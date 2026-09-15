Kankaisten kyläkoulun 90-vuotisjuhlissa oli kivaa ja harvinaista

Juhlaviikko alkoi, kun maanantain opettajat olivat outoja ja piti nousta seisomaan, kun oli asiaa. Aina, kun välitunti loppui, oli pakko mennä oman luokan jonoon. Maanantain maitopullot olivat myös kummallisia. Sai tuoda omat eväät niin kuin ennen vanhaan. Joillakin oli tuoretta oman lehmän maitoa, vau!

Tiistaina terveysjuna puksutti Kankaisten koulun pihassa. Asemilla tarkistettiin kynsien, kenkien ja aamupalan tilanne ja jos huonosti kävi, joutui vähäksi aikaa pois junasta.

Keskiviikko ja kehärumpu tarkoitti marssia kehärummun tahtiin. Kirjoitimme myös vanhaa kaunokirjoitusta ja jotkut käyttivät oikeaa mustekynää. Torstaina oli paljon hommia. Teimme valmiiksi kuviskilpailun työt juhlan käsiohjelmaa varten ja voittajat saivat jäätelöt.

Perjantaina sai enemmän itse suunnitella tehtäviä. Oli myös harjoituksia, koristelua ja elokuvan katselua.

Lauantaina oli ensin kenraaliharjoitus. Koulun makkarat olivat kadoksissa, mutta ne löytyivät ja pääsimme kodalle syömään. Sitten alkoi juhla. Ensimmäisenä lauloimme kuoron kanssa 1.-3. luokan näytelmämusikaalin Minusta tulee isona. Lauloimme myös Leipä tulee maasta -laulun. Juhlissa oli hilpeä tunnelma. Esiintyjillä oli samaan aikaan sekä kivaa että jännittävää. Eniten jännitti varmaan historiikkinäyttelijöitä, kun heidän piti käyttää vanhan ajan vaatteita ja suksia. Sirpa-rehtori piti puheen. Kun laulettiin Kotiseutulaulua, kaikki yleisössä nousivat seisomaan. Puheet olivat toooooosi pitkiä.

Juhlassa vieraili myös voimamies Severi Allonen. Hän puhui ja veti köyttä meidän kanssa. Juhlan jälkeen aloimme kerätä leimoja festaripassiin. Se oli monen mielestä parasta, kuten myös kakku ja ruutuhyppely. Näyttelemisen ja laulamisen lisäksi isommilla oppilailla oli töitä festaripisteissä. He auttoivat kahvilassa, pitivät Kahoot-historiavisailua ja opastivat vanhojen valokuvien näyttelyssä. 4H-Kirsi piti rintanappipajaa. Rintanappien kuvat olivat oppilaiden suunnittelemia. Ruuhimäki-seura piti keppihevosrataa ja siellä sai myös itse tehdä oman hevosensa. Kankaisten kyläseura pyöritti makkarapistettä. Mäkisen maatilalta tuli viljojen tunnistustehtävä.

Kahvilassa sai syntymäpäiväkakkua ja kahvia tai mehua. Väkeä oli niin paljon, että kakku meinasi loppua. Juhlissa soitti myös vanhojen oppilaiden bändi Vetoakseli. Tangossa heilunut Suomen lippu oli hieno. Saimme hienot juhlat, kun koko kylä oli niitä järjestämässä.

Kankaisten kyläkoulun 1.-6. luokan oppilaat

Kuvat Inka Ikonen