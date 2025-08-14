Törmäsitkö korumainokseen?

Sosiaalista mediaa selatessa Instagramissa eteen tulee korumainos. Tekstissä vedotaan tunteisiin; perheyrityksellä on loppuunmyynti, koska rahat on loppu. Jaahas. Ohitan mainoksen ja tekstin.

AvaanFacebookin, koska menen etsimään sieltä yhtä kuvaa. Koruyritys samalla nimellä mainostaa loppuunmyyntiä. Pitkäaikainen perheyritys, jonka tarina on loppumassa avioeroon. Tällä kertaa perehdyn selaamaan asiaa vähän tarkemmin.

Sivulla olevat korut eivät todellakaan näytä miltään helsinkiläisen koruihin erikoistuneen, pitkäikäisen perheyrityksen tuotteilta. Näyttävät rihkamalta, jota voisi kuvitella tilaavansa kiinalaiselta verkkokaupalta ja sieltähän nämäkin luultavasti tulevat.

Nettisivut vaikuttavat alkuunsa melko aidoilta, mutta tekstit sisältävät suomalaisittain outoja ilmaisuja ja virheitä. Osoitteeksi on merkitty pelkkä Aleksanterinkatu Helsinkiin, eikä puhelinnumeroa löydy yhteystiedoista.

Luin tästä ilmiöstä jutun joitakin kuukausia sitten. Tekaistuja yrityksiä, joiden tuotteet tulevat ihan jostain muualta kuin Suomen kamaralta.

Kuluttaja saa olla nykyisin todella tarkkana; kaikenlaisten huijausten ja väärennysten tekeminen tekoälyn turvin on entistä helpompaa.

Menen uudelleen Instagramiin ja yritän etsiä korumainosta uudestaan. En löydä sitä tekaistun yrityksen nimellä.

Kivijalkakaupalla ei ole mennyt kovinkaan hyvin viime vuosina. Saa nähdä, palaavatko asiakkaat liikkeisiin erilaisten nettihuijausten lisääntyessä. Onhan se nyt aika tavalla eri asia tilata käsin tehtyjä hopeakoruja helsinkiläiseltä perheyritykseltä kuin rihkamaa kansainväliseltä verkkokauppajätiltä. Tuotteesta voit olla ainakin varma, jos pääset sitä itse katsomaan ja koskemaan ennen ostopäätöstä.

Harhaanjohtavat ja huijaavat mainokset ja tuotteet muuttunevat koko ajan uskottavammiksi ja tulevaisuudessa voi olla jo todella vaikeaa erottaa, mitä on ostamassa ja mistä.