Toivakkalainen Julia Pölkki on menestyvä poniratsastaja – miniponi Hupuliina on hänen silmäteränsä

Tuli vinkki lahjakkaasta toivakkalaisesta poniratsastajasta Julia Pölkistä, 12. PaikallisUutiset päätti ottaa selvää, millaisesta tapauksesta on kyse. Yleensähän poniharrastajalla on suosikkiponi, niin ilmiintyi tälläkin kertaa.

Pölkki on harrastanut poniratsastusta 3-vuotiaasta. Pari vuotta sitten harrastus sai vakavamman sävyn, kun alkoi myös kilpailutoiminta. Ja heti tuli myös menestystä: kahtena aiempana vuonna Pölkin hoitama miniponi Hupuliina on ollut sarjansa nopein laukkaderbyssä, tänä vuonna pari jäi kakkoseksi vajaan sekunnin erolla. Laukkakisat järjestettiin Loviisassa.

Suontaka Eventing -kesäkisoissa pari valittiin yleisön suosikiksi kisan pienimpinä.

Kun laukkakisoja Suomessa on poneille vähän, Pölkki ja Hupuliina, joka on 18-vuotias shetlanninponi, ovat keskittyneet kenttäratsastukseen. Keuruulla kesäkuussa tuli 60 sentin (esteiden korkeus) maastokokeessa kakkossija 24 osanottajan joukossa, ja heinäkuussa Suovarin kenttäkisoissa (60 sentin esteet) yhdeksäs sija 31 osanottajan joukossa.

Pölkin päälaji on kenttäratsastus. Hän edustaa kisoissa Hupuliinan kanssa Pieksämäen Pikadoreja, mutta kotitalli on Korsula Toivakassa.

Pölkki kisaa kuukaudessa 2–4 kertaa. Hänen toinen poninsa on Virosta tullut Taglas, joka alan piireissä tunnetaan paremmin nimellä Taku. Taku on 15-vuotias.

Millaisia veijareita nämä sinun ponisi ovat?

– Hupuliina on rohkea ja säpäkkä, joka on pystynyt hyppäämään yli 110-senttisen esteen ilman ratsastajaa. Taglas on rauhallisempi. Tavoitteena on olla kansallista huippua joku päivä, Pölkki kertoo.

Pölkki kaipaa Toivakkaan enemmänkin poniharrastajia, nyt heitä on kuulemma vähän. Tavoitteena on löytää Hupulle uusi ratsastaja, kun se käy Pölkille pieneksi.

Mites on, kiinnostavatko isot hevoset ja ehkä monté?

– Olen minä meidän Ladylla ratsastanut, mutta ponit kiinnostavat enemmän.

Mikäs lajissa on parasta?

– Tämä on monipuolinen laji. Poneja voi ajaa kärryjen kanssa tai selästä. Tai sitten voi olla tekemättä mitään.

Miksi suosittelisit lajia muillekin toivakkalaisille nuorille?

– Tämä on tosi kivaa ja luovaa. Aika kuluu hyvin harrastuksen parissa.

Mites muut harrastukset?

– Niitä ei ole. Keskitytään tähän ja koulunkäyntiin.

Lempiaineet koulussa?

– Kuvaamataito ja englanti.

Ja millaisin tavoittein lajia harrastat?

– Voisin ajatella tulevani valmentajaksi tai ratsuttajaksi, joka kouluttaa nuoria hevosia.

Ja montako kisaa on edessä elokuussa?

– Kolmet.

Millainen paikka Toivakka on elää?

– Rauhallinen. Täällä on kaikki hyvin.

Seppo Pänkäläinen

Korsulan talli Toivakassa

Omistaja Saara Valkoranta.

Perustettu virallisesti kolmisen vuotta sitten, mutta hevosia tallissa on ollut pidempään.

Nyt tallissa on seitsemän hevosta, joista neljä omaa.

Talli tarjoaa ohjattua ja itsenäistä ratsastusta sekä muun muassa hevosleirejä.

Valkoranta tähtää toiminnan laajentamiseen muun muassa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajana.