Rautakauppa palasi kylälle – Tuomas Tahvonen rakentaa siitä toivakkalaisten näköistä

Myös Arja Koriseva ostaa Tuomakselta kaikki rakennustarvikkeet. Kuvassa sävytetään maalia vanhempien oviin. Tuomas Tahvonen on Rautanet Toivakan kauppias ja Teekon Oy:n yrittäjä. Koulutukseltaan hän on rakennusinsinööri ja työskennellyt noin 15 vuotta muun muassa rakennusalan suunnittelu-, tarkastus-, valvonta- ja työnjohtotehtävissä. Erityisosaamista ovat vanhat rakennukset, rakennusten ongelmatilanteet ja korjausrakentaminen. Omaa yritystään hän on pyörittänyt nyt yli neljä vuotta.

Toivakassa saa taas ruuvit, maalit ja kestopuutavaran omalta kylältä. Pessilän tilan vanhaan kivinavettaan avattu Rautanet on Tuomas Tahvoselle pitkään muhinut suunnitelma, jota rakennetaan valmiiksi rauhassa – ja ennen kaikkea kyläläisiä kuunnellen.

Kun Pessilän tilan pihaa alettiin myllätä elokuun lopulla 2025, paikalla riitti ihmettelijöitä. Mitähän täällä oikein tapahtuu?

Vastaus seisoo nyt Läsäntien varressa. Pessilän vanhassa kivinavetassa palvelee Rautanet Toivakka, ja kauppiaana hyllyjen välissä liikkuu rakennusinsinööri ja yrittäjä Tuomas Tahvonen.

Rautakauppa ei syntynyt hetken päähänpistosta.

– Ajatus rautakaupasta on ollut mielessä aika pitkään. Oikeastaan siitä lähtien, kun se meidän kylältä hävisi, se on enemmän tai vähemmän muhinut omassa päässä, Tahvonen kertoo.

Tahvonen on tehnyt vuosien ajan rakennusalan suunnittelu- ja valvontatöitä sekä pyörittänyt omaa yritystään yli neljä vuotta. Rautakauppaa hän ei silti kutsu aivan suoraan unelmaksi.

– En tiedä, voiko tätä unelmaksi sanoa, mutta kyse on pitkäaikaisen suunnitelman viemisestä eteenpäin.

Muut työt ja omat rakennusprojektit pitivät suunnitelman pitkään odottamassa. Lopulta aika oli kypsä, ja tilatkin löytyivät omasta takaa. Tahvoselle oli tärkeää saada vanhalle rakennukselle uutta käyttöä – aihe on tullut tutuksi myös hänen aiemmassa työssään vanhojen rakennusten ja korjausrakentamisen parissa.

Kiinteistöt Tahvonen omistaa itse, ja rautakauppaa pyörittävä Teekon Oy vuokraa tilat häneltä. – Ja toivottavasti yritys pystyy joskus maksamaan jotain vuokraakin, hän sanoo.

Ketjusopimus Rautanetin kanssa solmittiin jo kesällä 2025. Pihatyöt alkoivat saman vuoden elokuun lopulla, ja kaupan toiminta käynnistyi vähitellen huhtikuussa 2026. Aluksi painotus oli toimitusmyynnissä ja tietojärjestelmien opettelussa. Kesäkuun aikana tavaraa alkoi olla hyllyissä jo niin, että sitä kehtasi Tahvosen sanoin myydä suoraan paikan päältä.

Rautanet oli Tahvoselle luonteva valinta. Ketju oli Toivakassa tuttu jo aiemman Rauta-Tuliaisen ajoilta, ja ketjun suunnalta hankkeelle näytettiin vihreää valoa varhaisessa vaiheessa.

Ketju auttaa muun muassa markkinoinnissa, mainonnassa ja tavaran hankinnassa. Samalla itsenäiselle kauppiaalle jää tilaa rakentaa liikkeestä oman paikkakuntansa näköinen.

– Rautanetissä kauppias saa olla sen näköinen kuin haluaa. Paikallisuus saa näkyä ja oikeastaan melkein pitääkin näkyä. Se on yksi ketjun vahvuuksista, Tahvonen sanoo.

Ketjun ilme tulee myymälässä näkymään nykyistä enemmän, mutta Tahvonen haluaa säilyttää kaupassa myös oman persoonan ja Pessilän vanhan kivinavetan tunnelman.

Uuden rautakaupan perustaminen keskelle rakennusalan matalasuhdannetta saattaa kuulostaa rohkealta. Tahvonen ei itse ole kokenut hanketta valtavana riskinä, sillä liikkeelle on lähdetty tarkoituksella varovasti.

– Olen varautunut siihen, että myynti kasvaa pikkuhiljaa. Toisaalta tähän aallonpohjaan on oikeastaan jopa hyvä aloittaa. Saa rauhassa laittaa toimintaketjut kuntoon sitä varten, että rakennusala alkaa joskus taas rokata.

Alkuvaiheen tärkein asiakaskunta löytyy läheltä.

– Ensisijaisesti haluamme palvella oman kylän asukkaita ja kesäasukkaita. Se on ehdoton prioriteetti. Samoin haluamme palvella alueen yrityksiä.

Paikalliset yritykset, kyläläiset ja kesäasukkaat ovat Tahvosen mukaan löytäneet liikkeen jo mukavasti. Markkinoinnissa riittää silti vielä tekemistä. Tahvonen tunnustaa olevansa somessa enemmän varovainen kuin innokas itsensä esille nostaja.

– Minussa on ehkä sellaista perisuomalaista mentaliteettia, ettei oikein kehtaa huutaa somessa ylisanoja itsestään ennen kuin oma toiminta on sillä tasolla, että sen kehtaa itsekin sanoa ääneen.

Vaimo saa kauppiaalta leikillisen PR-johtajan arvonimen ja pitää omalta osaltaan huolen siitä, että kauppa näkyy välillä myös verkossa.

Rakennusalan asiantuntijana Tahvonen on tottunut etsimään riskejä, ongelmia ja pahimpia mahdollisia seurauksia. Rautakauppiaana ajattelutapaa täytyy välillä vaihtaa.

– Myyntihommassa pitää jättää se hattu naulaan eikä aina maalata pahimpia uhkakuvia seinille, hän sanoo.

Tahvonen uskaltaa silti arvioida, että kivinavetan katon alta löytyy rautakaupaksi poikkeuksellisen syvää rakennusalan asiantuntemusta. Asiakkaalle se voi näkyä muutenkin kuin oikean ruuvipaketin löytämisenä: kauppiaalta voi kysyä neuvoa myös itse rakennusprojektiin.

Rautanet Toivakan valikoima ei ole valmis, eikä sen Tahvosen mielestä pidäkään vielä olla. Ensimmäisten kuukausien ja vuosien aikana kauppa hakee suuntaansa sen mukaan, mitä ihmiset oikeasti tarvitsevat.

– Katsotaan, mitä ihmiset tarvitsevat. Ensi kesän valikoima on jo laajempi kuin tämän kesän, koska tiedämme vähän paremmin, mitä myydään ja kuinka paljon. Sama koskee tulevan talven valikoimaa.

Ensimmäisen kesän varmoja tuotteita ovat olleet kestopuutavara, kiinnikkeet, ruuvit ja monenlaiset pienet tarvikkeet. Myös maaleja on mennyt hyvin.

– Kestopuu on kesällä aika lailla kestoartikkeli. Kiinnikkeet ja ruuvit ovat olleet alusta asti isoja myyntituotteita.

Maalien sävytyspalvelun hankkimista Tahvonen mietti etukäteen pitkään. Ketjun edustajat ja muut Rautanet-kauppiaat kannustivat ottamaan sen mukaan, ja ratkaisu on osoittautunut hyväksi. Laitteet Tahvonen hankki omiksi, koska hän haluaa pitää kaupan kuukausittaiset juoksevat kulut mahdollisimman pieninä.

Jos tuotetta ei löydy hyllystä, se pyritään saamaan nopeasti. Kaupalla on omaa kuljetuskalustoa myös suurempien tavaroiden toimittamiseen. Isommat tehdastoimitukset saapuvat tavallisesti noin viikossa, mutta kiireessä pienempiä eriä voidaan hakea Jyväskylän tukkureilta vaikka saman päivän aikana.

Varsinaista verkkokauppaa Rautanet Toivakalla ei ainakaan vielä ole.

– Toistaiseksi meillä on pelkkä kivijalka. Rautanetin verkkosivujen kautta voi kuitenkin lähettää tarjouspyynnön, ja pystymme tarjoamaan paljon laajemman valikoiman kuin mitä täällä hyllyssä näkyy.

Kaupassa on nähty Tahvosen lisäksi muitakin käsipareja, mutta palkattuja työntekijöitä yrityksellä ei vielä ole. Tahvosen tuttu on ollut auttamassa kaupalla kaveripohjalta.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen olisi tarpeen, mutta aloittavan kaupan talous ei ole vielä antanut siihen mahdollisuutta. Tässä yhteydessä Tahvonen nostaa esiin myös yhteisöveron. Hänen mukaansa aiemman yritystoiminnan voitoista maksetuille veroille olisi ollut nyt käyttöä kaupan kehittämisessä ja työntekijän palkkaamisessa.

– Koko yritystoimintani on tähän asti tavalla tai toisella tähdännyt rautakaupan avaamiseen. Jos yritys on tehnyt tulosta, siitä on maksettu yhteisöveroa. Niillä rahoilla olisi oikeasti voinut palkata tähän jonkun ainakin alkuun.

Tahvonen pohtii, miksei yritys voisi kerryttää pääomaa oman toimintansa kehittämiseen ja maksaa veroa vasta, kun rahaa otetaan yrityksestä ulos. Pitkäksi aikaa hän ei kuitenkaan jää asiaa murehtimaan.

– Turha niitä on itkeä. Yritetään mennä näillä, mitä on.

Rautakauppa vie tällä hetkellä noin 200 prosenttia Tahvosen ajasta – kuten hän asian ”Matti Nykäsmäisesti” ilmaisee. Taustalla toimiva insinööritoimisto ei ole kadonnut mihinkään, mutta uusia asiantuntijaprojekteja hän on vältellyt ainakin kaupan käynnistysvaiheen ajan.

Vaihtelu ja uuden oppiminen olivat yksi syy lähteä rautakauppiaaksi. Rakennusalan asiantuntijakaan ei Tahvosen mukaan ole koskaan valmis, mutta kaupan perustaminen on vienyt hänet jälleen uuden oppimiskäyrän alkuun.

– Kun hyppää hommaan, josta ei käytännössä tiedä mitään, oppimiskäyrä on ainakin hetken aikaa hyvin jyrkkä. Ensin ei tiedä mitään ja sitten pääsee siihen asti, että tietää edes jotain, hän sanoo itseironisesti.

Yrittäjyys merkitsee Tahvoselle ennen kaikkea vapautta ja mahdollisuutta toteuttaa itseään. Vastineeksi se vaatii aikaa, hermoja ja pitkää pinnaa.

Moni on kehunut häntä rohkeaksi, kun hän uskalsi perustaa rautakaupan juuri tähän aikaan. Itse Tahvonen luottaa rauhalliseen etenemiseen, paikalliseen kysyntään ja siihen, että kauppa kehittyy asiakkaidensa mukana.

Haastattelun lopuksi hän lähettää terveisensä niille, jotka ovat ottaneet uuden yrittäjän vastaan.

– Suuri ja erittäin nöyrä kiitos kyläläisille, paikallisille yrityksille ja kunnalle. Koetamme olla sen luottamuksen arvoisia, jota meille on osoitettu. Toivomme, että palveluja käytetään, ja pyrimme tarjoamaan sitä, mitä täällä tarvitaan.

Samuli Turunen