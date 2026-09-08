Tulossa tekoälyvaalit

Luvassa on jälleen muutamatkin vaalit seuraavan vuoden aikana. Marraskuussa käydään seurakuntavaalit, joiden äänestysprosentti jää usein valitettavan alhaiseksi. Se on surullista, sillä kirkolla on yhä monia sellaisia tehtäviä Suomessa, jotka jossain vaiheessa koskettavat lähes kaikkia suomalaisia. Siksi toivoisi, että mahdollisimman moni evankelis-luterilaisen kirkon 16 vuotta täyttänyt jäsen käyttäisi äänioikeuttaan.

Ensi keväänä käydään eduskuntavaalit ja monen kohdalla kampanjointi on selkeästi jo alkanut.

Yleisesti Suomessa vuoden 2011 eduskuntavaaleja pidetään ensimmäisinä varsinaisina somevaaleina ja siitä lähtien sosiaalinen media eri alustoineen, on ollut merkittävä tekijä monen äänestysvalinnan taustalla. Toki ensi kevään vaalitkin ovat somevaalit, mutta ennustan, että ne ovat myös ensimmäiset varsinaiset tekoälyvaalit. Äänestäjän sormi pujahtanee vielä useasti hämmästyksen suuhun.

Tietenkään tekoäly ei ole pelkästään huono asia, käytän sitä itsekin jossain määrin. Tällä hetkellä kuitenkin uudet, lähes rajattomilta tuntuvat mahdollisuudet luoda rinnakkaista todellisuutta, villitsevät kuin tuore ruoho lehmälaumaa. Aika näyttää, onko tekoäly vaaleissa uhka vai mahdollisuus, mutta melko varma olen, että koska teknologia kehittyy nopeammin, kuin pelisääntöjä ehditään säätää, niin ylilyöntejä, harhaanjohtamista ja suoranaista valheellisuutta tullaan ensi keväänä näkemään.

Toisaalta tämä kaikki vain korostaa aitojen kohtaamisten merkitystä. Vaalit käydään paitsi ehdokkaiden, myös tekoälyn ja vaalimakkaran välillä.

Hanna Lahtinen