Uuraislaista jalkapallotaituruutta Äänekosken Huimassa

Uuraisten tekonurmikentällä pelattiin harvinainen sarjapeli 18.8. kun Äänekosken Huiman Muuramen Yrityksen P16 joukkueet kohtasivat sarjapelissä.

Kyseisessä Huiman joukkueessa pelaa poikkeuksellisen monta uuraislaista poikaa; Valtteri Penttinen, Viljami Koskinen, Otto Kosti, Tiitus Tuovinen, Eemil Heinonen, Kalle Savela ja Miika Karnio. Lisäksi pari vuotta nuorempi, niin ikään Huimassa pelaava Miika Turunen nähtiin nyt kentällä. Muutama heistä on aloittanut peliuransa Uuraisten Raikussa.

Tästä Valtterin äiti Mari Penttinen sai ajatuksen, että mitäpä jos Huiman kotipeli pelattaisiinkin kerran Uuraisilla, kun kerran kunnassa on uudehko tekonurmikin.

– Halusin, että Raikun junnut näkevät vähän isompien peliä kotikentällä, ja tietysti uuraislaiset muutenkin. Ehtona oli, että kentästä ei tarvitse maksaa vuokraa, koska Äänekoskikaan ei sellaista peri. Uuraisten kunta ei kuitenkaan ilmaiseen otteluvuoroon taipunut, mutta onneksi oli melko helppo hankkia sponsoreita maksamaan vuokra, Mari Penttinen kertoo.

Valtteri Penttinen löysi jalkapallon pariin salibandyn jälkeen ja siirtyi Raikun kautta Huimaan seiskaluokalla. Hän on pelannut menestyksekkäästi myös ejalkapalloa. Huiman P16-joukkueella kolmesti viikossa on harkat ja pelejä noin kerran viikossa Keski-Suomen alueella ja joskus Kuopiossa tai Varkaudessakin, joten harrastus vie ison osan vapaa-ajasta ja työllistää mukavasti myös vanhempia. – Kimppakyytejä käytetään paljon ja pidemmille reissuille pojat lähtevät bussilla, Mari kertoo.

Myös Uuraisten Raikun puheenjohtaja Viivi Rautiainen katsoi peliä ja kenttää tyytyväisenä.

– On uusi tekonurmi tuonut tosi paljon eloa ja iloa seuratoimintaan, junioriryhmät ovat täynnä ja tulijoita olisi enemmänkin, hän kertoo.

Itse pelissä Huima suorastaan rökitti muuramelaiset ja peli päättyi 8-2.