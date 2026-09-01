Elinvoimainen Toivakka on kyliensä Nisulan, Kankaisten, Ruuhimäen, Huikon, Heiskan ja kirkonkylän summa

Toivakka tunnetaan vahvasta yhteisöllisyydestään, jolla on saatu aikaiseksi lukuisia onnistuneita tapahtumia. Osallistavan budjetin käytön suunnittelu kokosi keväällä yhteisöt yhdistyksistä kyläseuroihin saman pöydän ääreen ja mitä toteutuikaan: yhteistyökumppaneiden kanssa hieno määrä tapahtumia eri kokoonpanoilla ympäri kuntaa. Onnistumiset ruokkivat halua tehdä yhdessä jatkossakin. Kaikki vapaaehtoistoimintaa harjoittavat yhteisöt ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita ja merkittävä osa Toivakan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kyläseurojen ja -yhdistysten rooli eroaa muista yhteisöistä siinä, että se vastaa kokoontumispaikan, kylätalon tai muun paikan, ylläpidosta ja palvelujen tarjoamisesta kyläläisille. Kyläyhdistysten tarjoaman sateenvarjon alle ovat tervetulleita kylien ja kunnan muut yhdistykset. Houkuttelevin luonto ja leppoisin maalaismiljöö vapaa-ajan- ja vakituisille asukkaille on kylillä. Kylillä on yrityksiä ja yrittäjiä. Kylätoimijat tekevät omalta osaltaan kuntamarkkinointia ja ovat erilaisten tapahtumien järjestäjinä kulttuuritoimijoita. Parhaillaan on käynnistymässä Kankaisten ja Ruuhimäen kylien yhteistyönä selvittää miten turvallisuutta ja varautumista kylissä voitaisiin kehittää. Kylätoiminnan aktiivisuus vaihtelee vapaaehtoisluonteensa mukaisesti samalla tavalla kuin muukin yhdistystoiminta; välillä tapahtuu paljon, välillä vedetään henkeä että kohta taas jaksetaan.

Kylillä suunnitellaan tulevaisuutta ja budjetoidaan tapahtumien ja kiinteistön ylläpidon kuluja sekä varainhankintaa. Kyläsuunnitelmaa tehdessä pohditaan myös strategiaa tuleville vuosille. Voidaan todeta, että kylillä tehdään kunnan kokonaisuuden kannalta merkittävää elinvoimatyötä.

Jotta voitaisiin nähdä, mistä Toivakan elinvoima kokonaisuudessaan koostuu, kylien vapaaehtoisponnistelut tulisi olla siinä mukana. Kylätoiminnan valtakunnallinen edunvalvoja Suomen Kylät ry. suosittaa kuntia ottamaan mukaan talousarvioon ja tilinpäätökseen kylien suunnitelmat ja toteutumat. Kylien olisi tärkeää olla mukana kunnan strategiatyössä ja kylien strategiat osana kuntastrategiaa. Tarvitaan yhteistyöelin, kyläfoorumi, kylien kumppanuuspöytä tai neuvottelukunta, jossa strategiat, ja talouden ja toiminnan suunnittelu ja niiden toteutumisen seuranta kootaan kokonaisuudeksi.

Sama suositus sopii erinomaisesti kaikkiin kuntiin. Maaseudun tulevaisuus on käännettävissä positiiviseen suuntaan, ainakin kannattaa haasteista huolimatta yrittää ja elinvoimatekijöiden tunnistamisesta on hyvä aloittaa.

Katriina Markkanen

Toivakan

kunnanvaltuutettu (sit.)

Keski-Suomen Kylät ry:n hallituksen jäsen