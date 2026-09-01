Petäjäveden Tampinkierros laitettiin kuntoon talkoilla

Tiina Lamminaho

Tampinkierroksella on tehty kesän aikana lähes kuusisataa tuntia talkootyötä; nyt laavulle pääsee esteettömästi, ja varsinaisen luontopolun pitkospuista osa on korvattu sorastuksella ja osaa on kunnostettu. Töistä ovat vastanneet Petäjäveden Erämiehet ja Petäjäveden Luonto ry.

– Pitkospuut on uusittu viimeksi vuonna 2010, remonttia on yritetty saada jo monta vuotta käyntiin. Nyt keväällä Petäjäveden Luonto ry ja Petäjävesi-Seura tekivät kunnalle aloitteen Tampinkierroksen kunnostamisesta. Polku kierrettiin läpi ja katsottiin kunnostusta vaativat kohdat huhtikuun alussa ja sen pohjalta tehtiin alustava suunnitelma, samalla seurat olivat yhteydessä Petäjäveden Erämiehiin. Huhtikuun lopussa asialle näytettiin vihreää valoa kunnan puolella, Keijo Ekman kertoo.

Noin kolmen kilometrin pituisesta Tampinkierroksesta on ollut pitkospuita noin 1,2 kilometriä. Nyt pitkospuista 300 metriä korvattiin sorastuksella.

– Pitkospuita jäi vielä 900 metriä kosteampiin kohtiin. Niistä suuri osa on avosoilla, eikä niitä voi sorastuksella korvatakaan, Lauri Ijäs ja Hannu Strömberg toteavat.

– Niitä pitkospuita, jotka jäivät paikoilleen, kunnostettiin, lahoimmat poistettiin ja uusittiin, kiinnityksiä korjattiin ja aluspuita uusittiin, jotta pitkospuut olisivat turvallisemmat käyttää. Korjaukset tehtiin vanhalla materiaalilla, joten kovin pitkäikäisiä ne eivät ole. Sahasimme myös tuulenkaadoista uutta pitkospuulankkua odottamaan seuraavaa kunnostuskierrosta. Ja se onkin sitten iso työmaa, kun pitkospuita ruvetaan korvaamaan uusilla, se täytyy tehdä talvella lumien aikaan.

Kunnostushankkeessa rakennettiin myös lisää parkkipaikkoja. Tampinkierroksen lähdön yhteydessä on nyt yhteensä 12 parkkipaikkaa eli yli kaksinkertaisesti entiseen verrattuna.

Laavulle vaikka pyörätuolilla

Esteetön 200 metrin oikoreitti laavulle tehtiin vanhan polun paikalle, se lähtee Oratintien päästä.

– Polulta poistettiin kiviä ja kantoja, painanteita täytettiin ja korkeampia kohtia leikattiin, reitille laitettiin myös rumpuputkia. Nyt ensimmäinen vaihe on tehty eli polku on murskepinnalla. Sitä voi jo käyttää, ensi vuonna polulle tulee vielä tuhkakerros, joka tekee siitä parempikulkuisen, Hannu Strömberg ja Keijo Ekman selvittävät.

– Aikaisemmin Tampinkierroksen laavulle ei ollut mitään mahdollisuutta päästä esimerkiksi rollaattorin kanssa. Uusi esteetön polku mahdollistaa laavulle pääsyn niin rollaattorin kuin pyörätuolin tai vaikkapa lastenvaunujen kanssa. Laavulle on vielä tänä syksynä tulossa myös iso, hirsinen pöytäkalusto.

Ensi vuonna on tarkoitus jatkaa esteettömien palvelujen kehittämistä Tampinkierroksen laavun tuntumaan, suunnitteilla on esimerkiksi esteetön vessa; nykyinen kuivakäymälä ei palvele esteettömästi. Uuteen hankkeeseen haetaan hankerahoitusta.

– Tämänvuotisessa kunnostushankkeessa kunta kustansi materiaalit eli muun muassa 12 kuormaa soraa, rumpuputket ja kankaat. Työt, myös kaikki konetyöt, tehtiin talkoilla. Talkootyötunteja kertyi noin 570, joista konetyötä oli noin 150 tuntia. Talkoolaisia oli mukana yhteensä 31, Strömberg ja Ekman kertovat.

– Konekuskit tekivät myös oman työnsä talkoilla. Koneiden kustannuksia kattamaan olemme hakeneet aktiivisesti sponsoreita, ja paikkakunnan yrittäjät ovatkin lähteneet kiitettävästi mukaan talkoolaisia tukemaan, siitä heille suuret kiitokset. Erityisen merkittävän kädenojennuksen seuralle teki Petäjäveden Osuuspankki, Strömberg sanoo.

Tampinkierros on tehty vuonna 1993.

– Teerien ruokinta alkoi Teerijärvensuolla 1970-luvulla ja vuonna 1981 suo rauhoitettiin. Jo 1980-luvulla suolla retkeiltiin, Pentti Valkeajärvi kertoo.

Teerijärvensuon maa-alueen omistaa Petäjäveden seurakunta, Tampinkierroksen teossa aktiivisia olivat Pentti Valkeajärven mukaan seurakunnan lisäksi metsänhoitoyhdistys, kunta, Petäjäveden Erämiehet ja ympäristökeskus.

– Auvo Hamarus oli silloin kunnan ympäristösihteerinä, hän oli hankkeessa mukana. Mhy:n puolelta mukana oli Jouko Pekkanen, Valkeajärvi kertoo.

Luontopolun varteen tehtiin tauluja, joissa kerrottiin alueen luonnosta, sekä ruokintalaitteita ja linnunpönttöjä, myös laavu tehtiin vuonna 1993.

– Tampinkierroksen hoitovastuu on kunnalla. Olisi hyvä, jos kunta tekisi polun hoidosta sopimuksen jonkun yhdistyksen kanssa. Kun polun kuntoa pidettäisiin silmällä säännöllisesti, se ei pääsisi niin huonoon kuntoon, eikä vaatisi niin isoja korjauksia kuin nyt, Keijo Ekman sanoo.

Ekmanin mukaan Tampinkierros on hyvin suosittu.

– Siellä käydään jopa talvella, vaikka tie lähtöpaikalle ei ole aurattu, Ekman sanoo ja toivoo samalla, että tie lähtöpaikalle aurattaisiin talvisin.

– Vanhat parkkipaikat olivat viikonloppuisin usein täynnä, Tampinkierroksella käy väkeä myös paljon Petäjäveden ulkopuolelta.

Syksyllä hirvikeittoa

Kunnan puolelta kunnostushanketta on hoitanut tekninen päällikkö Reija Laamanen.

– Suuret kiitokset talkooväelle sekä Petäjäveden Erämiehille ja Petäjäveden Luonto ry:lle, ilman heitä tämä ei olisi onnistunut. Seurojen vastuunotto Tampinkierroksen kunnostamisesta oli hyvä esimerkki paikkakunnan yhteisöllisyydestä, tarvittaessa löytyy yhteishenkeä kylän yhteisten asioiden eteen, Reija Laamanen sanoo.

– Kunnan ja maanomistajan eli Petäjäveden seurakunnan jo vuonna 1993 alkanut yhteistyö Tampinkierroksen osalta jatkuu edelleen hyvissä merkeissä, Laamanen toteaa.

Syyskuun loppupuolella Tampinkierroksen laavulla on tarkoitus järjestää kaikille avoin tilaisuus, jossa tarjotaan hirvikeittoa; tilaisuuden järjestää kunta, hirvenlihat lahjoittaa Petäjäveden riistanhoitoyhdistys ja keiton keittää seurakunt