Draamaa ja ilmaisutaitoa Uuraisten lapsille ja nuorille

Uuraisten 4H:ssa on alkanut uusi, vuoden mittainen Find Your Vibe -hanke, johon yhdistys on saanut avustusta Euroopan maaseuturahastosta Leader JyväsRiihen kautta.

Reilun 50 000 euron hankkeen tavoitteena on kehittää Uuraisille lapsille ja nuorille uusi ilmaisutaitoon ja draamakasvatukseen perustuva harrastuspolku, joka tukee hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Hanketyöntekijänä aloitti pari viikkoa sitten Henna Nieminen, joka onkin pistänyt tuulemaan.

– Tämä hanke vaikutti erittäin mielenkiintoiselta, joten päätin hakea paikkaa. Tulin valituksi, ja olen todella innoissani. Alkuvaihe on ollut tiivistä markkinointia ja uuraislaisiin lapsiin ja nuoriin tutustumista.

Hankkeessa toteutetaan monipuolinen toimintakokonaisuus, joka koostuu viikoittaisista kerhoista, nuorten ryhmätoiminnasta, kesäleireistä sekä esitystoiminnasta.

Henna Niemisellä on tehtävään erinomainen tausta, sillä hän on valmistunut Taideyliopistosta.

– Opiskelin Sibelius-Akatemiassa, ja suoritin pedagogisia opintoja, joihin kuului myös ilmaisutaitoa. Viime lukuvuoden työskentelin Ala-Keiteleen musiikkiopistossa huilunsoitonopettajana, lapsuutensa Ylöjärvellä viettänyt Henna kertoo.

Hankkeen toiminnassa hyödynnetään draamakasvatuksen ja osallistavan taiteen menetelmiä, joiden avulla lapset ja nuoret kehittävät itseilmaisuaan, tunnetaitojaan ja vuorovaikutustaitojaan.

– Luvassa on kaikenlaista hauskaa. Lapsille järjestetään näytelmäkerhoja Höytiällä ja koulukeskuksella. Lisäksi on nuorten ryhmä, jossa osallistujat pääsevät pitkälti vaikuttamaan toiminnan sisältöön itse.

Näytelmäkerhoihin ilmoittautuminen on nyt avoinna osoitteessa uurainen.4h.fi, ja nuorten ryhmään voi ilmoittautua whatsapilla numeroon 040 6645388.

Seuraavana tavoitteena on toteuttaa joulunäytelmä, joka suunnitellaan ja valmistetaan nuorten omista lähtökohdista. Projektin tavoitteena on kehittää luovuutta, vastuunkantoa ja yhteistyötaitoja.

Hankkeessa järjestetään myös kaksi kesäleiriä, tehdään vierailuja kulttuurikohteisiin sekä osallistutaan paikallisiin tapahtumiin, kuten Valon Kylä -tapahtumaan. Lisäksi nuoria koulutetaan apuohjaajiksi, mikä tukee toiminnan jatkuvuutta sekä vahvistaa työelämävalmiuksia ja yrittäjyysosaamista.

Tällainen yhdessä tekeminen ja esitysten valmistaminen lisää luonnollisesti yhteisöllisyyttä myös laajemmin kunnassa.

Alun perin hankerahoitusta haettiin kahdelle vuodelle, mutta sitä myönnettiin vain yhdelle vuodelle. Mahdollisuus jatkoon on kuitenkin olemassa. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena syntyy pysyvä toimintamalli, joka jää osaksi yhdistyksen toimintaa.

Toimintamallista tuotetaan myös kirjallinen opas sekä video-opas, joiden avulla toimintaa voidaan levittää myös muihin kuntiin ja toimintaympäristöihin.

Hanna Lahtinen