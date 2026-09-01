Näillä keinoilla vesivuodot voidaan paikallistaa – Korpilahden vuotoaluetta ”rajattiin järjestelmällisesti verkostoa tutkimalla ja analysoimalla vikaantumistilastoja”

Seppo Pänkäläinen

Korpilahdella oli viikko sitten poikkeuksellisen laaja vedenjakeluhäiriö. Vesikatkos koski vesiyhtiön Alvan mukaan enimmillään yli 700 vedenkäyttöpaikkaa. Korpilahti-lehden toimituksessa alettiin pohtia, miten tällaiset katkokset ovat mahdollisia ja miten vuotokohta paikannetaan. Media sai vastaukset kysymyksiin vesihuoltopäällikkö Atte Pakkaselta.

Vesihuoltopäällikkö Pakkanen, miten tällaisia vuotokohtia pystytään jäljittämään? Onko Alvalla joku seurantajärjestelmä, drooneja tai muuta tekniikkaa? Ja ovatko kuntalaisten näköhavainnot tärkeitä?

-Vuotoja paikannetaan verkostosta saatavan tiedon ja mittausten avulla sekä rajaamalla mahdollista vuotoaluetta vaiheittain. Myös maastohavainnot ovat tärkeitä, ja joskus myös asukkaiden havainnoista voi olla apua vuodon paikantamisessa. Käytettävät menetelmät riippuvat aina vuodon sijainnista ja tilanteesta. On olemassa myös erilaisia verkoston kuuntelulaitteita, joilla vuotokohtaa pystytään joissain tapauksissa paikantamaan.

Kuinka tämänkertainen vuotokohta löydettiin?

-Vuotoaluetta rajattiin järjestelmällisesti verkostoa tutkimalla ja analysoimalla vikaantumistilastoja. Tiistaina heräsi epäily, että vuoto voisi olla vesistössä kulkevassa putkessa. Sukeltajat kävivät tarkastamassa putken ja löysivät vuotokohdan Päijänteestä.

Onko jo tietoa, miksi vuoto nyt syntyi?

– Vuodon syystä ei vielä ole varmuutta. Se selviää tarkemmin, kun vauriokohta saadaan korjaustöiden yhteydessä tutkittua. Putki on 1970-luvulta ja tällainen rikkoutuminen ei ole tavatonta.

Miksi osaan talouksista tuli vettä, osaan ei?

-Vuoto aiheutti verkoston paineen alenemisen ja vaikutukset vaihtelivat verkoston eri osissa. Osassa aluetta vettä tuli alentuneella paineella, kun taas osassa vedenpaine laski niin, ettei vettä tullut lainkaan.

Mitä tarkoittaa alvalainen termi 700 vedenkäyttöpaikkaa?

-Vedenkäyttöpaikka tarkoittaa vesihuollon asiakaskohdetta, esimerkiksi kerrostaloa tai omakotitaloa, johon vettä toimitetaan. 700 vedenkäyttöpaikkaa ei siis tarkoita 700 asukasta, vaan vaikutuspiirissä olevien ihmisten määrä on tätä suurempi. Käyttöpaikkoihin kuuluu kotitalouksien lisäksi esimerkiksi yrityksiä ja hyvinvointialueen toimipisteitä.

Onko tietoa, paljonko vesiputkea Korpilahden alueella on ja paljonko siitä on veden alla?

-Korpilahdella on vesijohtoa yhteensä noin 50 kilometriä ja siitä veden alla on noin 600 metriä.

Pakkanen kertoi loppuviikosta, että korjaustyöt on saatu käyntiin ja ne tehdään nostamalla putkea pintaan lautalle. Myös rannoilla tehdään kaivaustöitä. Korjaustyön kestosta ei ole tarkkaa arvioita, mutta Pakkasen mukaan puhutaan kuitenkin päivistä ennemmin kuin viikoista.

Alva haluaa Korpilahti-lehden välityksellä kiittää Korpilahden asukkaita kärsivällisyydestä. Yhtiö haluaa lisäksi muistuttaa, että erilaiset havainnot asiakkailta ovat Alvan vesiverkoista huolta pitävälle henkilöstölle tärkeitä. Asukkailta saadut palautteet ja havainnot, esimerkiksi äkillisesti ilmaantuneet lätäköt, puuttuvat kaivonkannet tai sadeveden pääsy viemäreihin, auttavat Alvaa ylläpitämään ja parantamaan alueellisen vesihuollon kuntoa ja toimintavarmuutta.

Putkirikon johdosta Korpilahdelle annettiin myös vedenkeittokehotus viime viikolla. Kehotus purettiin loppuviikosta, mutta vesi pitää keittää edelleen osassa Tähtiniemen kiinteistöjä.

Keittokehotus Tähtiniemessä on voimassa niin kauan kuin korjaustyöt kestävät.