahlman näkee tekoälyn. Toivakka on mukana kuntien yhteisessä hankkeessa, jossa selvitetään tekoälyn mahdollisuuksia kuntatyössä.

– Mahdollisuuksia on paljon. Tärkeää ei ole vain uusi teknologia vaan myös se, pystymmekö muuttamaan omia toimintatapojamme samaan tahtiin.

Hallintojohtajan virka oli Toivakassa pitkään täyttämättä ja tehtäviä hoidettiin useamman henkilön voimin. Linturi-Sahlmanin mukaan uuden viran merkitys näkyy tiettynä vakautena organisaatiossa.

– Kunnassa on työskennelty jonkin aikaa todella ohuella resurssilla. Jo pelkästään varamiesjärjestelyjen kannalta tällä on merkitystä. Hänen mukaansa virka tuo työyhteisölle enemmän mahdollisuuksia jakaa vastuuta ja tukea esihenkilöitä.

– Pienessä organisaatiossa helposti jää yksin päätösten ja vaikeiden asioiden kanssa. Toivon, että pystyn tarjoamaan siihen tukea.

Vaikka hallinto ja henkilöstö muodostavat työn ytimen, Linturi-Sahlman korostaa myös kunnan elinvoiman merkitystä. Sen suhteen hän tekee paljon yhteistyötä elinkeino- ja työllisyyskoordinaattori Petri Jalkasen kanssa.

– Kunnan elinvoiman kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Hänen mukaansa Toivakan vahvuuksia ovat sijainti, hyvät liikenneyhteydet, yritysalueiden kehittäminen sekä luonnonläheinen ympäristö. Hän nostaa esiin myös vesistöt, loma-asukkaat ja nelostien läheisyyden.

– Logistisesti olemme aivan loistavalla paikalla. Puitteet ovat kunnossa. En näe myöskään mitään isoja mörköjä tai luurankoja kaapissa.

Toivakan vahvuutena hän pitää myös päätöksenteon ilmapiiriä. – On ollut ilo huomata, miten hyvässä hengessä täällä luottamushenkilöt toimivat.

Kuntien tulevaisuutta varjostavat kuitenkin talouspaineet. Linturi-Sahlmanin mukaan erityistä epävarmuutta aiheuttavat valtionosuuksien tulevat ratkaisut sekä kuntien jatkuvasti kasvavat velvoitteet. Myös työllisyyspalvelujen uudistukset vaikuttavat kuntien talouteen. Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat kustannukset näkyvät aiempaa suoremmin kunnissa.

Työn lisäksi Toivakka merkitsee Linturi-Sahlmanille kotipaikkaa ja läheisiä. Paikkakunnalla asuvat myös tyttären perhe ja lapsenlapset.

– Parasta Toivakassa ovat ihmiset.

Lapsenlapset pitävät mummon kiireisenä, mutta samalla he tarjoavat näkökulmaa myös kunnan kehittämiseen. – Heidän kauttaan pysyn hyvin kärryillä siitä, mitä lapsiperheet tarvitsevat ja mitä arjessa tapahtuu.

Pitkän kunta-alan uran tässä vaiheessa paluu Toivakkaan tuntuu oikealta ratkaisulta.

– Vastaanotto on ollut todella lämmin. Välillä on jopa liikuttanut se, miten hyvin ihmiset ovat ottaneet minut vastaan.

Hanna Lahtinen