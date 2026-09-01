Toivakkalaisen Riina Viinikaisen ensimmäinen ravihevonen osoittautui heti Unelmaksi – Talli kasvaa kaikessa rauhassa

Toivakkalainen hevosnainen Riina Viinikainen on kuin monet muutkin hevosihmiset: ei kai nyt minusta juttua kannata tehdä, kun on paljon menestyvämpiäkin hevosihmisiä ja isoja talleja.

Mutta kyllä kannattaa, sillä Viinikainen on elävä esimerkki siitä, miten suomalainen raviurheilu kaipaa juuri tällaisia ihmisiä ja persoonia.

Viinikainen on tullut haastattelua edeltäneenä yönä kahdentoista aikaan kotiin ravireissulta. Pihtiputaalla irtosi kuudes sija ja tuli rahaa tilille 70 euroa. Saman verran tiliä oli tullut edelliseltäkin reissulta Hankasalmelle.

– Pihtiputaalla tamma johti vielä 500 metriä ennen maalia, sitten tuli viisi muuta ohi ja oltiin kuudensia. Mutta hyvin se tuli maaliin asti, Viinikainen kertoo.

Tämän hyvän olon tuojana Viinikaisen tallissa on 2017 syntynyt tamma R.R. Dream, jolla on takana jo yli 50 starttia, niistä muutama voitto ja hyvin myös totosijoja. Rahaa R.R. Dream on juossut yli 3 500 euroa.

Viinikaisen päätyminen ravihevosen omistajaksi on tyypillinen.

– Ystäväni Pälvi Pöyhönen, jolla on pitkä ravialan kokemus, alkoi houkutella kimppaan. R.R. Dream oli tullut hänelle kasvattajalta kahdeksan kuukauden ikäisenä. Niinpä sitten 2023 ostin tästä Unelma-tammasta puolikkaan.

Tilan, jolla Viinikainen hevosiaan hoivaa ja treenaa, hän osti miehensä kanssa 2021. Tilaa on hyvin ja lähellä ovat oivat treenimaastot Ruuhimäessä. Hiittejä Viinikainen käy ajamassa Hankasalmella ja sitä kautta on tamman vakiokuskiksi tullut Hankasalmen kuuluisasta Vehviläisen ravisuvusta Vesa.

– Siitä voin olla ylpeä, että minun treenissäni R.R. Dream on tehnyt sekä autolähtö- että volttiennätyksensä (1 4.3aly ja 1 8.4ke).

Mitkä ovat Unelman vahvuudet ravurina?

– Hyvä kilpailupää. Se antaa aina kaikkensa eikä jätä leikkiä kesken. Työteliäs ravuri, joka ei fuskaa. On miltei idioottiravivarma. Laukkoihin, jos sellaisia tulee, on aina joku selkeä syy, esimerkiksi liian pehmeä rata, mikä ei tammalle sovi. Sillä on todella hieno luonne, se on ravipaikalla aina rauhallinen ja kiltti, niin kuin kotonakin. Sen kanssa on ollut helppo opetella raviharrastusta, kun se on niin mutkaton kuljettaa, varustaa ja hoitaa, Viinikainen kertoo.

lsot tallit menestyvät aikoina, jolloin alan kustannukset ovat kasvaneet, ravipäivät vähentyneet ja alalla on yleistä epävarmuutta. Palkkiot ovat pääsääntöisesti pieniä arkiraveissa.

Mutta juuri pienissä talleissa on se yksi iso suolarae raviurheiluun: Unelman voitto voi joku päivä tuoda muhevan potin sekä omistajilleen että

totopelaajille. Eikä Viinikainen sitä paitsi edes haaveile isosta tai hoida hevosia rahan vuoksi.

– Harrastus tämä on, kenneliä pitävä ja Jyväskylässä Novassa lähihoitajana työskentelevä Viinikainen sanoo.

Tallissa käyskentelee viisi hevosta, Unelman lisäksi muun mussa 18-vuotias Kopralan Kelmi. Kelmin lisäksi on vuokrapaikalla oleva ratsutamma sekä varsa, joka on Asettimen tämänkesäinen, corelainen ravurin alku. Nyt Asetin on kantavana Ville Kallesta.

On mahdollista, että joku päivä nähdään Viinikainen itse R.R. Dreamin rattailla.

– Olisin jo suorittanut ajokortin mutta Killerin koe peruttiin. Unelma on hirveän herkkä hevonen, joten joudun miettimään tarkkaan, kenelle ohjastajalle tamman voi antaa ajettavaksi. Kerran se potkaisi Pälvin kyydistä alleajossa, kun se säikähti traktorin lanaa radalla. Hevosella jäi jalka potkupuomiin kiinni. Pitkään aikaa tamma ei ole enää radalla säikkynyt. Kertaluontoinen tapahtuma tuo potkuepisodi, Viinikainen kertoo.

Viinikainen ei apuja tallinpidossa tarvitse. Jopa kengittäminen sujuu.

– Oli mulla kerran yksi ammattikengittäjä näyttämässä, miten hevonen kengitetään. Katsoin tarkkaan, mitä hän teki ja ajattelin sen jälkeen, että ei tuo niin vaikeaa ole.

Jos hevosia Riina Viinikaisella on viisi, niin niitä kennelkoiria on kahdeksan, seitsemän narttua ja yksi uros, kolmea eri rotua

– 8-viikkoisena ne minulta lähtevät.